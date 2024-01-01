Yorgunum Şarkı Sözleri
Hülya Sözer Yorgunum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hülya Sözer Yorgunum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yorgunum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kaç yıldır hasretiz birbirimize
Kavuşuruz kısmet olursa bir gün
Sakın olma mahzun kederli üzgün
Kavuşuruz kısmet olursa bir gün
***
Dağ dağa kavuşmaz derler ya hani
Kalkar aramızdan gün olur mani
Elverirse şayet ömrüm hani
Kavuşuruz kısmet olursa bir gün
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Çok gecem uykusuz geçiyor benim
Durmadan hep seni düşünüyorum
O güzel günlerin hayalleriyle
Yokluğuna böyle alışıyorum
***
Bazen bir resmine bakıyorum ben
Bazen bir çılgın gibi ağlıyorum ben
Seni kadehlerde arıyorum
Yokluğuna böyle alışıyorum
***
Düşlere dalarak hep yanlız kaldım
İsmini dilime bir dua yaptım
Gezdiğimiz yerleri her gün dolaştım
Yokluğuna böyle alışıyorum
***
Bazen bir resmine bakıyorum ben
Bazen bir çılgın gibi ağlıyorum ben
Seni kadehlerde arıyorum
Yokluğuna böyle alışıyorum.
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Aşka giden mutlu yolu bilmezdim
Sevilsem de çekinirdim sevmezdim
Şu gönlümü kimselere vermezdim
***
Benim aşktan yana şansım açıldı
Hayatıma mutlu günler saçıldı
***
Sevmesini sevdiğimden öğrendim
Mektubumla ona sevgi gönderdim
Yıllar sonra bir yüzükle sözlendim
***
Benim aşktan yana şansım açıldı
Hayatıma mutlu günler saçıldı
***
Aşkı bilen gönüllere dolmazdım
Tatlı söze inanmazdım, kanmazdım
Kaderimde mutluluğu bilmezdim
***
Benim aşktan yana şansım açıldı
Hayatıma mutlu günler saçıldı
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Sen benim özlediğim
Yıllarca beklediğim
Gel artık, gel dediğim
Biricik sevgilimsin
Sen benim özlediğim
Yıllarca beklediğim
Gel artık, gel dediğim
Biricik sevgilimsin
Yoluna gül döktüğüm
Resmini hep öptüğüm
Önünde diz çöktüğüm
Biricik sevgilimsin
Yoluna gül döktüğüm
Resmini hep öptüğüm
Önünde diz çöktüğüm
Biricik sevgilimsin
Gönülden sevilecek
Her derdi çekilecek
Uğrunda ölünecek
Biricik sevgilimsin
Gönülden sevilecek
Her derdi çekilecek
Uğrunda ölünecek
Biricik sevgilimsin
Yoluna gül döktüğüm
Resmini hep öptüğüm
Önünde diz çöktüğüm
Biricik sevgilimsin
Yoluna gül döktüğüm
Resmini hep öptüğüm
Önünde diz çöktüğüm
Biricik sevgilimsin
Biricik sevgilimsin
Biricik sevgilimsin
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Sevgisi zehir
Aşkı da baştan başa kindir
Sevgisi zehir
Aşkı da baştan başa kindir
Allah'ım yeter
Allah'ım yeter
Allah'ım yeter artık
Istırabımı dindir
Allah'ım yeter
Allah'ım yeter
Allah'ım yeter artık
Istırabımı dindir
İçten yaralıyım
İçten yaralıyım
Kurtuluş yok bu dertten
Ah, ah, ah, ah
Kurtuluş yok bu dertten
Allah'ım yeter
Allah'ım yeter
Allah'ım yeter artık
Istırabımı dindir
Allah'ım yeter
Allah'ım yeter
Allah'ım yeter artık
Istırabımı dindir
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Sen vefasız bir peri sen zalimin birisin
Sen bu aşka sevgiye hiç de lâyık değilsin
Elden ele dolaşan boş bir kadeh gibisin
Sen bu aşka sevgiye hiç de lâyık değilsin
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Ben seninle bütünüm
Sensiz yapamıyorum
Bir ömür ayrılığa
Çare bulamıyorum
***
Gönlüm sen de huzurlu,
Mutluluğum seninle
İster misin bir ömrü
Paylaşalım seninle?
***
Bir cevap bulacaktır
Tanrı'ya yalvarışım
Ben çılgınlar misali
Sevdana kapılmışım
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