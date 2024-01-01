Canım Yanıyor Hani nasıl bildik yağmur tanesi camda akarsa öyleyim Hani nasıl bildik bir kum tanesi çıplak kalırsa öyleyim Yıllar yıllar sonra anladım ki nasıl, nasıl sevmişim seni, özlemişim Canım acıyor, canım yanıyor ve ben ağlıyorum *** Hani nasıl bildik bir buz parçası suda erirse öyleyim Hani nasıl bildik parlak bir yıldız kayıp giderse öyleyim Yıllar yıllar sonra anladım ki nasıl, nasıl sevmişim seni, özlemişim Canım yanıyor, canım acıyor ve ben ağlıyorum *** Hani nasıl bildik güzel bir dere yazın kurursa öyleyim Hani nasıl bildik uzak bir ada yalnız yaşarsa öyleyim

Beyhude Şah desen, kul desen beyhudedir beyhude Bu dünyanın işleri beyhudedir beyhude Zengin olsan, fakir olsan aşkın yeri bellidir Zengin olsan, fakir olsan aşkın yeri bellidir Sen sen ol seven ol, başka âlem yok Sen sen ol seven ol, başka âlem yok *** Dünya yalan dünyadır, üstü altı riyadır Dünya yalan dünyadır, üstü altı riyadır Özü, aslı hayatın aşka olan yolundur Özü, aslı hayatın aşka olan yolundur Çul desen, altın desen beyhudedir beyhude Yok desen, tamam desen beyhudedir beyhude *** Şah desen, kul desen beyhudedir beyhude Bu dünyanın işleri beyhudedir beyhude Zengin olsan, fakir olsan aşkın yeri bellidir Zengin olsan, fakir olsan aşkın yeri bellidir Sen sen ol seven ol, başka âlem yok Sen sen ol seven ol, başka âlem yok *** Dünya yalan dünyadır, üstü altı riyadır Dünya yalan dünyadır, üstü altı riyadır Özü, aslı hayatın aşka olan yolundur Özü, aslı hayatın aşka olan yolundur Çul desen, altın desen beyhudedir beyhude Yok desen, tamam desen beyhudedir beyhude *** Çul desen, altın desen beyhudedir beyhude Yok desen, tamam desen beyhudedir beyhude

Göçtü Gitti Öylesine bir günde benden ayrıldı, göçtü gitti (O gitti) Ve onu hala özlüyor, arıyor, seviyorum, göçtü gitti (O gitti) Onu benden alanı hiç ama hiç tanımıyorum (Çıktı gitti) Zaman zaman bir iki uzak haber alıyorum (O gitti) *** Bir yerlerde bir yanlış var ben çözemiyorum O ve ben ayrı ayrı darmadağın, bilemiyorum *** Göçtü gitti, çıktı gitti, çekti gitti Göçtü gitti, çıktı gitti, çekti gitti *** Şimdi kendi kendime ayakta kalmak zorundayım (Evet) O bilmediğim yerde ben ise terk ettiği evdeyim (Çıktı gitti) *** Bir yerlerde bir yanlış var ben çözemiyorum O ve ben ayrı ayrı darmadağın, bilemiyorum *** Öylesine bir günde benden ayrıldı, göçtü gitti (O gitti) Ve onu hala özlüyor, arıyor, seviyorum, göçtü gitti (O gitti) Şu halimle çaresiz, cesur ve yalnız yaşıyorum (Çıktı gitti) Sevgi nefret iç içe, yokluğuna alışıyorum (O gitti) *** Bir yerlerde bir yanlış var, çözemiyorum O ve ben ayrı ayrı darmadağın, bilemiyorum *** Göçtü gitti, çıktı gitti, çekti gitti Göçtü gitti, çıktı gitti, çekti gitti (Çıktı gitti) (Gitti gitti) (Evet, evet gitti) (Çıktı gitti) (Göçtü gitti) (Çıktı gitti) Gitti

Yüreğim Var Odalar koridorlar Dikenler ihanetler Sözcükler öğretiler Yalanlar yanlışlar aldatmalar *** Elde silahlar bayraklar Günahlar yargıçlar kavramlar Siren sesleri alarm var *** Bu dünyada bir de benim yüreğim var, yüreğim var Bu dünyada bir de benim yüreğim var, yüreğim var *** Bir de kuşlar renkli çiçekler Doğan güneş toprak rüzgarlar Sakin sular göller denizler Ovalar dağlar ormanlar *** Bir de bunlar var Bir de bunlar var Bir de bunlar var *** Odalar koridorlar Dikenler ihanetler Sözcükler öğretiler Yalanlar yanlışlar aldatmalar *** Elde silahlar bayraklar Günahlar yargıçlar kavramlar Siren sesleri alarm var *** Bu dünyada bir de benim yüreğim var, yüreğim var Bu dünyada bir de benim yüreğim var, yüreğim var *** Bir de buğday ve tırtıllar Kuyulardan su çekenler Yamaçlarda kaval çalanlar Gençler şarkılar türküler *** Bir de bunlar var Bir de bunlar var Bir de bunlar var *** Bu dünyada bir de benim yüreğim var, yüreğim var

