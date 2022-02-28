Yar Senin Derdin Ne Şarkı Sözleri
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Hülya Avşar
Yar Senin Derdin Ne
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Ey allah’tan korkmaz, kullardan utanmaz
Ettiğin mertliğe, erkekliğe sığar mı?
Sevdiysek öldük mü, biz sözümüzden döndük mü?
Aklından zorun mu var, insan kendine kıyar mı?
***
Yar senin derdin ne, bela mı arıyorsun?
Ah çok zor seninle, insanı yoruyorsun
***
Aman
Ölümlü dünya
Yaman
Geçiyor hızla
Zaman
Harcamaya gelmez ki
(Zorlamaya değmez ki)