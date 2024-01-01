-
Öylesine bir günde benden ayrıldı, göçtü gitti
(O gitti)
Ve onu hala özlüyor, arıyor, seviyorum, göçtü gitti
(O gitti)
Onu benden alanı hiç ama hiç tanımıyorum
(Çıktı gitti)
Zaman zaman bir iki uzak haber alıyorum
(O gitti)
***
Bir yerlerde bir yanlış var ben çözemiyorum
O ve ben ayrı ayrı darmadağın, bilemiyorum
***
Göçtü gitti, çıktı gitti, çekti gitti
Göçtü gitti, çıktı gitti, çekti gitti
***
Şimdi kendi kendime ayakta kalmak zorundayım
(Evet)
O bilmediğim yerde ben ise terk ettiği evdeyim
(Çıktı gitti)
***
Bir yerlerde bir yanlış var ben çözemiyorum
O ve ben ayrı ayrı darmadağın, bilemiyorum
***
Öylesine bir günde benden ayrıldı, göçtü gitti
(O gitti)
Ve onu hala özlüyor, arıyor, seviyorum, göçtü gitti
(O gitti)
Şu halimle çaresiz, cesur ve yalnız yaşıyorum
(Çıktı gitti)
Sevgi nefret iç içe, yokluğuna alışıyorum
(O gitti)
***
Bir yerlerde bir yanlış var, çözemiyorum
O ve ben ayrı ayrı darmadağın, bilemiyorum
***
Göçtü gitti, çıktı gitti, çekti gitti
Göçtü gitti, çıktı gitti, çekti gitti
(Çıktı gitti)
(Gitti gitti)
(Evet, evet gitti)
(Çıktı gitti)
(Göçtü gitti)
(Çıktı gitti)
Gitti
-
Şah desen, kul desen beyhudedir beyhude
Bu dünyanın işleri beyhudedir beyhude
Zengin olsan, fakir olsan aşkın yeri bellidir
Zengin olsan, fakir olsan aşkın yeri bellidir
Sen sen ol seven ol, başka âlem yok
Sen sen ol seven ol, başka âlem yok
***
Dünya yalan dünyadır, üstü altı riyadır
Dünya yalan dünyadır, üstü altı riyadır
Özü, aslı hayatın aşka olan yolundur
Özü, aslı hayatın aşka olan yolundur
Çul desen, altın desen beyhudedir beyhude
Yok desen, tamam desen beyhudedir beyhude
***
Şah desen, kul desen beyhudedir beyhude
Bu dünyanın işleri beyhudedir beyhude
Zengin olsan, fakir olsan aşkın yeri bellidir
Zengin olsan, fakir olsan aşkın yeri bellidir
Sen sen ol seven ol, başka âlem yok
Sen sen ol seven ol, başka âlem yok
***
Dünya yalan dünyadır, üstü altı riyadır
Dünya yalan dünyadır, üstü altı riyadır
Özü, aslı hayatın aşka olan yolundur
Özü, aslı hayatın aşka olan yolundur
Çul desen, altın desen beyhudedir beyhude
Yok desen, tamam desen beyhudedir beyhude
***
Çul desen, altın desen beyhudedir beyhude
Yok desen, tamam desen beyhudedir beyhude
-
Odalar koridorlar
Dikenler ihanetler
Sözcükler öğretiler
Yalanlar yanlışlar aldatmalar
***
Elde silahlar bayraklar
Günahlar yargıçlar kavramlar
Siren sesleri alarm var
***
Bu dünyada bir de benim yüreğim var, yüreğim var
Bu dünyada bir de benim yüreğim var, yüreğim var
***
Bir de kuşlar renkli çiçekler
Doğan güneş toprak rüzgarlar
Sakin sular göller denizler
Ovalar dağlar ormanlar
***
Bir de bunlar var
Bir de bunlar var
Bir de bunlar var
***
Odalar koridorlar
Dikenler ihanetler
Sözcükler öğretiler
Yalanlar yanlışlar aldatmalar
***
Elde silahlar bayraklar
Günahlar yargıçlar kavramlar
Siren sesleri alarm var
***
Bu dünyada bir de benim yüreğim var, yüreğim var
Bu dünyada bir de benim yüreğim var, yüreğim var
***
Bir de buğday ve tırtıllar
Kuyulardan su çekenler
Yamaçlarda kaval çalanlar
Gençler şarkılar türküler
***
Bir de bunlar var
Bir de bunlar var
Bir de bunlar var
