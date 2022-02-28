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7/24 Dinle Yüreğimdeki Barış Şarkıları

Yüreğimdeki Barış Şarkıları Şarkı Sözleri

Hülya Avşar Yüreğimdeki Barış Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hülya Avşar Yüreğimdeki Barış Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yüreğimdeki Barış Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hülya Avşar

Hülya Avşar

Yüreğimdeki Barış Şarkıları

  • Söyle Zalım Sultan

  • Aynalı Kemer

  • Yine Yol Göründü Gurbete

  • Dönence

  • Gülpembe

  • Gibi Gibi

  • Ben Bilirim

  • Dağlar Dağlar

  • Sakız Hanım ve Mahur Bey

  • Kol Düğmeleri

  • Can Bedenden Çıkmayınca

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