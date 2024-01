Hülya Avşar

Bir bakışın yeterdi her şeye Bir gülüşün sevgiyle Bir öpüşün sızardı kalbime Bir dokunuş sevgiyle *** Gönlüm çaresiz ağlıyorum her gece Senle doluyum Aşka vurgunum Haykırışım göklere *** Ah yoksun niye yoksun Yine gözlerin yollarda Sen yoksan anlamsız Bütün herşey dünyada *** Ah yoksun niye yoksun Yine gözlerin yollarda Sen yoksan anlamsız Bütün herşey dünyada *** Bir bakışın yeterdi her şeye Bir gülüşün sevgiyle Bir öpüşün sızardı kalbime Bir dokunuş sevgiyle *** Gönlüm çaresiz ağlıyorum her gece Senle doluyum Aşka vurgunum Haykırışım göklere *** Ah yoksun niye yoksun Yine gözlerin yollarda Sen yoksan anlamsız Bütün herşey dünyada *** Ah yoksun niye yoksun Yine gözlerin yollarda Sen yoksan anlamsız Bütün herşey dünyada *** Ah yoksun niye yoksun Yine gözlerin yollarda Sen yoksan anlamsız Bütün herşey dünyada *** Ah yoksun niye yoksun Yine gözlerin yollarda Sen yoksan anlamsız Bütün herşey dünyada

Hep aynı sorular hep aynı cevaplar Kim bilir doğruyu kim beni yargılar Karar benim kendi kararım Zindanında yaşarım aşkı Işık var ya da yok fark etmez Gözlerini güneşim seçtim *** Sen varsan ben varım Sen dolu dört yanım Her nefes her anım Ben seni yaşarım *** İstersem olurum bir sevgi uğruna Yıkarım her şeyi günahım boynuma Karar benim kendi kararım Zindanında yaşarım aşkı Işık var ya da yok fark etmez Gözlerini güneşim seçtim *** Sen varsan ben varım Sen dolu dört yanım Her nefes her anım Ben seni yaşarım