Ölüm ardıma düşüp de yorulma Var git ölüm, bir zaman da gene gel Akıbet alırsın koymazsın beni Var git ölüm, bir zaman da gene gel *** Şöyle Bir Vakitler Yiyip İçerken Yiyip İçip Yaylalarda Gezerken Gene Mi Geldin Ben Senden Kaçarken Var Git Ölüm Bir Zamanda Gene Gel *** Çıkıp Bozkurtlayın Ulaşamadım Yalan Dünya Sana Çıkışamadan Eşimle Dostumla Buluşamadan Var Git Ölüm Bir Zamanda Gene Gel *** Karacoğlan Derde Derdim Çok Beter Bahçede Bülbüller Şakıyıp Öter Anayı Atayı Dün Aldın Yeter Var Git Ölüm Bir Zaman Daha Gene Gel *** Çıkıp Bozkurtlayın Ulaşamadım Yalan Dünya Sana Çıkışamadan Eşimle Dostumla Buluşamadan Var Git Ölüm Bir Zamanda Gene Gel *** Karacoğlan Derde Derdim Çok Beter Bahçede Bülbüller Şakıyıp Öter Anayı Atayı Dün Aldın Yeter Var Git Ölüm Bir Zaman Daha Gene Gel