Hülya Sözer

-
Aşka giden mutlu yolu bilmezdim
Sevilsem de çekinirdim sevmezdim
Şu gönlümü kimselere vermezdim
***
Benim aşktan yana şansım açıldı
Hayatıma mutlu günler saçıldı
***
Sevmesini sevdiğimden öğrendim
Mektubumla ona sevgi gönderdim
Yıllar sonra bir yüzükle sözlendim
***
Benim aşktan yana şansım açıldı
Hayatıma mutlu günler saçıldı
***
Aşkı bilen gönüllere dolmazdım
Tatlı söze inanmazdım, kanmazdım
Kaderimde mutluluğu bilmezdim
***
Benim aşktan yana şansım açıldı
Hayatıma mutlu günler saçıldı
-
Elinde oya gidiyo toya
Dudagi boya Menşure Hanım
Elinde oya gidiyo toya
Dudagi boya le Menşure Hanım
***
Elinde maşa gider ataşa
Kızlara paşa le Menşure Hanım
Elinde maşa gider ataşa
Kızlara paşa Menşure Hanım
***
Elinde mili bülbüldür dili
Mahlenin güli Menşure Hanım
Elinde mili bülbüldür dili
Mahlenin güli Menşure Hanım
***
Elinde maşa gider ataşa
Kızlara paşa le Menşure Hanım
Elinde maşa gider ataşa
Kızlara paşa Menşure Hanım
***
Elinde iğne süslenmiş yine
Gider düğüne Menşure Hanım
Elinde iğne süslenmiş yine
Gider düğüne le Menşure Hanım
***
Elinde maşa gider ataşa
Kızlara paşa le Menşure Hanım
Elinde maşa gider ataşa
Kızlara paşa Menşure Hanım
***
Elinde maşa gider ataşa
Kızlara paşa Menşure Hanım
Elinde maşa gider ataşa
Kızlara paşa Menşure Hanım
-
Kal diyemem gidiyorsan gideceksin insafsız
Sev diyemem sevmiyorsan duygularım faydasız
Kal diyemem gidiyorsan gideceksin vijdansız
Sev diyemem sevmiyorsan duygularım faydasız
***
Vur da git beni bir kurşunla
Vur da git kalbimi aşkınla
Vur da git hasretle acıyla
Vur da git, vur da git
***
Alda git aklımı başımdan
Alda git canımı canımdan
Alda git resmini karşımdan
Alda git, alda git
***
Çek diyorsan çekeceğim hasretini imansız
Unutamam unut deme sensiz olmam imkansız
Çek diyorsan çekeceğim hasretini günahsız
Unut deme unutamam sensiz olmam imkansız
***
Vur da git beni bir kurşunla
Vur da git kalbimi aşkınla
Vurda git hasretle acıyla
Vur da git vur da git
***
Alda git aklımı başımdan
Alda git canımı canımdan
Alda git resmini karşımdan
Alda git alda git
***
Bırak gitsin
Dönerse senindir, dönmezse
Hiç senin olmamış ki zaten
Bırak, bırak gitsin
***
Vur da git beni bir kurşunla
Vur da git kalbimi aşkınla
-
Ah ah ah ah vah vah vah vah
Irmak akar gider, düzden aşağı, ah çeke çeke
O yar küsmüş gider, dizden aşağı vah çeke çeke
Yaşlar akar gider, yüzden aşağı, ah çeke çeke
Ben bu dertten ölür isem ah çeke çeke
Eriyesinde arkamdan vah çeke çeke, vah çeke çeke
Ben bu dertten ölür isem ah çeke çeke
Eriyesinde arkamdan vah çeke çeke, vah çeke çeke
Ah ah ah ah vah vah vah vah
***
Herkes sevdiğinle güler oynaşır, oh çeke çeke
O yar başkasına gider oynaşır, ah çeke çeke
Anam dizin döğer, söyler ağlaşır, vah çeke çeke
Ben bu dertten ölür isem, ah çeke çeke
Eriyesinde arkamdan vah çeke çeke vah çeke çeke
