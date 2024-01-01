Hülya Avşar

Bir ömür sürecek derken Nasıl oldu da bitti bu güzel, bu deli sevdam Canıma saklı yar sana her gece sorardım Ne yaparız bir gün ya biterse Derdin ya bitmez yanıma gel diye *** Geldim, beni yollar uçurumlar bağlamaz Sevdim, deli gönlüm sevemezse ağlamaz Sevdim, bu günümde, yarınımda sen varsın Ben seni her şeyden çok sevdim