Hülya Avşar

Sevdim (Etno mix) Bir ömür sürecek derken Nasıl oldu da bitti bu güzel, bu deli sevdam Canıma saklı yar sana her gece sorardım Ne yaparız bir gün ya biterse Derdin ya bitmez yanıma gel diye *** Geldim, beni yollar uçurumlar bağlamaz Sevdim, deli gönlüm sevemezse ağlamaz Sevdim, bu günümde, yarınımda sen varsın Ben seni her şeyden çok sevdim

Gitme Haksızlığımı gördüm gözyaşında. Ağlatmadan kızarmadı yüzüm. Sevgi yetmezmiş anladım. Saygımmış vazgeçmemem gereken. *** Saklanırım kendimden. Ağır gelir yaşattıklarım. Utancımdan görünmüyor yüzüm. Şimdi yalnızım. *** Gitme, gitme deseydim. Kal be, kal deseydim. Önce sen dedim, sonra... *** Belki kendim hak ettim. Pişmanlıktan tükendim. Ama gitme, öldürme beni.

Al Yanına bile yokmuşsun yanımda ya Savaştım kendimle, dur dedim durmadın Sevmedin sevmezsin ya *** Bildiğim dualar kar etmez yanında Yardım et nolursun aşk Gör beni ne hale düştüm ben sen diye Al beni çıkar kurtar *** Al yanına gidelim burdan Sildim hayatı her şeyi Yerini bulsam yeter mutluluğun *** Sıkıldım belki ondandır Suskunluğum karamsarlığım Kaçtım anladım dünyam Kararmış çözülmemiş ki düğümlerim *** Bildiğim dualar kar etmez yanında Yardım et nolursun aşk Gör beni ne hale düştüm ben sen diye Al beni çıkar kurtar *** Al yanına gidelim burdan Sildim hayatı her şeyi Yerini bulsam yeter mutluluğun

Yok mu Delikanlı? Taktım kafaya sorucam seni birilerine Kaçma sana yakışır mı anlatmamak Yanlış anladın birader E sorup gidicez, yok mu bir kelam edecek? Yok mu bir tane delikanlı? *** Anlatsın seni bana Bilmediğim yerden olsun Sevmesem de aşığın olayım *** Yansın hatıralar Göreyim sen neymişsin Ve namert olsam da severiz belki