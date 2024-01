Bu akşam yine dertliyim "Haydi" dedim, kendime At kendini şu kent denilen Neon ışıklar âlemine *** Bir de giyindim, süslendim Bir bardak şarap içtim Varsın keyif alsın dertlerim Dertlerim eğlensin bu gece Varsın keyif alsın dertlerim Eğlensin bu gece *** Dans et, dans et Görsün dünya Dans et, dans et Dönsün dünya *** Dans et, dans et Görsün dünya Dans et, dans et Dönsün dünya *** Güzel mi güzel, şık insanlar Fıkralar, kahkahalar Güler yüzler, flört edenler Göz göze genç âşıklar *** Bir de döndüm, baktım kendime Kendi köşemde bir kafeste "Haydi" dedim, dertlerime Dertler sarhoş olsun bu gece "Haydi" dedim, dertlerime Sarhoş olsun bu gece *** Dans et, dans et Görsün dünya Dans et, dans et Dönsün dünya *** Dans et, dans et Görsün dünya Dans et, dans et Dönsün dünya *** Dans et, dans et La, la, la-la-la Dans et, dans et La, la, la