Ben bu dertten ölür isem, ah çeke çeke
Eriyesinde arkamdan vah çeke çeke vah çeke çeke
Ah ah ah ah vah vah vah vah
-
Ne kışa saklım var, ne yaza harman
Ben nere gideyim vay felek aman
Derdo aman aman
Garip gönlün düştü aşkın narına
***
Ayırdılar kavuşmadan yârıma
Dağlar dayanmıyor ahu zarıma ey
Vay felek aman, derdo aman aman
Vay felek aman kimsesizim aman ez bekezim aman
***
Dağlar dayanmıyor ahu zarıma ay
Vay felek aman, derdo aman aman
Vay felek aman ez bekezim aman
***
Gözümde keder var gönlümde tasa
Neye yarar dünya, bir benim olsa, bir benim olsa
Garip gönlüm düştü aşkın narına
Ayırdılar kavuşmadan yârıma
Dağlar dayanmıyor ahu zarıma ay
Vay felek aman, derdo aman aman
Vay felek aman kimsesizim aman
***
Dağlar dayanmıyor ahu zarıma ay
Vay felek aman, aman aman derdo aman aman
Vay felek aman ez bekezim aman
-
Meni attın ay gız ay gız ataşa
Beklemektir eşgin daim peşe
***
Atacağdın meni sevdin söyle bes niçin
Doldur eşki şerbet kimin ver içim
***
Söyle söyle sene beyle n'oldu yar
Çağırıram gel haralarda galdın / Meni incitme
Yalvarıram gel ay gız atma terketme
***
Gözüm yolda galdı galdı ey güzel
Faiz oldu yarpahlar oldu gazel
***
Yollarına baka baka kaldı gözlerim
Sene varsın üreğimde sözlerim
Söyle söyle sene beyle n'oldu yar
-
Yolun artık ayrı düştü bizlerden
Yaram derin dağlanmaz ki közlerden
Yıkılmışım boyun büken sözlerden
Eller yaman söz anlamaz sevdalım
Ya dön geri ya ağıt yak belalım
***
Oy havar, lımın havar, havar
Yürekte ey aye yâreler var
Eller beni anlamaz aman aman
Gelmezsen başım yanar
Ey havar, lımın havar, havar
Yürekte daye yâreler var
Eller beni anlamaz aman aman
Gelmezsen başım yanar
***
Gül bülbülü anlamaz mı, bilmez mi? (Ey)
Melhem olup yarasına sarmaz mı? (Ey)
Gitse bile bir gün haber vermez mi? (Ey)
Eller yaman söz anlamaz sevdalım
Ya dön geri ya ağıt yak belalım
***
Oy havar, lımın havar, havar
Yürekte ey aye yâreler var
Eller beni anlamaz aman aman
Gelmezsen başım yanar
Oy havar, daye havar, havar
Yürekte aye yâreler var
Eller beni anlamaz
-
Etek sarı sen etekden sarısan sarısan
Etek sarı sen etekden sarısan sarısan
Kurban olam beydoğanın karısan karısan
Kurban olam beydoğanın karısan karısan
Vay
***
Sordum soruşturdum kimin yarisen lele yarisen
Sordum sual ettim kimin yarisen yarisen
Ben sormadan dolu gibi dökili dökili
Ben sordukca gözlerinden yaş geli yaş geli
Vay
***
Bir gömlek diktirdim golu düğmeli düğmeli
Bir gömlek diktirdim golu düğmeli düğmeli
Herkes kaderine boyun eymeli lele eymeli
Herkes kaderine boyun eymeli anam eymeli
Vay
***
Deli gönlüm çirkine bel bağlama bağlama
Soyka gönlüm çirkine bel bağlama bağlama
Sevdiyim yar malatyaya deymeli lele deymeli
Sevdiyim yar arguvana deymeli deymeli
Vay
***
Aman taşlar
Firat gözlüm... öldüm aney
Firat gözlüm ay ay ay ayyy ayyyy
Ah gönlüm ne mi cekmiş ah anam
Demesen ki dert gördüm ay ay ayyy
-
Giymişse yeşil fistan güzelliğim dilde destan
Bugün düğünümüzdür çık ortaya geldi zaman
Giymişsin yeşil fistan güzelliğin dilde destan
Bugün düğünümüzdür çık ortaya geldi zaman
Hay ey hazal hazal
***
Kuruldu halaylar açıldı meydanlar
Bak seni bekliyor karşıda ki dağlar
***
Kuruldu halaylar açıldı meydanlar
Bak seni bekliyor karşıda ki dağlar
***
Hazalle dellalle durma havamle
Halaylar kurulmuş yürü devam et
***
Hazalle dellalle durma havamle
Halaylar kurulmuş yürü devam et
Gönlümde tekdir yerin
Bulunmaz eşin benzerin
Vurcüm müşün teline
Alem duysun güzel sesin
***
Gönlümde tekdir yerin
Bulunmaz eşin benzerin
Vurcüm müşün teline
Alem duysun güzel sesin
Hay ey hazal hazal
***
Kuruldu halaylar açıldı meydanlar
Bak seni bekliyor karşıda ki dağlar
***
Kuruldu halaylar açıldı meydanlar
Bak seni bekliyor karşıda ki dağlar
***
Hazalle dellalle durma havamle
Halaylar kurulmuş yürü devam et
***
Hazalle dellalle durma havamle
Halaylar kurulmuş yürü devam et
***
Hazalle dellalle durma havamle
Halaylar kurulmuş yürü devam et
***
Hazalle dellalle durma havamle
Halaylar kurulmuş yürü devam et
***
Hazalle dellalle durma havamle
Halaylar kurulmuş yürü devam et
***
Hazalle dellalle durma havamle
Halaylar kurulmuş yürü devam et
Hazalle
-
-
İnanmıştım yeminine sözüne
Bağlanmışam o ev yıkan gözlere
Ayrılmak yok söylemişken kaç kere
Beni bırakıpta gittin terkettin niye
Beni yaktın be hey zalim sebebsiz yere
***
Dal misali kuruyasan
Kara yazlar bağlayasan
Her kez mutlu olsun emma
Sense mutlu olmayasan
***
Bu muydu senin insafın
Bu muydu bağlılığın
Bu muydu yeminlerin
Bu muydu
***
Bu muydu sadakatin
Bu muydu insanlığın
Bu muydu senin sevdan
Bu muydu
***
Beni gören her kez seni soruyor
İsmin anıldımı benzin soluyor
Bu ihanet beni deli ediyor
Çıkma karsıma gözlerim görmesin seni
Ölümde diz çöksen zalim affetmem seni
***
Dal misali kuruyasan
Kara yazlar bağlayasan
Her kez mutlu olsun emma
Sense mutlu olmayasan
***
Bu muydu senin insafın
Bu muydu bağlılıgın
Bu muydu senin sevgin
Bu muydu
***
Bu muydu kara sevdan
Bu muydu insanlığın
Bu muydu senin sevdan
Bu muydu
***
Bu muydu sadakatin
Bu muydu bağlılığın
Bu muydu senin sevgin
Bu muydu
-
Ahu gözlerine kurban olduğum
Tanrı selamını almaz mısınız?
Almaz mısınız?
Mevlam sizi süs için mi yarattı?
Siz gel demeyince gelmez misiniz?
Mevlam sizi süs için mi yarattı?
Siz gel demeyince gelmez misiniz?
Gurbete gidenler azığın alır
Kimisi gider de kimisi kalır
Kimisi kalır
***
Kimi sevap için Kabe'ye varır
Kabe kapınızda bilmez misiniz?
Kimi sevap için Kabe'ye varır
Kabe kapınızda bilmez misiniz?
Sümmani'yem ben bu derdi çekerim
Başım alır diyar diyar giderim
Diyar giderim
Yarın mahşer günü dava ederim
Siz mahşer yerine gelmez misiniz?
Yarın mahşer günü dava ederim
Mahşer yerine siz gelmez misiniz?