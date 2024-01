Sevdim seni bir kere Başkasını sevemem Deli diyorlar bana Desinler değişemem Desinler değişemem Desinler değişemem *** Sevdim seni bir kere Başkasını sevemem Deli diyorlar bana Desinler değişemem Desinler değişemem Desinler değişemem *** Hayatta en zor olan Bir insanı tanımak Kabul etmek huylarını Değişmeden bir olmak *** Hayatta en zor olan Bir insanı tanımak Kabul etmek huylarını Değişmeden bir olmak *** Sevgi anlaşmak değildir Nedensiz de sevilir Bazen küçük bir an için Ömür bile verilir *** Sevgi anlaşmak değildir Nedensiz de sevilir Bazen küçük bir an için Ömür bile verilir *** Sevdim seni bir kere Başkasını sevemem Deli diyorlar bana Desinler değişemem Desinler değişemem Desinler değişemem *** Sevdim seni bir kere Başkasını sevemem Deli diyorlar bana Desinler değişemem Desinler değişemem Desinler değişemem *** Daha yolun başındasın Değişirsin diyorlar Oysa sana çıkıyor Bildiğim bütün yollar *** Daha yolun başındasın Değişirsin diyorlar Oysa sana çıkıyor Bildiğim bütün yollar *** Sevgi anlaşmak değildir Nedensiz de sevilir Bazen küçük bir an için Ömür bile verilir *** Sevgi anlaşmak değildir Nedensiz de sevilir Bazen küçük bir an için Ömür bile verilir *** Sevgi anlaşmak değildir Nedensiz de sevilir Bazen küçük bir an için Ömür bile verilir *** Sevgi anlaşmak değildir Nedensiz de sevilir Bazen küçük bir an için Ömür bile verilir