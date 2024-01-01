Hülya Polat

Elmalı Misin in dere kenarında oy az beklemezdum seni duydum ellerun oldun oy canumdan vurdun beni *** derede alabaluk okkaluktur okkaluk çok hain içum yandi da daha etmem sevdaluk *** duyinca kizayisun sana ah ettuğumi ya sen biliyimisun ben neler çektiğumi *** derede alabaluk okkaluktur okkaluk çok hain içum yandi da daha etmem sevdaluk *** ha bu yetum gönlümida ben nelerle avuttum bu gencecuk yaşumda mutluluği unutum *** derede alabaluk okkaluktur okkaluk çok hain içum yandi da daha etmem sevdaluk

Yik Kendini Cilveli gidişine Hastayım gülüşüne Cilveli gidişine Hastayım gülüşüne *** Evet diyene kadar Geleceğim peşine Gir horona, horona Dön o yana, bu yana *** Ben ha bu taraftayım Yık, yık, yık, yık Yık kendini bu yana Yık kendini bu yana *** Ben ha bu taraftayım Yık, yık, yık, yık Yık kendini bu yana Yık kendini bu yana *** Yık kendini bu yana da Yasla kenduni bana Yık kendini bu yana da Yasla kenduni bana Oynayisun tay gibi Kemençede yay gibi Oynayisun tay gibi Kemençede yay gibi *** O ne kadar güzelum Parlıyorsun ay gibi Gir horona, horona Dön o yana, bu yana *** Ben ha bu taraftayım Yık, yık, yık, yık Yık kendini bu yana Yık kendini bu yana *** Ben ha bu taraftayım Yık, yık, yık, yık Yık kendini bu yana Yık kendini bu yana *** Yık kendini bu yana da Yasla kenduni bana Yık kendini bu yana da Yasla kenduni bana *** Entarisi dar midur? Boyuna kadar midur? Entarisi dar midur? Boyuna karar midur? *** Güzellerin içinde Senin gibi var midur? Gir horona, horona Dön o yana, bu yana *** Ben ha bu taraftayım Yık, yık, yık, yık Yık kendini bu yana Yık kendini bu yana *** Ben ha bu taraftayım Yık, yık, yık, yık Yık kendini bu yana Yık kendini bu yana *** Yık kendini bu yana da Yasla kenduni bana Yık kendini bu yana da Yasla kenduni bana *** Saçlarını tarayayim Gözlerine bakayim Saçlarını tarayayim Gözlerine bakayim *** Bugün hafta günidür Sana neler alayım Gir horona, horona Dön o yana, bu yana *** Ben ha bu taraftayım Yık, yık, yık, yık Yık kendini bu yana Yık kendini bu yana Ben ha bu taraftayım Yık, yık, yık, yık Yık kendini bu yana Yık kendini bu yana Yık kendini bu yana da *** Yasla kenduni bana Yık kendini bu yana da Yasla kenduni bana Yık kendini bu yana da *** Yasla kenduni bana Yık kendini bu yana da Yasla kenduni bana Yık kendini bu yana da *** Yasla kenduni bana Yık kendini bu yana da Yasla kenduni bana *** Yık kendini bu yana da Yasla kenduni bana Yık kendini bu yana da Yasla kenduni bana

