Hülya Sözer

Sen Benim Özlediğim Sen benim özlediğim Yıllarca beklediğim Gel artık, gel dediğim Biricik sevgilimsin Sen benim özlediğim Yıllarca beklediğim Gel artık, gel dediğim Biricik sevgilimsin Yoluna gül döktüğüm Resmini hep öptüğüm Önünde diz çöktüğüm Biricik sevgilimsin Yoluna gül döktüğüm Resmini hep öptüğüm Önünde diz çöktüğüm Biricik sevgilimsin Gönülden sevilecek Her derdi çekilecek Uğrunda ölünecek Biricik sevgilimsin Gönülden sevilecek Her derdi çekilecek Uğrunda ölünecek Biricik sevgilimsin Yoluna gül döktüğüm Resmini hep öptüğüm Önünde diz çöktüğüm Biricik sevgilimsin Yoluna gül döktüğüm Resmini hep öptüğüm Önünde diz çöktüğüm Biricik sevgilimsin Biricik sevgilimsin Biricik sevgilimsin

Kısmet Olursa Kaç yıldır hasretiz birbirimize Kavuşuruz kısmet olursa bir gün Sakın olma mahzun kederli üzgün Kavuşuruz kısmet olursa bir gün *** Dağ dağa kavuşmaz derler ya hani Kalkar aramızdan gün olur mani Elverirse şayet ömrüm hani Kavuşuruz kısmet olursa bir gün

Yokluğuna Böyle Alışıyorum Çok gecem uykusuz geçiyor benim Durmadan hep seni düşünüyorum O güzel günlerin hayalleriyle Yokluğuna böyle alışıyorum *** Bazen bir resmine bakıyorum ben Bazen bir çılgın gibi ağlıyorum ben Seni kadehlerde arıyorum Yokluğuna böyle alışıyorum *** Düşlere dalarak hep yanlız kaldım İsmini dilime bir dua yaptım Gezdiğimiz yerleri her gün dolaştım Yokluğuna böyle alışıyorum *** Bazen bir resmine bakıyorum ben Bazen bir çılgın gibi ağlıyorum ben Seni kadehlerde arıyorum Yokluğuna böyle alışıyorum.

Şansım Açıldı Aşka giden mutlu yolu bilmezdim Sevilsem de çekinirdim sevmezdim Şu gönlümü kimselere vermezdim *** Benim aşktan yana şansım açıldı Hayatıma mutlu günler saçıldı *** Sevmesini sevdiğimden öğrendim Mektubumla ona sevgi gönderdim Yıllar sonra bir yüzükle sözlendim *** Benim aşktan yana şansım açıldı Hayatıma mutlu günler saçıldı *** Aşkı bilen gönüllere dolmazdım Tatlı söze inanmazdım, kanmazdım Kaderimde mutluluğu bilmezdim *** Benim aşktan yana şansım açıldı Hayatıma mutlu günler saçıldı

Sevgisi Zehir Sevgisi zehir Aşkı da baştan başa kindir Sevgisi zehir Aşkı da baştan başa kindir Allah'ım yeter Allah'ım yeter Allah'ım yeter artık Istırabımı dindir Allah'ım yeter Allah'ım yeter Allah'ım yeter artık Istırabımı dindir İçten yaralıyım İçten yaralıyım Kurtuluş yok bu dertten Ah, ah, ah, ah Kurtuluş yok bu dertten Allah'ım yeter Allah'ım yeter Allah'ım yeter artık Istırabımı dindir Allah'ım yeter Allah'ım yeter Allah'ım yeter artık Istırabımı dindir

Sen Vefasız Bir Peri Sen vefasız bir peri sen zalimin birisin Sen bu aşka sevgiye hiç de lâyık değilsin Elden ele dolaşan boş bir kadeh gibisin Sen bu aşka sevgiye hiç de lâyık değilsin