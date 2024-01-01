Yaş otuz beş yolun yarısı eder Dante gibi ortasındayız ömrün Delikanlı çağımızdaki cevher Gözünün yaşına bakmadan gider *** Şakaklarıma kar mı yağdı ne var Ya gözler altındaki mor halkalar Neden düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalar *** Yaş otuz beş yolun yarısı eder Dante gibi ortasındayız ömrün Delikanlı çağımızdaki cevher Gözünün yaşına bakmadan gider *** Neylersin ölüm herkesin başında Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında Bir namazlık saltanatın olacak Taht misali musalla taşında *** Yaş otuz beş yolun yarısı eder Dante gibi ortasındayız ömrün Delikanlı çağımızdaki cevher Gözünün yaşına bakmadan gider