Hülya Avşar

Sokaklar şahitsiniz Pişmanım zehir gibi Yanıyor yüreğim tiryakinim *** Her sokak lambasında Senin yüzün bilirim Titriyor ellerim tiryakinim *** Her günüm bir kor gibi yanar geçer Her anim bir yıl gibi uzun sürer *** Son bir isteğim senden bir daha deneyelim Bunca yıl sonra bu istek çok mu söyle Çıldırtsan da seninim yalvartsan da seninim tiryakinim *** Kaldırıma uzanmış Karanlığı beklerim Bulutular seni çizmiş tiryakinim *** Her günüm bir kor gibi yanar geçer Her anim bir yıl gibi uzun sürer *** Son bir isteğim senden bir daha deneyelim Bunca yıl sonra yine bu istek çok mu söyle Çıldırtsan da seninim yalvartsan da seninim *** Tiryakinim, tiryakinim.