Yüreğim Tövbe olsun, daha gitmem pazara Tövbe olsun, daha gitmem pazara Canlı canlı koydun beni mezara Canlı canlı koydun beni mezara *** Yemin olsun, vurulmakluksun ama Yemin olsun, vurulmakluksun ama Kıyamadım, saldum seni Allah'a Kıyamadım, saldum seni Allah'a *** Yüreğum, yüreğum Yanar benim yüreğum Senden ayri düştüm yarum Ağlar ağlar, gezerum *** Senden ayri düştüm yarum Ağlar ağlar, gezerum Yüreğum, yüreğum Yanar benim yüreğum Senden ayri düştüm yarum Ağlar ağlar, gezerum *** Senden ayri düştüm yarum Ağlar ağlar, gezerum Gönül verdum hayirsuzun birine Gönül verdum hayirsuzun birine Ahum tutsun baykuş ötsün evune Ahum tutsun baykuş ötsün evune *** Bekliyorum belki mahşer gününe Bekliyorum belki mahşer gününe Düşeceksun kara gözlüm elume Düşeceksun kara gözlüm elume *** Yüreğum, yüreğum Yanar benim yüreğum Senden ayri düştüm yarum Ağlar ağlar, gezerum Senden ayri düştüm yarum Ağlar ağlar, gezerum *** Yüreğum, yüreğum Yanar benim yüreğum Senden ayri düştüm yarum Ağlar ağlar, gezerum Senden ayri düştüm yarum Ağlar ağlar, gezerum *** İxxi moftas zuğa dalga çeçordun İxxi moftas zuğa dalga çeçordun Skani sevdaluği vagomonçondrun Skani sevdaluği vagomonçondrun *** Gomaşinas guri eşkomiçordun Gomaşinas guri eşkomiçordun Haşo moymoğodi ey yarişkimi Haşo moymoğodi ey yarişkimi *** Yüreğum, yüreğum Yanar benim yüreğum Senden ayri düştüm yarum Ağlar ağlar, gezerum Senden ayri düştüm yarum Ağlar ağlar, gezerum *** Yüreğum, yüreğum Yanar benim yüreğum Senden ayri düştüm yarum Ağlar ağlar, gezerum Senden ayri düştüm yarum Ağlar ağlar, gezerum *** Yüreğum, yüreğum Yanar benim yüreğum Senden ayri düştüm yarum Ağlar ağlar, gezerum Senden ayri...

Nasil Yani Önümüzden gelip geçti Yaktı beni nasıl yani Beni benden alıp gitti Anlamadım nasıl yani *** Hem o yani hem bu yani Bir o yani bir bu yani Bir kaş etti bir göz etti Anlamadım nasıl yani Yaktı beni nasıl yani *** Boncuk boncuk gözleri var Vurdu beni nasıl yani Baldan tatlı sözleri var Eritiyor nasıl yani

Niye Değiştin Dm Gm Bb Hani bensiz nefes alamıyordun Gm Bb Dm Beni düşünmeden duramıyordun Dm Gm Bb Her tükenen güne bir çizgi atıp Gm Bb Dm Sende benim gibi gün sayıyordun *** Dm Gm Bb Ne oldu bitanem niye değiştin ) Gm Bb Dm )2 nakarat Beni toprak gibi çiğnedin geçtin ) *** Dm Gm Bb Ben tek seni sevdim kuşum diyordun Gm Bb Dm Muradımız yakın bekle diyordun Dm Gm Bb Başka aşklar bize haramdır gülüm Gm Bb Dm Birbirimiz için varız diyordun *** Dm Gm Bb Tövbe ettim tövbemi tutamadım Gm Bb Dm Kara gözlüm seni unutamadım Dm Gm Bb Biliyorum yasak bana bu sevda Gm Bb Dm Gel gör ki gönlüme anlatamadım

