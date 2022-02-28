Sensiz Kaldım Şarkı Sözleri
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Hülya Avşar
Sensiz Kaldım
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Geceler karanlık, kabuslar üzerimde
Yine dertlerimle ben başbaşayım
Gözlerin çağırmıyor, sözlerin avutmuyor
Kadere küsmüş gönlüm yapayalnızsın
***
Söyle bana sensizlik neden bu kadar zor?
Günlerim çekilmiyor, yaşamak çok zor
Senle dolu günlerimi kalbime gördün
İçimde kalan sevgi seni düşlüyor
***
Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor
Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor
Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor
Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor?
***
Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor
Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor
Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor
Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor?
***
Geceler karanlık, kabuslar üzerimde
Yine dertlerimle ben başbaşayım
Gözlerin çağırmıyor, sözlerin avutmuyor
Kadere küsmüş gönlüm yapayalnızsın
***
Söyle bana sensizlik neden bu kadar zor?
Günlerim çekilmiyor, yaşamak çok zor
Senle dolu günlerimi kalbime gördün
İçimde kalan sevgi seni düşlüyor
***
Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor
Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor
Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor
Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor?
***
Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor
Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor
Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor
Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor?
***
Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor
Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor
Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor
Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor?