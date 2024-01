Hüner Coşkuner

Ayrılık ateşten bir ok Nazlı yârdan hiç haber yok *** Benim derdim herkesten çok Benim derdim herkesten çok Ben nasıl yan uyam Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, off *** Ben nasıl yan uyam Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, off