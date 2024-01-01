Hala Aşksın Sen... (Sezi) Şarkı Sözleri
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Hümeyra
Hala Aşksın Sen... (Sezi)
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Bu akşam yine dertliyim
"Haydi" dedim, kendime
At kendini şu kent denilen
Neon ışıklar âlemine
***
Bir de giyindim, süslendim
Bir bardak şarap içtim
Varsın keyif alsın dertlerim
Dertlerim eğlensin bu gece
Varsın keyif alsın dertlerim
Eğlensin bu gece
***
Dans et, dans et
Görsün dünya
Dans et, dans et
Dönsün dünya
***
Dans et, dans et
Görsün dünya
Dans et, dans et
Dönsün dünya
***
Güzel mi güzel, şık insanlar
Fıkralar, kahkahalar
Güler yüzler, flört edenler
Göz göze genç âşıklar
***
Bir de döndüm, baktım kendime
Kendi köşemde bir kafeste
"Haydi" dedim, dertlerime
Dertler sarhoş olsun bu gece
"Haydi" dedim, dertlerime
Sarhoş olsun bu gece
***
Dans et, dans et
Görsün dünya
Dans et, dans et
Dönsün dünya
***
Dans et, dans et
Görsün dünya
Dans et, dans et
Dönsün dünya
***
Dans et, dans et
La, la, la-la-la
Dans et, dans et
La, la, la
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