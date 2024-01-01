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Gönlüm Anadoluda Şarkı Sözleri

Hülya Süer Gönlüm Anadoluda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hülya Süer Gönlüm Anadoluda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönlüm Anadoluda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hülya Süer

Hülya Süer

Gönlüm Anadoluda

  • Ela Gözlüm

  • Garip Kaldım

  • Beyaz Gül

  • Yar Demedin

  • Türkmen Gelini

  • Vur Davulcu

  • Yoruldum

  • Yol Ver Dağlar

  • Gülistan

  • Bir Fincan Kahve

  • Ayrılık Acısı

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