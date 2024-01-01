Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol *** Bir çok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden *** Bir çok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden *** Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler *** Bir çok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden *** Bir çok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden *** Bir çok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden