Otuzbeş Yaş Şarkı Sözleri
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Yaş otuz beş yolun yarısı eder
Dante gibi ortasındayız ömrün
Delikanlı çağımızdaki cevher
Gözünün yaşına bakmadan gider
***
Şakaklarıma kar mı yağdı ne var
Ya gözler altındaki mor halkalar
Neden düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar
***
Yaş otuz beş yolun yarısı eder
Dante gibi ortasındayız ömrün
Delikanlı çağımızdaki cevher
Gözünün yaşına bakmadan gider
***
Neylersin ölüm herkesin başında
Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında
Bir namazlık saltanatın olacak
Taht misali musalla taşında
***
Yaş otuz beş yolun yarısı eder
Dante gibi ortasındayız ömrün
Delikanlı çağımızdaki cevher
Gözünün yaşına bakmadan gider