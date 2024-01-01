Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD5 Şarkı Sözleri
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Hümeyra
Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD5
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Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda?
Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel
Kelimelerinse yetersiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce
***
Bir yer var biliyorum
Her şeyi söylemek mümkün
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum
Anlatamıyorum
***
Bir yer var biliyorum
Her şeyi söylemek mümkün
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum
Anlatamıyorum
Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda?
Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel
Kelimelerinse yetersiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce
***
Bir yer var biliyorum
Her şeyi söylemek mümkün
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum
Anlatamıyorum
***
Bir yer var biliyorum
Her şeyi söylemek mümkün
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum
Anlatamıyorum
***
Bir yer var biliyorum
Her şeyi söylemek mümkün
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum
Anlatamıyorum
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küçük bir çocukken nasıl da mutluydum ben
dalardım saatlerce renkli oyuncaklara
o zamanlar her şey güzeldi
rüzgar gibiydi uçurtma
kağıttan yaptığım gemiydi bütün dünya
***
sonra hepsi değişti gençlik yılları geldi
düşlerimi süsleyen beni seven birisi
ve küçük beyaz bir ev aldı oyuncaklarımın yerini
hiçbiri gerçekleşmeden yıkıldı dünyam
***
hiç şansım yokmuş hayatta
ne istediysem olmadı
ne beklediysem dünyadan
hep tersi çıktı karşıma
***
hiç şansım yokmuş hayatta
hep özlemlerle hep acılarla geçti
bütün ümidim kayboldu da ne yazık ki
hiç şansım yokmuş hayatta
***
yıllar geçip gittikçe anladım ki hiç kimse
ne düşlerimdeki gibiydi ne de yanımdaydı
aslında insanlar yalnızdı
acımasız bir dünyada
bunu fark ettiğim anda yıkıldım birden
***
hiç şansım yokmuş hayatta
ne istediysem olmadı
ne beklediysem dünyadan
hep tersi çıktı karşıma
***
hiç şansım yokmuş hayatta
hep özlemlerle hep acılarla geçti
bütün ümidim kayboldu sonunda ne yazık ki
hiç şansım yokmuş hayatta
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