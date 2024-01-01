Hülya Polat

-
Önümüzden gelip geçti
Yaktı beni nasıl yani
Beni benden alıp gitti
Anlamadım nasıl yani
***
Hem o yani hem bu yani
Bir o yani bir bu yani
Bir kaş etti bir göz etti
Anlamadım nasıl yani
Yaktı beni nasıl yani
***
Boncuk boncuk gözleri var
Vurdu beni nasıl yani
Baldan tatlı sözleri var
Eritiyor nasıl yani
-
Cilveli gidişine
Hastayım gülüşüne
Cilveli gidişine
Hastayım gülüşüne
***
Evet diyene kadar
Geleceğim peşine
Gir horona, horona
Dön o yana, bu yana
***
Ben ha bu taraftayım
Yık, yık, yık, yık
Yık kendini bu yana
Yık kendini bu yana
***
Ben ha bu taraftayım
Yık, yık, yık, yık
Yık kendini bu yana
Yık kendini bu yana
***
Yık kendini bu yana da
Yasla kenduni bana
Yık kendini bu yana da
Yasla kenduni bana
Oynayisun tay gibi
Kemençede yay gibi
Oynayisun tay gibi
Kemençede yay gibi
***
O ne kadar güzelum
Parlıyorsun ay gibi
Gir horona, horona
Dön o yana, bu yana
***
Ben ha bu taraftayım
Yık, yık, yık, yık
Yık kendini bu yana
Yık kendini bu yana
***
Ben ha bu taraftayım
Yık, yık, yık, yık
Yık kendini bu yana
Yık kendini bu yana
***
Yık kendini bu yana da
Yasla kenduni bana
Yık kendini bu yana da
Yasla kenduni bana
***
Entarisi dar midur?
Boyuna kadar midur?
Entarisi dar midur?
Boyuna karar midur?
***
Güzellerin içinde
Senin gibi var midur?
Gir horona, horona
Dön o yana, bu yana
***
Ben ha bu taraftayım
Yık, yık, yık, yık
Yık kendini bu yana
Yık kendini bu yana
***
Ben ha bu taraftayım
Yık, yık, yık, yık
Yık kendini bu yana
Yık kendini bu yana
***
Yık kendini bu yana da
Yasla kenduni bana
Yık kendini bu yana da
Yasla kenduni bana
***
Saçlarını tarayayim
Gözlerine bakayim
Saçlarını tarayayim
Gözlerine bakayim
***
Bugün hafta günidür
Sana neler alayım
Gir horona, horona
Dön o yana, bu yana
***
Ben ha bu taraftayım
Yık, yık, yık, yık
Yık kendini bu yana
Yık kendini bu yana
Ben ha bu taraftayım
Yık, yık, yık, yık
Yık kendini bu yana
Yık kendini bu yana
Yık kendini bu yana da
***
Yasla kenduni bana
Yık kendini bu yana da
Yasla kenduni bana
Yık kendini bu yana da
***
Yasla kenduni bana
Yık kendini bu yana da
Yasla kenduni bana
Yık kendini bu yana da
***
Yasla kenduni bana
Yık kendini bu yana da
Yasla kenduni bana
***
Yık kendini bu yana da
Yasla kenduni bana
Yık kendini bu yana da
Yasla kenduni bana
-
-
Tövbe olsun, daha gitmem pazara
Tövbe olsun, daha gitmem pazara
Canlı canlı koydun beni mezara
Canlı canlı koydun beni mezara
***
Yemin olsun, vurulmakluksun ama
Yemin olsun, vurulmakluksun ama
Kıyamadım, saldum seni Allah'a
Kıyamadım, saldum seni Allah'a
***
Yüreğum, yüreğum
Yanar benim yüreğum
Senden ayri düştüm yarum
Ağlar ağlar, gezerum
***
Senden ayri düştüm yarum
Ağlar ağlar, gezerum
Yüreğum, yüreğum
Yanar benim yüreğum
Senden ayri düştüm yarum
Ağlar ağlar, gezerum
***
Senden ayri düştüm yarum
Ağlar ağlar, gezerum
Gönül verdum hayirsuzun birine
Gönül verdum hayirsuzun birine
Ahum tutsun baykuş ötsün evune
Ahum tutsun baykuş ötsün evune
***
Bekliyorum belki mahşer gününe
Bekliyorum belki mahşer gününe
Düşeceksun kara gözlüm elume
Düşeceksun kara gözlüm elume
***
Yüreğum, yüreğum
Yanar benim yüreğum
Senden ayri düştüm yarum
Ağlar ağlar, gezerum
Senden ayri düştüm yarum
Ağlar ağlar, gezerum
***
Yüreğum, yüreğum
Yanar benim yüreğum
Senden ayri düştüm yarum
Ağlar ağlar, gezerum
Senden ayri düştüm yarum
Ağlar ağlar, gezerum
***
İxxi moftas zuğa dalga çeçordun
İxxi moftas zuğa dalga çeçordun
Skani sevdaluği vagomonçondrun
Skani sevdaluği vagomonçondrun
***
Gomaşinas guri eşkomiçordun
Gomaşinas guri eşkomiçordun
Haşo moymoğodi ey yarişkimi
Haşo moymoğodi ey yarişkimi
***
Yüreğum, yüreğum
Yanar benim yüreğum
Senden ayri düştüm yarum
Ağlar ağlar, gezerum
Senden ayri düştüm yarum
Ağlar ağlar, gezerum
***
Yüreğum, yüreğum
Yanar benim yüreğum
Senden ayri düştüm yarum
Ağlar ağlar, gezerum
Senden ayri düştüm yarum
Ağlar ağlar, gezerum
***
Yüreğum, yüreğum
Yanar benim yüreğum
Senden ayri düştüm yarum
Ağlar ağlar, gezerum
Senden ayri...
