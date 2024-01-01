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7/24 Dinle Aşıklar Delidir

Aşıklar Delidir Şarkı Sözleri

Hülya Avşar Aşıklar Delidir şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hülya Avşar Aşıklar Delidir şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşıklar Delidir sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hülya Avşar

Hülya Avşar

Aşıklar Delidir

  • Mendil

  • Alnının yazısı

  • Delilerin delisi

  • Aşk yangın yeridir

  • Sıkıldım

  • İki sevgili

  • Doyamadım cano

  • Saklan gecelere

  • Gitme

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