***
Bu dünyada bir de benim yüreğim var, yüreğim var
-
Hani nasıl bildik yağmur tanesi camda akarsa öyleyim
Hani nasıl bildik bir kum tanesi çıplak kalırsa öyleyim
Yıllar yıllar sonra anladım ki nasıl, nasıl sevmişim seni, özlemişim
Canım acıyor, canım yanıyor ve ben ağlıyorum
***
Hani nasıl bildik bir buz parçası suda erirse öyleyim
Hani nasıl bildik parlak bir yıldız kayıp giderse öyleyim
Yıllar yıllar sonra anladım ki nasıl, nasıl sevmişim seni, özlemişim
Canım yanıyor, canım acıyor ve ben ağlıyorum
***
Hani nasıl bildik güzel bir dere yazın kurursa öyleyim
Hani nasıl bildik uzak bir ada yalnız yaşarsa öyleyim
-
Hangi mevsim karşılar beni
Hangi güneş üşütmez bedenimi
Aşk geri verir mi gençliğimi
Sevebilir misin acıtmadan beni
***
Yağmuru dinlermiş gibi dinle
Geçmişim bir kaç resim ve cam kırıkları
Gel dokun usulca incitme sen beni
Yıllarca çok incittim kendimi
***
Korkma de kandır beni gerekirse
Sevdim ben de ama sakın incitme
Korkma de kandır beni gerekirse
Sevdim ben de ama sakın incitme
***
Hangi mevsim karşılar beni
Hangi güneş üşütmez bedenimi
Aşk geri verir mi gençliğimi
Sevebilir misin acıtmadan beni
***
Yağmuru dinlermiş gibi dinle
Geçmişim bir kaç resim ve cam kırıkları
Gel dokun usulca incitme sen beni
Yıllarca çok incittim kendimi
***
Korkma de kandır beni gerekirse
Sevdim ben de ama sakın incitme
Korkma de kandır beni gerekirse
Sevdim ben de ama sakın incitme
***
Korkma de kandır beni gerekirse
Sevdim ben de ama sakın incitme
Korkma de
-
Görüyor musunuz denizin gerisinde
Kumsaldan hayli uzakta bir ev var
Tek pencereli bir ev, içerde bir iskemle
Üzerinde gençliğim
***
Görüyor musunuz denizin gerisinde
Kumsaldan hayli uzakta bir ev var
Tek pencereli bir ev, içerde bir iskemle
Üzerinde gençliğim
***
Bir yatak, bir yorgan, bir kırık masa
Bir ip sallanır boynumda
Bir yatak, bir yorgan, bir kırık masa
Bir ip sallanır boynumda, boynumda
***
Odama sımsıcak iklimlerle geldiniz
Gözleriniz kararlıysa sevmeye, sevilmeye
Bu gece sabaha dek ipi siz çekeceksiniz
Sımsıcak deniz gidemediklerimiz
***
Odama sımsıcak iklimlerle geldiniz
Gözleriniz kararlıysa sevmeye, sevilmeye
Bu gece sabaha dek ipi siz çekeceksiniz
Sımsıcak deniz gidemediklerimiz
***
Bir yatak, bir yorgan, bir kırık masa, ah
Bir ip sallanır boynumda
Bir yatak, bir yorgan, bir kırık masa
Bir ip sallanır boynumda, boynumda
-
Güneş gibi şahsım olsa
Devlet gibi tahtım olsa
Gazi gibi bahtım olsa
Yine bana, bana gelen olmaz
***
Güller açsam bağlar gibi
Gazel döksem çağlar gibi
Altın olsam dağlar gibi
Kıymetim bilen olmaz
***
Hazne dolu akçem olsa
Türlü kumaş bohçam olsa
Yalan dünya bahçem olsa
***
Hazne dolu akçem olsa
Türlü kumaş bohçam olsa
Benden bir gül, gül alan olmaz
***
Kuş olsam gezsem havayı
Arayıp bulsam bulsam yuvayı
Dünya kuru davayı
Benim gibi güden olmaz
***
Talibi derki n'olurum
Mekanı nerde bulurum
Korkarım garip ölürüm
Ardımdan ağlayan olmaz
***
Hazne dolu akçem olsa
Türlü kumaş bohçam olsa
Yalan dünya bahçem olsa
***
Hazne dolu akçem olsa
Türlü kumaş bohçam olsa
Benden bir gül, gül alan olmaz
-
Ben senin çizdiğin gemileri sevdim
Yeşil erik yiyişini
Yağmurda ıslanmaktan keyif aldım
Güneş batımında sana güvenmeyi
***
Ben senin anlattıklarını sevdim