-
-
in dere kenarında
oy az beklemezdum seni
duydum ellerun oldun
oy canumdan vurdun beni
***
derede alabaluk
okkaluktur okkaluk
çok hain içum yandi da
daha etmem sevdaluk
***
duyinca kizayisun
sana ah ettuğumi
ya sen biliyimisun
ben neler çektiğumi
***
derede alabaluk
okkaluktur okkaluk
çok hain içum yandi da
daha etmem sevdaluk
***
ha bu yetum gönlümida
ben nelerle avuttum
bu gencecuk yaşumda
mutluluği unutum
***
derede alabaluk
okkaluktur okkaluk
çok hain içum yandi da
daha etmem sevdaluk
-
Dm Gm Bb
Hani bensiz nefes alamıyordun
Gm Bb Dm
Beni düşünmeden duramıyordun
Dm Gm Bb
Her tükenen güne bir çizgi atıp
Gm Bb Dm
Sende benim gibi gün sayıyordun
***
Dm Gm Bb
Ne oldu bitanem niye değiştin )
Gm Bb Dm )2 nakarat
Beni toprak gibi çiğnedin geçtin )
***
Dm Gm Bb
Ben tek seni sevdim kuşum diyordun
Gm Bb Dm
Muradımız yakın bekle diyordun
Dm Gm Bb
Başka aşklar bize haramdır gülüm
Gm Bb Dm
Birbirimiz için varız diyordun
***
Dm Gm Bb
Tövbe ettim tövbemi tutamadım
Gm Bb Dm
Kara gözlüm seni unutamadım
Dm Gm Bb
Biliyorum yasak bana bu sevda
Gm Bb Dm
Gel gör ki gönlüme anlatamadım
-
Sabahtan kalkacağım, Ateş mi yakacağım
İnek mi sağacağım, Tarlamı kazacağım,
Mısır mı kıracağım, Fındık toplayacağım
Uşak mı bakacağım
Sen kahvede durursun, ben mi çalışacağım
Uşakların zırzırı
Kaynananın vırvırı
Birde koca dırdırı
Ula Nuri…
Daha gelme bu eve, Yürü hayırsız Yürü
Bıraktın gittin beni, Uşaklar sürü sürü
***
Boş yapma çalış, Buna alış
Karış Karış dolaşmaktan
Başka bir şey bilmez
Alışkanlık olmasın
Bu sefer haklı olan insan
İnsanlıktan olmasın
Ya insan insan olsa
Kadın hakkı yerde kalmasın
Çalışmaktan habersiz, Üstüne de sevgisiz
Sen ilgi vermezsen ne etsin senin gibi gereksiz
Elin kolun tutar peki, Çocuk yapmak kolay dimi
***
Dağ gibi ol, Dağ gibi ol, Dağ Gibi ol
Ya göründüğün gibi,
Ya olduğun gibi,
Ya göründüğün gibi ol
Bekledikçe olmaz, Koşmadıkça olmaz
Günler geçer gider her şey aynı yerde kalmaz
Eşin dostun olmazsa, Yürek sağlam çarpmaz.
***
Ben bakarım kendime, sen bakarsın kendine
Adam olmak gerekli, Çocukların gözünde,
İnsanların sözünde, Önce kendi özünde
Adam olmak gereklidir kadınının gözünde
***
Sen yardımcı olmazsan kim olacak sonunda
Kim olacak yanında kim olacak?
Rüyanda görürsün ancak
Kaçıncı kavgan oldu bak bir anda
Vurma sus, Kırma sus, bırakma sus,
Yeter ki sus sen
Durmadan sev, saygılı ol
Buda sana doğru yol olacak emin ol
Kadınlar çiçektir, en güzel melektir
En özel niyettir ve en güzel sebeptir
Durmak bilmez geçer gider
Hayat tek nefestir.
