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7/24 Dinle Yarası Saklım

Yarası Saklım Şarkı Sözleri

Hülya Avşar Yarası Saklım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hülya Avşar Yarası Saklım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yarası Saklım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hülya Avşar

Hülya Avşar

Yarası Saklım

  • Sensiz kaldım

  • Gözlerini Güneşim Seçtim

  • Sevda Dalgaları

  • Bu Gece Uzun Olacak

  • Adamım

  • Yarası Saklım

  • Yürü Ya Kulum

  • Ben Aşkı Böyle Tanımamıştım

  • Niye Yoksun

  • Vallahi Billahi

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