Hüner Coşkuner

Dinmiyor hiç bu akşam Ne gözyaşım ne acım Dinmiyor hiç bu akşam Ne gözyaşım ne acım Bu akşam her akşamdan Sana pek çok muhtacım Sana pek çok muhtacım Bu akşam her akşamdan Sana pek çok muhtacım Sana pek çok muhtacım Senden başka kimseye yok benim Yok benim, yok benim ihtiyacım Bu akşam her akşamdan Sana pek çok muhtacım Sana pek çok muhtacım Bu akşam her akşamdan Sana pek çok muhtacım Sana pek çok muhtacım