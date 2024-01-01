Ölüm Şarkı Sözleri
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Ölüm ardıma düşüp de yorulma
Var git ölüm, bir zaman da gene gel
Akıbet alırsın koymazsın beni
Var git ölüm, bir zaman da gene gel
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Şöyle Bir Vakitler Yiyip İçerken
Yiyip İçip Yaylalarda Gezerken
Gene Mi Geldin Ben Senden Kaçarken
Var Git Ölüm Bir Zamanda Gene Gel
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Çıkıp Bozkurtlayın Ulaşamadım
Yalan Dünya Sana Çıkışamadan
Eşimle Dostumla Buluşamadan
Var Git Ölüm Bir Zamanda Gene Gel
***
Karacoğlan Derde Derdim Çok Beter
Bahçede Bülbüller Şakıyıp Öter
Anayı Atayı Dün Aldın Yeter
Var Git Ölüm Bir Zaman Daha Gene Gel
***
Çıkıp Bozkurtlayın Ulaşamadım
Yalan Dünya Sana Çıkışamadan
Eşimle Dostumla Buluşamadan
Var Git Ölüm Bir Zamanda Gene Gel
***
Karacoğlan Derde Derdim Çok Beter
Bahçede Bülbüller Şakıyıp Öter
Anayı Atayı Dün Aldın Yeter
Var Git Ölüm Bir Zaman Daha Gene Gel