Ula Nuri Sabahtan kalkacağım, Ateş mi yakacağım İnek mi sağacağım, Tarlamı kazacağım, Mısır mı kıracağım, Fındık toplayacağım Uşak mı bakacağım Sen kahvede durursun, ben mi çalışacağım Uşakların zırzırı Kaynananın vırvırı Birde koca dırdırı Ula Nuri… Daha gelme bu eve, Yürü hayırsız Yürü Bıraktın gittin beni, Uşaklar sürü sürü *** Boş yapma çalış, Buna alış Karış Karış dolaşmaktan Başka bir şey bilmez Alışkanlık olmasın Bu sefer haklı olan insan İnsanlıktan olmasın Ya insan insan olsa Kadın hakkı yerde kalmasın Çalışmaktan habersiz, Üstüne de sevgisiz Sen ilgi vermezsen ne etsin senin gibi gereksiz Elin kolun tutar peki, Çocuk yapmak kolay dimi *** Dağ gibi ol, Dağ gibi ol, Dağ Gibi ol Ya göründüğün gibi, Ya olduğun gibi, Ya göründüğün gibi ol Bekledikçe olmaz, Koşmadıkça olmaz Günler geçer gider her şey aynı yerde kalmaz Eşin dostun olmazsa, Yürek sağlam çarpmaz. *** Ben bakarım kendime, sen bakarsın kendine Adam olmak gerekli, Çocukların gözünde, İnsanların sözünde, Önce kendi özünde Adam olmak gereklidir kadınının gözünde *** Sen yardımcı olmazsan kim olacak sonunda Kim olacak yanında kim olacak? Rüyanda görürsün ancak Kaçıncı kavgan oldu bak bir anda Vurma sus, Kırma sus, bırakma sus, Yeter ki sus sen Durmadan sev, saygılı ol Buda sana doğru yol olacak emin ol Kadınlar çiçektir, en güzel melektir En özel niyettir ve en güzel sebeptir Durmak bilmez geçer gider Hayat tek nefestir.

Avlaskani Cuneli Aviaskani cuneli cepri megipiane Si golvali ioxi ma ekegipinare E emine nak ulur naskvi do coyiskani Anderi na doskudu him cipe boyiskani Ela komemaoni 3uiutina*ortasa Ukacxe pismanare ongeli onkartasa *** Avlun güneşli gendir yayacağım Sen geç git çağır ben peşinden geleceğim Emine nereye gidiyorsun bıraktın da köyünü Ander kaldı o uzun boyun Gel benimle küçükken Sonra pişman olacaksın beşik sallarken

Çarşambayı Sel Aldı Çarşamba'yı Sel Aldı, Bir Yar Sevdim El Aldı (Aman Aman) Keşke Sevmez Olaydım, Elim Koynumda Kaldı (Aman Aman) *** Oy Ne İmiş Ne İmiş (Aman Aman) Kaderim Böyle İmiş. Gizli Sevda Çekmesi (Aman Aman) Ateşten Gömlek İmiş *** Çarşamba Yazıları, Körpedir Kuzuları (Aman Aman) Allah Alnıma Yazmış, Bu Kara Yazıları (Aman Aman) *** Oy Ne İmiş Ne İmiş (Aman Aman) Kaderim Böyle İmiş Gizli Sevda Çekmesi (Aman Aman) Ateşten Gömlek İmiş *** Oy Ne İmiş Ne İmiş (Aman Aman) Kaderim Böyle İmiş Gizli Sevda Çekmesi (Aman Aman) Ateşten Gömlek İmiş

Kızıl Ağaç Yaprağı Yapma bana fiyaka yüzume baka baka Kırayisun kalbumi olur mi böyle şaka Kızılağaç fidani taş üstunde da biter İstemem dünya mali sevduğum bana yeter Dereye alabaluk o derine dalamaz Benum canum sağ iken seni kimse alamaz Kızılağaç fidani taş üstunde da biter İstemem dünya mali sevduğum bana yeter Aşkoroz burun burun durun uşaklar durum Alayum sevduğumi ondan sonra eldurun Kızılağaç fidani taş üstunde da biter İstemem dünya mali sevduğum bana yeter Çağurdum yana yana cevap vermedun bana Daha ne yalvarayim halden anlamayana Kızılağaç fidani taş üstunde da biter İstemem dünya mali sevduğum bana yeter Evvelden bir gezerduk nazar mi değdi bize Hep sevdalar kavuşti ne oldi ikimuze Kızılağaç fidani taş üstunde da biter İstemem dünya mali sevduğum bana yeter