Dans eder gibi yürümeni
Şımarmayı sevinmeyi öğrendim
Sabahları güleryüzle uyanmayı
***
Şimdi dizlerim çözülüyor akşam üstleri
O saatler büküyor belimi
Gündüzü görmüşüm sende sevgilim
Bana bıraktığın geceyi neyleyim
***
Şimdi dizlerim çözülüyor akşam üstleri
O saatler büküyor belimi
Gündüzü görmüşüm sende sevgilim
Bana bıraktığın geceyi neyleyim
***
Ben senin çizdiğin gemileri sevdim
Yeşil erik yiyişini
Yağmurda ıslanmaktan keyif aldım
Güneş batımında sana güvenmeyi
***
Şimdi dizlerim çözülüyor akşam üstleri
O saatler büküyor belimi
Gündüzü görmüşüm sende sevgilim
Bana bıraktığın geceyi neyleyim ah
***
Şimdi dizlerim çözülüyor akşam üstleri
O saatler büküyor belimi
Gündüzü görmüşüm sende sevgilim
Bana bıraktığın geceyi neyleyim
***
Neyleyim
Neyleyim
-
Bu akşam yine dertliyim
"Haydi" dedim, kendime
At kendini şu kent denilen
Neon ışıklar âlemine
***
Bir de giyindim, süslendim
Bir bardak şarap içtim
Varsın keyif alsın dertlerim
Dertlerim eğlensin bu gece
Varsın keyif alsın dertlerim
Eğlensin bu gece
***
Dans et, dans et
Görsün dünya
Dans et, dans et
Dönsün dünya
***
Dans et, dans et
Görsün dünya
Dans et, dans et
Dönsün dünya
***
Güzel mi güzel, şık insanlar
Fıkralar, kahkahalar
Güler yüzler, flört edenler
Göz göze genç âşıklar
***
Bir de döndüm, baktım kendime
Kendi köşemde bir kafeste
"Haydi" dedim, dertlerime
Dertler sarhoş olsun bu gece
"Haydi" dedim, dertlerime
Sarhoş olsun bu gece
***
Dans et, dans et
Görsün dünya
Dans et, dans et
Dönsün dünya
***
Dans et, dans et
Görsün dünya
Dans et, dans et
Dönsün dünya
***
Dans et, dans et
La, la, la-la-la
Dans et, dans et
La, la, la
-
İnsan ne zaman bulacak dengini
Aynada kendine benzeyen birini
Romantik Mecnun gibi bir sevgili
***
Ben sevda delisi, duygu tutkunu, aşkın aşığı
O sokak çocuğu, yatak kozası, oynaş vurgunu
Gel de çık işin içinden yar sağ olsun
Gel de vazgeç serseriden, ben göze alamam
Gel de kız kızabilirsen ama aşk olsun
Gel de çöz kördüğümü çöz çözebilirsen
***
Debelen, debelen dur
Çözemem, çözemem aman çözemem
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman çözemem ben
***
Debelen, debelen dur
Çözemem, çözemem aman çözemem
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman çözemem ben
***
İnsan ne zaman kavuşur dengine
Elmanın yarısı gibi bezere
Rengine, keyfine, zevkine göre birine
***
Ben temiz duygulu, amber kokulu, hassas ruhluyum
O kir pas içinde, o kadın peşinde, aklı başka yerde
***
Debelen, debelen dur
Çözemem, çözemem aman çözemem
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman çözemem ben
***
Debelen, debelen dur
Çözemem, çözemem aman çözemem
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman çözemem ben
***
Hhh, ne aşk olsun
Debelen, debelen dur
Çözemem, çözemem aman çözemem
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman çözemem ben
***
Debelen, debelen dur
Çözemem, çözemem aman çözemem
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman çözemem ben
***
Debelen, debelen dur
Çözemem, çözemem aman çözemem
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman çözemem ben
***
Debelen, debelen dur
Çözemem, çözemem aman çözemem
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman çözemem ben
Debelen, debelen dur