×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Yorgunum

Yorgunum Şarkı Sözleri

Hülya Sözer Yorgunum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hülya Sözer Yorgunum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yorgunum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hülya Sözer

Hülya Sözer

Yorgunum

  • Sen Benim Özlediğim

  • Yorgunum

  • Olayım

  • Kısmet Olursa

  • Seni Nasıl Unuturum

  • Yokluğuna Böyle Alışıyorum

  • Şansım Açıldı

  • Sevgisi Zehir

  • Zalim Felek

  • Toprak Gibi

  • Sen Vefasız Bir Peri

  • Rüyalarda Buluşuruz

  • Ben Seninle Bütünüm

  • Potpori 1-Yayla Çiçeğimisin 2-Cevahir Ta

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı