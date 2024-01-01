Lal Şarkı Sözleri
Hülya Avşar Lal şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hülya Avşar Lal şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Lal sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ne geçti elime delice sevdim de
Gülmeye başladım sana yol verdimde
Bıkmışım nazından, sazından, cazından
Şimdi çok rahatım, özgürüm en azından
***
Sen bana neler neler etmiştin
Sen beni kul köle bilmiştin
***
Sen bana neler neler etmiştin
Sen beni kul köle bilmiştin
***
Vallahi billahi bir daha aşık olmam
Vallahi billahi böyle aşka inanmam
***
Vallahi billahi bir daha aşık olmam
Vallahi billahi böyle aşka inanmam
***
Dur deme boşuna, bakmam göz yaşına
Bu sayfa kapandı, küs artık şansına
Bıkmıştım nazından, sazından, cazından
Şimdi çok rahatım, özgürüm en azından
***
Sen bana neler neler etmiştin
Sen beni kul köle bilmiştin
***
Sen bana neler neler etmiştin
Sen beni kul köle bilmiştin
***
Vallahi billahi bir daha aşık olmam
Vallahi billahi böyle aşka inanmam
***
Vallahi billahi bir daha aşık olmam
Vallahi billahi böyle aşka inanmam
***
Vallahi billahi bir daha aşık olmam
Vallahi billahi böyle aşka inanmam
-
Yok mu senin insafın yok mu
Bir güler yüzün çok mu
Dağ mısın taş mısın
***
Uzak mı bu eda bu hal tuzak mı
Hak mısın bana yasak mı
Dost musun düşman mısın
***
İki gözüm seneler geçiyor
Gönül ektiğini biçiyor
Bir selam lütfet bu ne çok hasret
Gel barışalım artık
***
Can özüm bahar geldi
Dalları kiraz bastı
Yedi kat eller yakınım oldu
Gel kavuşalım artık
***
Yok mu senin insafın yok mu
Bir güler yüzün çok mu
Dağ mısın taş mısın
***
Uzak mı bu eda bu hal tuzak mı
Hak mısın bana yasak mı
Dost musun düşman mısın
***
İki gözüm seneler geçiyor
Gönül ektiğini biçiyor
Bir selam lütfet bu ne çok hasret
Gel barışalım artık
***
Can özüm bahar geldi
Dalları kiraz bastı
Yedi kat eller yakınım oldu
Gel kavuşalım artık
-
Bir bulut olsam yüklenip yağsam
Dökülsem damla damla toprağıma
Bir deli nehir bir asi rüzgar
Olup kavuşsam üzüm bağlarına
***
Bir çiğ tanesi bülbülün çilesi
Annemin sesiyle güne uyansam
Radyoda yanık içli bir keman
Ağlasa nihavend acemaşiran
***
Bir turna olsam yollara vursam
Uçabilsem kendi semalarıma
Bir seher vakti sılaya varsam
Selam versem ah sıradağlarıma
***
Komşunun kızı çoban yıldızı
Yaz bahçeleri yeşil mor kırmızı
Ah şişede la'l Hem de ay hilal
Bir daha da görmedim öyle yazı
-
Olmaz civanım imkansız vazgeçmek olmaz
Ben sana varmazsam eğer gözüm açık giderim
Oynar gider yarım aklımda bende durmaz
Ben seni almazsam eğer mahvolurum biterim
***
Sen yeter ki sev kulun olayım
Bir dile bin yıl kölen olayım
Boynuna koynuna dolanayım
Mahşere kadar
***
Vallahi dünyayı yıkarım başına
Kimselere yar etmem seni bakmam göz yaşına
Mecbursun mecbursun hiç çaren yok
İnadı bırak gel şükredeceksin sonra şansına
***
Sen yeter ki sev kulun olayım
Bir dile bin yıl kölen olayım
Boynuna koynuna dolanayım
Mahşere kadar
***
Yandım amanın yandım ben bir esmerin narına
Getirin basayım tuz üstüne tuz kapanmayan yarama
Ya sen gel ya da ben geleyim ferman buyur
Ahdım var baş koyacağım yastığına yorganına
***
Sen yeter ki sev kulun olayım
Bir dile bin yıl kölen olayım
Boynuna koynuna dolanayım
Mahşere kadar
-
Değmeyin feryadıma,
Figanıma değmeyin
Eğer sevda bu demekse
Ben vazgeçtim
Beni sevmeyin
***
Garipliğim kader değil
Geçici gülmeyin
Bu kışta efkarlıyım
Bahara Allah kerim
***
Hadi yüreğim ha gayret
Hele sıkı dur hele sabret
Başını eyme dik tut
Bu bi rüyaydı farzet
***
hadi hadi yüreğim ha gayret...
Hele sıkı dur hele sabret
Başını eyme dik tut
Bu bi rüyaydı farzet
hadi hadi yüreğim ha gayret...
-
Bir duru sözle gönül alana
Bir kuru dalda çiçekle gelene
Gitti gidiyor yaralı yüreğim
Gitti gidiyor kanadından tut
***
A benim gözleri görmeyenim
A benim kadrimi bilmeyenim
A benim hasreti dinmeyenim
Beni elinle ellere gönderme
Ah anam garip anam
***
Ne sarayda ne handa
Bir zalim ocağında
Sevdam ağlıyor
Ne gam ölsem uğrunda
Beni zehir zemberek
Diller dağlıyor
***
Ne sarayda ne handa
Bir zalim ocağında
Sevdam ağlıyor
Ne gam ölsem uğrunda
Beni zehir zemberek
Diller dağlıyor
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