İncitme Beni Hangi mevsim karşılar beni Hangi güneş üşütmez bedenimi Aşk geri verir mi gençliğimi Sevebilir misin acıtmadan beni *** Yağmuru dinlermiş gibi dinle Geçmişim bir kaç resim ve cam kırıkları Gel dokun usulca incitme sen beni Yıllarca çok incittim kendimi *** Korkma de kandır beni gerekirse Sevdim ben de ama sakın incitme Korkma de kandır beni gerekirse Sevdim ben de ama sakın incitme *** Hangi mevsim karşılar beni Hangi güneş üşütmez bedenimi Aşk geri verir mi gençliğimi Sevebilir misin acıtmadan beni *** Yağmuru dinlermiş gibi dinle Geçmişim bir kaç resim ve cam kırıkları Gel dokun usulca incitme sen beni Yıllarca çok incittim kendimi *** Korkma de kandır beni gerekirse Sevdim ben de ama sakın incitme Korkma de kandır beni gerekirse Sevdim ben de ama sakın incitme *** Korkma de kandır beni gerekirse Sevdim ben de ama sakın incitme Korkma de

Gidemediklerimiz Görüyor musunuz denizin gerisinde Kumsaldan hayli uzakta bir ev var Tek pencereli bir ev, içerde bir iskemle Üzerinde gençliğim *** Görüyor musunuz denizin gerisinde Kumsaldan hayli uzakta bir ev var Tek pencereli bir ev, içerde bir iskemle Üzerinde gençliğim *** Bir yatak, bir yorgan, bir kırık masa Bir ip sallanır boynumda Bir yatak, bir yorgan, bir kırık masa Bir ip sallanır boynumda, boynumda *** Odama sımsıcak iklimlerle geldiniz Gözleriniz kararlıysa sevmeye, sevilmeye Bu gece sabaha dek ipi siz çekeceksiniz Sımsıcak deniz gidemediklerimiz *** Odama sımsıcak iklimlerle geldiniz Gözleriniz kararlıysa sevmeye, sevilmeye Bu gece sabaha dek ipi siz çekeceksiniz Sımsıcak deniz gidemediklerimiz *** Bir yatak, bir yorgan, bir kırık masa, ah Bir ip sallanır boynumda Bir yatak, bir yorgan, bir kırık masa Bir ip sallanır boynumda, boynumda

Olmaz Güneş gibi şahsım olsa Devlet gibi tahtım olsa Gazi gibi bahtım olsa Yine bana, bana gelen olmaz *** Güller açsam bağlar gibi Gazel döksem çağlar gibi Altın olsam dağlar gibi Kıymetim bilen olmaz *** Hazne dolu akçem olsa Türlü kumaş bohçam olsa Yalan dünya bahçem olsa *** Hazne dolu akçem olsa Türlü kumaş bohçam olsa Benden bir gül, gül alan olmaz *** Kuş olsam gezsem havayı Arayıp bulsam bulsam yuvayı Dünya kuru davayı Benim gibi güden olmaz *** Talibi derki n'olurum Mekanı nerde bulurum Korkarım garip ölürüm Ardımdan ağlayan olmaz *** Hazne dolu akçem olsa Türlü kumaş bohçam olsa Yalan dünya bahçem olsa *** Hazne dolu akçem olsa Türlü kumaş bohçam olsa Benden bir gül, gül alan olmaz

Geceyi Neyleyim Ben senin çizdiğin gemileri sevdim Yeşil erik yiyişini Yağmurda ıslanmaktan keyif aldım Güneş batımında sana güvenmeyi *** Ben senin anlattıklarını sevdim Dans eder gibi yürümeni Şımarmayı sevinmeyi öğrendim Sabahları güleryüzle uyanmayı *** Şimdi dizlerim çözülüyor akşam üstleri O saatler büküyor belimi Gündüzü görmüşüm sende sevgilim Bana bıraktığın geceyi neyleyim *** Şimdi dizlerim çözülüyor akşam üstleri O saatler büküyor belimi Gündüzü görmüşüm sende sevgilim Bana bıraktığın geceyi neyleyim *** Ben senin çizdiğin gemileri sevdim Yeşil erik yiyişini Yağmurda ıslanmaktan keyif aldım Güneş batımında sana güvenmeyi *** Şimdi dizlerim çözülüyor akşam üstleri O saatler büküyor belimi Gündüzü görmüşüm sende sevgilim Bana bıraktığın geceyi neyleyim ah *** Şimdi dizlerim çözülüyor akşam üstleri O saatler büküyor belimi Gündüzü görmüşüm sende sevgilim Bana bıraktığın geceyi neyleyim *** Neyleyim Neyleyim

Dans Et Bu akşam yine dertliyim "Haydi" dedim, kendime At kendini şu kent denilen Neon ışıklar âlemine *** Bir de giyindim, süslendim Bir bardak şarap içtim Varsın keyif alsın dertlerim Dertlerim eğlensin bu gece Varsın keyif alsın dertlerim Eğlensin bu gece *** Dans et, dans et Görsün dünya Dans et, dans et Dönsün dünya *** Dans et, dans et Görsün dünya Dans et, dans et Dönsün dünya *** Güzel mi güzel, şık insanlar Fıkralar, kahkahalar Güler yüzler, flört edenler Göz göze genç âşıklar *** Bir de döndüm, baktım kendime Kendi köşemde bir kafeste "Haydi" dedim, dertlerime Dertler sarhoş olsun bu gece "Haydi" dedim, dertlerime Sarhoş olsun bu gece *** Dans et, dans et Görsün dünya Dans et, dans et Dönsün dünya *** Dans et, dans et Görsün dünya Dans et, dans et Dönsün dünya *** Dans et, dans et La, la, la-la-la Dans et, dans et La, la, la