Hülya Süer

-
Ela gözlüm ben bu
Elden gidersem
Ela gözlüm ben bu
Elden gidersem
***
Zülfü perişanım
Kal melul melul
Kal melul melul
***
Kerem et aklından
Çıkarma beni
Ağla gözyaşını
Sil melul melul
***
Kerem et aklından
Çıkarma beni
Ağla gözyaşını
Sil melul melul
***
Elvan çiçekleri
Takma başına
Elvan çiçekleri
Takma başına
***
Kudret kalemini
Çekme kaşına
Çekme kaşına
Beni ağlatırsan
Doyma yaşına
Ağla gözyaşını
***
Sil melul melul
Beni ağlatırsan
Doyma yaşına
Ağla gözyaşını
***
Sil melul melul
Beni ağlatırsan
Doyma yaşına
Gez benim aşkımla
Yar melul melul
***
Beni ağlatırsan
Doyma yaşına
Ağla gözyaşını
Sil melul melul
-
Garip kaldım gurbet elde
Tabip neylesin bu derde
Yuvasız kuşlar gibiyim
Değme, yaram çok derinde
Ayrılığın acısını Yürekteki sancısını
Ben bu derdin hangisini
Sazıma sözüme vuram
(Sazımın teline vuram)
Garibem yâr, yok mu derman
Gül yüzünü kime soram
Bu vakitsiz ayrılığa
Söyle ben nasıl dayanam
-
-
Sevdiğim bir gün bana
Yar demedin yar demedin
Gece gündüz tenhalarda
Ağlayanım var demedin
Ağlayanım var demedin
Var demedin yar
***
Gece gündüz tenhalarda
Ağlayanım var demedin
Ağlayanım var demedin
Var demedin yar
***
Seni sevmek suçunu bana
Ağlıyorum yana yana
Bir melhem verip yarama
Sür demedin sür demedin
Sür demedin sür demedin
Sür demedin yar
***
Bir melhem verip yarama
Sür demedin sür demedin
Sür demedin sür demedin
Yar demedin yar
***
Bir gün bana gül demedin
Göz yaşını sil demedin
Bir ömür koştum peşinden
Gel demedin yar demedin
Gel demedin yar demedin
Yar demedin yar
***
Bir ömür koştum peşinden
Gel demedin yar demedin
Gel demedin yar demedin
Yar demedin yar
-
Eyvanına vardım, eyvanı çamur
Odasına vardım, elleri hamur
Uykudan uyanmış, gözleri mahmur
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini, türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi vay
***
Uykudan uyanmış, gözleri mahmur
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini, türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi vah
***
İpek köynek giymiş, ayna dizinde
Sıralı benleri o mah yüzünde
Sevem dedim, vazgeçmiyor nazından
Ömrümde görmedim böyle gelini
***
Gelini, gelini türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi vay
Sevem dedim, vazgeçmiyor nazından
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi
-
Gel gülüm gel canım seni severem (diley)
Saram kollarıma sensiz neylerem
Al canım fedadır senin yoluna (diley)
Ağlama sil gözün vallah ölürem
***
Vur davulcu vur davula güm güm gümlesin (diley)
Kız oğlanı sevmiş dünya malı neylesin
***
O (Kız) ela gözlerin bendimi yıkar (diley)
Sevdiğin almayan canından bıkar
Gel seni kaçıram bizim ovaya (diley)
Ben sevem el ala bana kim bakar
***
Vur davulcu vur davula güm güm gümlesin (diley)
Kız oğlanı sevmiş dünya malı neylesin
-
Senden mi benden mi
Bu hallere düşmemiz
Kader mi talih mi
Karlı dağlar aşmamız
Yoruldum yoruldum
***
Tutacak bir dalım yok
Yolcuyum ya yolum yok
Ha gayret dersin ama
Direnmeye halım yok
***
Sen garip ben yoksul
Gel bana usul usul
Altın yere düşse de
Değişmez derler asıl
Yoruldum yoruldum
***
Şahballı uykuda
Görürüm tatlı rüya
Uyanınca koşarım
Gurbet atlı ben yaya
Yoruldum yoruldum
-
Başı duman pare pare
Yol ver dağlar yol ver bana
Başı duman pare pare
Yol ver dağlar yol ver bana
***
Gönlüm gitmek ister yare
Yol ver dağlar yol ver bana
Yol ver dağlar yol ver bana
***
Ömrümün uzun yolu
Geçip gitsem yare doğru
Gözlerim yaş dolu dolu
Yol ver dağlar yol ver bana
Gözlerim yaş dolu dolu
Yol ver dağlar yol ver bana
***
Aşık olmak benim karım
Çok aradım nazlı yarim
Aşık olmak benim karım
Çok aradım nazlı yarim
***
Dudu dillim sitemkarım
Yol ver dağlar yol ver bana
Yol ver dağlar yol ver bana
Karlı dağından esmedim
Ben o yare hiç küsmedim
Daha umudum kesmedim
Yol ver dağlar yol ver bana
Daha umudum kesmedim
Yol ver dağlar yol ver bana
-
Gülüm seni ağlatmışlar
Takıları takmışlar
Ellere gelin yapmışlar
İnan canım yakmışlar
***
Oy Gülistan Gülistan
Adın dillere destan
***
Gülom sensiz dayanamam
Gülom sensiz ben olamam
Bende Allah'ın kuluyum
Bu canıma ben kıyamam
***
Gülüm seni sevmişim
Sana gönül vermişim
Sensiz dayanmak çok zor
Sensiz inan ölmüşüm
-
Dün akşam yolda gördüm, seni yıllardan sonra
Dün akşam yolda gördüm, seni yıllardan sonra
Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın bana
Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın bana
***
Bunu senden ummazdım, çok kırıldım ben sana
Bunu senden ummazdım, çok kırıldım ben sana
***
Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı
Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?
Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı
***
Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?
Belki görmem bir daha, seni ömrüm boyunca
Belki görmem bir daha, seni ömrüm boyunca
Üzülüp ağlar mıydın, öldüğümü duyunca?
***
Üzülüp ağlar mıydın, öldüğümü duyunca?
Eline ne geçerdi beni kabre koyunca?
***
Eline ne geçerdi beni kabre koyunca?
Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı
Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?
Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı
Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?
***
Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı
Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?
-