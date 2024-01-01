Sevdim (Club mix) Şarkı Sözleri
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Hülya Avşar
Sevdim (Club mix)
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Bir ömür sürecek derken
Nasıl oldu da bitti bu güzel, bu deli sevdam
Canıma saklı yar sana her gece sorardım
Ne yaparız bir gün ya biterse
Derdin ya bitmez yanıma gel diye
***
Geldim, beni yollar uçurumlar bağlamaz
Sevdim, deli gönlüm sevemezse ağlamaz
Sevdim, bu günümde, yarınımda sen varsın
Ben seni her şeyden çok sevdim