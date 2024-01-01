Hülya Avşar

Sensiz kaldım Geceler karanlık, kabuslar üzerimde Yine dertlerimle ben başbaşayım Gözlerin çağırmıyor, sözlerin avutmuyor Kadere küsmüş gönlüm yapayalnızsın *** Söyle bana sensizlik neden bu kadar zor? Günlerim çekilmiyor, yaşamak çok zor Senle dolu günlerimi kalbime gördün İçimde kalan sevgi seni düşlüyor *** Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor? *** Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor? *** Geceler karanlık, kabuslar üzerimde Yine dertlerimle ben başbaşayım Gözlerin çağırmıyor, sözlerin avutmuyor Kadere küsmüş gönlüm yapayalnızsın *** Söyle bana sensizlik neden bu kadar zor? Günlerim çekilmiyor, yaşamak çok zor Senle dolu günlerimi kalbime gördün İçimde kalan sevgi seni düşlüyor *** Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor? *** Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor? *** Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor?

Gözlerini Güneşim Seçtim Hep aynı sorular hep aynı cevaplar Kim bilir doğruyu kim beni yargılar Karar benim kendi kararım Zindanında yaşarım aşkı Işık var ya da yok fark etmez Gözlerini güneşim seçtim *** Sen varsan ben varım Sen dolu dört yanım Her nefes her anım Ben seni yaşarım *** İstersem olurum bir sevgi uğruna Yıkarım her şeyi günahım boynuma Karar benim kendi kararım Zindanında yaşarım aşkı Işık var ya da yok fark etmez Gözlerini güneşim seçtim *** Sen varsan ben varım Sen dolu dört yanım Her nefes her anım Ben seni yaşarım

Sevda Dalgaları Neler çektim aşktan yana Bile bile düştüm kollarına Daha baştan dertli oldum Yana yana düştüm yollarına *** Olanlar oldu vurma yüzüme Birazcık olsun anla beni Nerden inandım senin sözüne Allah'ın aşkına yorma beni *** Yalanlarla yasaklarla geçti bir ömür Karşılıksız sevdalarla yandı bu gönül *** Yine bana kaldı günahları Sora sora buldum bağdatları Yaz yaşamadım güzler gördüm Başımda sevda dalgaları

Bu Gece Uzun Olacak Bu gece uzun olacak Besbelli, biliyorum Lodos fırtınaları kopacak yine Ta derinlerde bir yerde Varsın olsun Varsın olsun Sevdim, sevdim bir kere *** Sen benim canım Sen, kara sevdalım Bir şeyler söylemek o kadar zor Sensiz geçen uzun geceler Bir de yasaklar Varsın olsun, sevdim bir kere *** Sen benim canım Sen, kara sevdalım Bir şeyler söylemek o kadar zor Sensiz geçen uzun geceler Bir de yasaklar Varsın olsun, sevdim bir kere *** Benim sevgim sözlere sığmaz Anlatamaz tutkularımı çiçeklerin ne rengi, ne de kokusu Gerekmez ya, bize şiirler, şarkılar Biz iki deli, belki bir başka çilek mevsimi Buluruz birbirimizi *** Sen benim canım Sen, kara sevdalım Bir şeyler söylemek o kadar zor Sensiz geçen uzun geceler Bir de yasaklar Varsın olsun, sevdim bir kere *** Sen benim canım Sen, kara sevdalım Bir şeyler söylemek o kadar zor Sensiz geçen uzun geceler Bir de yasaklar Varsın olsun, sevdim bir kere *** Sen benim canım Sen, kara sevdalım Bir şeyler söylemek o kadar zor Sensiz geçen uzun geceler Bir de yasaklar Varsın olsun, sevdim bir kere