-
Aviaskani cuneli cepri megipiane
Si golvali ioxi ma ekegipinare
E emine nak ulur naskvi do coyiskani
Anderi na doskudu him cipe boyiskani
Ela komemaoni 3uiutina*ortasa
Ukacxe pismanare ongeli onkartasa
***
Avlun güneşli gendir yayacağım
Sen geç git çağır ben peşinden geleceğim
Emine nereye gidiyorsun bıraktın da köyünü
Ander kaldı o uzun boyun
Gel benimle küçükken
Sonra pişman olacaksın beşik sallarken
-
Çarşamba'yı Sel Aldı,
Bir Yar Sevdim El Aldı (Aman Aman)
Keşke Sevmez Olaydım,
Elim Koynumda Kaldı (Aman Aman)
***
Oy Ne İmiş Ne İmiş (Aman Aman)
Kaderim Böyle İmiş.
Gizli Sevda Çekmesi (Aman Aman)
Ateşten Gömlek İmiş
***
Çarşamba Yazıları,
Körpedir Kuzuları (Aman Aman)
Allah Alnıma Yazmış,
Bu Kara Yazıları (Aman Aman)
***
Oy Ne İmiş Ne İmiş (Aman Aman)
Kaderim Böyle İmiş
Gizli Sevda Çekmesi (Aman Aman)
Ateşten Gömlek İmiş
***
Oy Ne İmiş Ne İmiş (Aman Aman)
Kaderim Böyle İmiş
Gizli Sevda Çekmesi (Aman Aman)
Ateşten Gömlek İmiş
-
Yapma bana fiyaka yüzume baka baka
Kırayisun kalbumi olur mi böyle şaka
Kızılağaç fidani taş üstunde da biter
İstemem dünya mali sevduğum bana yeter
Dereye alabaluk o derine dalamaz
Benum canum sağ iken seni kimse alamaz
Kızılağaç fidani taş üstunde da biter
İstemem dünya mali sevduğum bana yeter
Aşkoroz burun burun durun uşaklar durum
Alayum sevduğumi ondan sonra eldurun
Kızılağaç fidani taş üstunde da biter
İstemem dünya mali sevduğum bana yeter
Çağurdum yana yana cevap vermedun bana
Daha ne yalvarayim halden anlamayana
Kızılağaç fidani taş üstunde da biter
İstemem dünya mali sevduğum bana yeter
Evvelden bir gezerduk nazar mi değdi bize
Hep sevdalar kavuşti ne oldi ikimuze
Kızılağaç fidani taş üstunde da biter
İstemem dünya mali sevduğum bana yeter
-
Evlen deyiler bana yapiştiler yakama
Evlen deyiler bana yapiştiler yakama
Yük mü oldum babama ben niye evleneyim
Yük mü oldum babama ben niye evleneyim da
Ben niye evleneyim
***
Ha böyle kuyruklim yok evuma bıyiklim yok
Ha böyle kuyruklim yok evuma bıyiklim yok
Sonra pişman olacuk ben niye evleneyim
Sonra pişman olacuk ben niye evleneyim da
Ben niye evleneyim
***
Ben, ben, ben ben ben ben
Ben niye evleneyim da ben niye evleneyim
Ben niye evleneyim da ben niye evleneyim
***
Bekarun alasiyim yağmurun damlasiyim
Bekarun alasiyim yağmurun damlasi
Keyfimun kahyasiyim ben niye evleneyim
Keyfimun kahyasiyim ben niye evleneyim da
Ben niye evleneyim
***
Ha böyle kuyruklim yok evuma bıyiklim yok
Ha böyle kuyruklim yok evuma bıyiklim yok
Sonra pişman olacuk ben niye evleneyim
Sonra pişman olacuk ben niye evleneyim da
Ben niye evleneyim
***
Ben, ben, ben ben ben ben
Ben niye evleneyim da ben niye evleneyim
Ben niye evleneyim da ben niye evleneyim
***
İdareden dur bilmem bi giyduğumi giymem
İdareden dur bilmem bi giyduğumi giymem
Kimseye hesap vermem ben niye evleneyim
Kimseye hesap vermem ben niye evleneyim da
Ben niye evleneyim
***
Ha böyle kuyruklim yok evuma bıyiklim yok
Ha böyle kuyruklim yok evuma bıyiklim yok
Sonra pişman olacuk ben niye evleneyim
Sonra pişman olacuk ben niye evleneyim da
Ben niye evleneyim
***
Ben, ben, ben ben ben ben
Ben niye evleneyim da ben niye evleneyim
Ben niye evleneyim da ben niye evleneyim
***
Şükür olsun derdum yok ama can yoldaşum yok
Şükür olsun derdum yok ama can yoldaşum yok
Bekarluğun soni yok ben gene evleneyim
Bekarluğun soni yok ben gene evleneyim da
Ben gene evleneyim
***
Ha böyle kuyruklim yok evuma bıyiklim yok
Ha böyle kuyruklim yok evuma bıyiklim yok
Bekarluğun soni yok ben gene evleneyim
Bekarluğun soni yok ben gene evleneyim da
Ben gene evleneyim
***
Ben, ben, ben ben ben ben
Ben gene evleneyim da ben gene evleneyim
Ben gene evleneyim da ben gene evleneyim
Ben gene evleneyim da ben gene evleneyim
Ben gene evleneyim da ben gene evleneyim