Hülya Avşar

Hep aynı sorular hep aynı cevaplar Kim bilir doğruyu kim beni yargılar Karar benim kendi kararım Zindanında yaşarım aşkı Işık var ya da yok fark etmez Gözlerini güneşim seçtim *** Sen varsan ben varım Sen dolu dört yanım Her nefes her anım Ben seni yaşarım *** İstersem olurum bir sevgi uğruna Yıkarım her şeyi günahım boynuma Karar benim kendi kararım Zindanında yaşarım aşkı Işık var ya da yok fark etmez Gözlerini güneşim seçtim *** Sen varsan ben varım Sen dolu dört yanım Her nefes her anım Ben seni yaşarım