Adamım Bir küskün bir barışıksın Ne kadar da karışıksın Galiba sen alışıksın Ama ben anlamadım *** Olmadık an Geliyorsun İsteyince Gidiyorsun Sözde beni seviyorsun Ama ben anlamadım *** Hey hey hey hey hey Sen adamım Sende bir şeylerim kaldı Böyle çekip gitmek var mı İşte bu olmadı *** Sende şeytan tüyü mü var Yoksa bende büyü mü var Böyle nasıl geçti yıllar Yine ben anlamadım *** Olmadık an geliyorsun İsteyince gidiyorsun Sözde beni seviyorsun Ama ben anlamadım

Yarası Saklım Bir kırık gençlik hikayesi Yokmudur sevdanın çaresi Hasretin kızıl paresi Çileli başıma gelip taç oldu Ah yine o gurbet bestesi Günün minesi soldu *** Yaralı kuşum hazan güneşim Güz ayazında kor ateşin Bir sözün uçur günüm gül açsın Yadeller aldı bizi *** Haberini sal kara bahtım Beni yanına al yarası saklım Üzerime hatıran yağıyor Bu yokluk yaktı bizi

Yürü Ya Kulum Gölgem misali yanımdasın kimseler duymasın Aşık değil ki oyundasın gülüm de sana kalsın Ah kendini yorma özlerim sanma Bana yar olamazsın zorla *** Yürü ya kulum bana dokunma İç çekişimden medet umma Hadi yürü ya kulum sebebi sorma Belki başka baharlara *** Yürü ya kulum bana dokunma İç çekişimden medet umma Hadi yürü ya kulum sebebi sorma Belki başka baharlara *** Gölgem misali yanımdasın kimseler duymasın Aşık değil ki oyundasın gülüm de sana kalsın Ah kendini yorma özlerim sanma Bana yar olamazsın zorla *** Yürü ya kulum bana dokunma İç çekişimden medet umma Hadi yürü ya kulum sebebi sorma Belki başka baharlara *** Yürü ya kulum bana dokunma İç çekişimden medet umma Hadi yürü ya kulum sebebi sorma Belki başka baharlara *** Yürü ya kulum bana dokunma İç çekişimden medet umma Hadi yürü ya kulum sebebi sorma Belki başka baharlara *** Yürü ya kulum bana dokunma İç çekişimden medet umma Hadi yürü ya kulum sebebi sorma Belki başka baharlara

Ben Aşkı Böyle Tanımamıştım Yolun sonundayım yorgun bir sevdayla Gözümde canlanan yıllar yalan sanki Aklımdan çıkmayan o masum gözlerin Kalın kitap içinde gizlenmiş hasretin *** Sen orda ah bensiz Ben senden habersiz Geçiyor mevsimler Her bahar biraz güz *** Ben aşkı böyle tanımamıştım Ben sana böyle mi inanmıştım

Niye Yoksun Bir bakışın yeterdi her şeye Bir gülüşün sevgiyle Bir öpüşün sızardı kalbime Bir dokunuş sevgiyle *** Gönlüm çaresiz ağlıyorum her gece Senle doluyum Aşka vurgunum Haykırışım göklere *** Ah yoksun niye yoksun Yine gözlerin yollarda Sen yoksan anlamsız Bütün herşey dünyada *** Ah yoksun niye yoksun Yine gözlerin yollarda Sen yoksan anlamsız Bütün herşey dünyada *** Bir bakışın yeterdi her şeye Bir gülüşün sevgiyle Bir öpüşün sızardı kalbime Bir dokunuş sevgiyle *** Gönlüm çaresiz ağlıyorum her gece Senle doluyum Aşka vurgunum Haykırışım göklere *** Ah yoksun niye yoksun Yine gözlerin yollarda Sen yoksan anlamsız Bütün herşey dünyada *** Ah yoksun niye yoksun Yine gözlerin yollarda Sen yoksan anlamsız Bütün herşey dünyada *** Ah yoksun niye yoksun Yine gözlerin yollarda Sen yoksan anlamsız Bütün herşey dünyada *** Ah yoksun niye yoksun Yine gözlerin yollarda Sen yoksan anlamsız Bütün herşey dünyada