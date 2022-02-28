Hülya Avşar

Geceler karanlık, kabuslar üzerimde Yine dertlerimle ben başbaşayım Gözlerin çağırmıyor, sözlerin avutmuyor Kadere küsmüş gönlüm yapayalnızsın *** Söyle bana sensizlik neden bu kadar zor? Günlerim çekilmiyor, yaşamak çok zor Senle dolu günlerimi kalbime gördün İçimde kalan sevgi seni düşlüyor *** Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor? *** Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor? *** Geceler karanlık, kabuslar üzerimde Yine dertlerimle ben başbaşayım Gözlerin çağırmıyor, sözlerin avutmuyor Kadere küsmüş gönlüm yapayalnızsın *** Söyle bana sensizlik neden bu kadar zor? Günlerim çekilmiyor, yaşamak çok zor Senle dolu günlerimi kalbime gördün İçimde kalan sevgi seni düşlüyor *** Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor? *** Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor? *** Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor?