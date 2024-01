Hülya Avşar

Bir ömür sürecek derken Nasıl oldu da bitti bu güzel, bu deli sevdam Canıma saklı yar sana her gece sorardım Ne yaparız bir gün ya biterse Derdin ya bitmez yanıma gel diye *** Geldim, beni yollar uçurumlar bağlamaz Sevdim, deli gönlüm sevemezse ağlamaz Sevdim, bu günümde, yarınımda sen varsın Ben seni her şeyden çok sevdim

bile yokmuşsun yanımda ya Savaştım kendimle, dur dedim durmadın Sevmedin sevmezsin ya *** Bildiğim dualar kar etmez yanında Yardım et nolursun aşk Gör beni ne hale düştüm ben sen diye Al beni çıkar kurtar *** Al yanına gidelim burdan Sildim hayatı her şeyi Yerini bulsam yeter mutluluğun *** Sıkıldım belki ondandır Suskunluğum karamsarlığım Kaçtım anladım dünyam Kararmış çözülmemiş ki düğümlerim *** Bildiğim dualar kar etmez yanında Yardım et nolursun aşk Gör beni ne hale düştüm ben sen diye Al beni çıkar kurtar *** Al yanına gidelim burdan Sildim hayatı her şeyi Yerini bulsam yeter mutluluğun