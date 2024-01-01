Hülya Süer

Bir Fincan Kahve Dün akşam yolda gördüm, seni yıllardan sonra Dün akşam yolda gördüm, seni yıllardan sonra Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın bana Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın bana *** Bunu senden ummazdım, çok kırıldım ben sana Bunu senden ummazdım, çok kırıldım ben sana *** Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı? Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı *** Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı? Belki görmem bir daha, seni ömrüm boyunca Belki görmem bir daha, seni ömrüm boyunca Üzülüp ağlar mıydın, öldüğümü duyunca? *** Üzülüp ağlar mıydın, öldüğümü duyunca? Eline ne geçerdi beni kabre koyunca? *** Eline ne geçerdi beni kabre koyunca? Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı? Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı? *** Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?

Garip Kaldım Garip kaldım gurbet elde Tabip neylesin bu derde Yuvasız kuşlar gibiyim Değme, yaram çok derinde Ayrılığın acısını Yürekteki sancısını Ben bu derdin hangisini Sazıma sözüme vuram (Sazımın teline vuram) Garibem yâr, yok mu derman Gül yüzünü kime soram Bu vakitsiz ayrılığa Söyle ben nasıl dayanam

Ela Gözlüm Ela gözlüm ben bu Elden gidersem Ela gözlüm ben bu Elden gidersem *** Zülfü perişanım Kal melul melul Kal melul melul *** Kerem et aklından Çıkarma beni Ağla gözyaşını Sil melul melul *** Kerem et aklından Çıkarma beni Ağla gözyaşını Sil melul melul *** Elvan çiçekleri Takma başına Elvan çiçekleri Takma başına *** Kudret kalemini Çekme kaşına Çekme kaşına Beni ağlatırsan Doyma yaşına Ağla gözyaşını *** Sil melul melul Beni ağlatırsan Doyma yaşına Ağla gözyaşını *** Sil melul melul Beni ağlatırsan Doyma yaşına Gez benim aşkımla Yar melul melul *** Beni ağlatırsan Doyma yaşına Ağla gözyaşını Sil melul melul

Yar Demedin Sevdiğim bir gün bana Yar demedin yar demedin Gece gündüz tenhalarda Ağlayanım var demedin Ağlayanım var demedin Var demedin yar *** Gece gündüz tenhalarda Ağlayanım var demedin Ağlayanım var demedin Var demedin yar *** Seni sevmek suçunu bana Ağlıyorum yana yana Bir melhem verip yarama Sür demedin sür demedin Sür demedin sür demedin Sür demedin yar *** Bir melhem verip yarama Sür demedin sür demedin Sür demedin sür demedin Yar demedin yar *** Bir gün bana gül demedin Göz yaşını sil demedin Bir ömür koştum peşinden Gel demedin yar demedin Gel demedin yar demedin Yar demedin yar *** Bir ömür koştum peşinden Gel demedin yar demedin Gel demedin yar demedin Yar demedin yar

Türkmen Gelini Eyvanına vardım, eyvanı çamur Odasına vardım, elleri hamur Uykudan uyanmış, gözleri mahmur Ömrümde görmedim böyle gelini Gelini, gelini, türkmen gelini Saramadım aney, gel gör halimi vay *** Uykudan uyanmış, gözleri mahmur Ömrümde görmedim böyle gelini Gelini, gelini, türkmen gelini Saramadım aney, gel gör halimi vah *** İpek köynek giymiş, ayna dizinde Sıralı benleri o mah yüzünde Sevem dedim, vazgeçmiyor nazından Ömrümde görmedim böyle gelini *** Gelini, gelini türkmen gelini Saramadım aney, gel gör halimi vay Sevem dedim, vazgeçmiyor nazından Ömrümde görmedim böyle gelini Gelini, gelini türkmen gelini Saramadım aney, gel gör halimi

Vur Davulcu Gel gülüm gel canım seni severem (diley) Saram kollarıma sensiz neylerem Al canım fedadır senin yoluna (diley) Ağlama sil gözün vallah ölürem *** Vur davulcu vur davula güm güm gümlesin (diley) Kız oğlanı sevmiş dünya malı neylesin *** O (Kız) ela gözlerin bendimi yıkar (diley) Sevdiğin almayan canından bıkar Gel seni kaçıram bizim ovaya (diley) Ben sevem el ala bana kim bakar *** Vur davulcu vur davula güm güm gümlesin (diley) Kız oğlanı sevmiş dünya malı neylesin

Yoruldum Senden mi benden mi Bu hallere düşmemiz Kader mi talih mi Karlı dağlar aşmamız Yoruldum yoruldum *** Tutacak bir dalım yok Yolcuyum ya yolum yok Ha gayret dersin ama Direnmeye halım yok *** Sen garip ben yoksul Gel bana usul usul Altın yere düşse de Değişmez derler asıl Yoruldum yoruldum *** Şahballı uykuda Görürüm tatlı rüya Uyanınca koşarım Gurbet atlı ben yaya Yoruldum yoruldum

Yol Ver Dağlar Başı duman pare pare Yol ver dağlar yol ver bana Başı duman pare pare Yol ver dağlar yol ver bana *** Gönlüm gitmek ister yare Yol ver dağlar yol ver bana Yol ver dağlar yol ver bana *** Ömrümün uzun yolu Geçip gitsem yare doğru Gözlerim yaş dolu dolu Yol ver dağlar yol ver bana Gözlerim yaş dolu dolu Yol ver dağlar yol ver bana *** Aşık olmak benim karım Çok aradım nazlı yarim Aşık olmak benim karım Çok aradım nazlı yarim *** Dudu dillim sitemkarım Yol ver dağlar yol ver bana Yol ver dağlar yol ver bana Karlı dağından esmedim Ben o yare hiç küsmedim Daha umudum kesmedim Yol ver dağlar yol ver bana Daha umudum kesmedim Yol ver dağlar yol ver bana