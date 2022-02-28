Hülya Avşar

Tual 2005 Şarkı Sözleri
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Sokaklar şahitsiniz
Pişmanım zehir gibi
Yanıyor yüreğim tiryakinim
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Her sokak lambasında
Senin yüzün bilirim
Titriyor ellerim tiryakinim
***
Her günüm bir kor gibi yanar geçer
Her anim bir yıl gibi uzun sürer
***
Son bir isteğim senden bir daha deneyelim
Bunca yıl sonra bu istek çok mu söyle
Çıldırtsan da seninim yalvartsan da seninim tiryakinim
***
Kaldırıma uzanmış
Karanlığı beklerim
Bulutular seni çizmiş tiryakinim
***
Her günüm bir kor gibi yanar geçer
Her anim bir yıl gibi uzun sürer
***
Son bir isteğim senden bir daha deneyelim
Bunca yıl sonra yine bu istek çok mu söyle
Çıldırtsan da seninim yalvartsan da seninim
***
Tiryakinim, tiryakinim.
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