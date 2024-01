Hüner Coşkuner

Dolmuyor, dolmuyor Boşluğun dolmuyor Sensizlik kader değil Tesellisi olmuyor Yüreğimde kasırgalar Rahat vermez hatıralar Ayrılıktan söz etmeye İnan dilim varmıyor Yüreğimde kasırgalar Rahat vermez hatıralar Ayrılıktan söz etmeye İnan dilim varmıyor Yokluğunun yasındayım Acılarla fasıldayım Ya duyarsın feryadımı Ya da ben ölürüm Sen hayatım, can yoldaşım Sen ilk aşkım, son durağım Ya geri dönersin bana Ya da ben ölürüm Yokluğunun yasındayım Acılarla fasıldayım Ya duyarsın feryadımı Ya da ben ölürüm Sen hayatım, can yoldaşım Sen ilk aşkım, son durağım Ya geri dönersin bana Ya da ben ölürüm Dolmuyor, dolmuyor Boşluğun dolmuyor Sensizlik kader değil Tesellisi olmuyor Yüreğimde kasırgalar Rahat vermez hatıralar Ayrılıktan söz etmeye İnan dilim varmıyor Yüreğimde kasırgalar Rahat vermez hatıralar Ayrılıktan söz etmeye İnan dilim varmıyor Yokluğunun yasındayım Acılarla fasıldayım Ya duyarsın feryadımı Ya da ben ölürüm Sen hayatım, can yoldaşım Sen ilk aşkım, son durağım Ya geri dönersin bana Ya da ben ölürüm Yokluğunun yasındayım Acılarla fasıldayım Ya duyarsın feryadımı Ya da ben ölürüm Sen hayatım, can yoldaşım Sen ilk aşkım, son durağım Ya geri dönersin bana Ya da ben ölürüm Yokluğunun yasındayım Acılarla fasıldayım Ya duyarsın feryadımı Ya da ben ölürüm Sen hayatım, can yoldaşım Sen ilk aşkım, son durağım Ya geri dönersin bana Ya da ben ölürüm

Aklımda sen Fikrimde sen Kalbimde, ruhumda sen Aklımda sen Fikrimde sen Kalbimde, ruhumda sen Baygınım ben sana Candan yana yana Şu seven kalbimi dinle Baygınım ben sana Candan yana yana Şu seven kalbimi dinle Benimle gel Kıskansın el Bitsin artık bu elem Benimle gel Kıskansın el Bitsin artık bu elem Baygınım ben sana Candan yana yana Şu seven kalbimi dinle Baygınım ben sana Candan yana yana Şu seven kalbimi dinle Cana yakın Sözlerin var Ne güzel gözlerin var Cana yakın Sözlerin var Ne güzel gözlerin var Sanki bir meleksin Sevimli bebeksin Beni sen öldüreceksin Sanki bir meleksin Sevimli bebeksin Sen beni öldüreceksin Benimle gel Kıskansın el Bitsin artık bu elem Benimle gel Kıskansın el Bitsin artık bu elem Baygınım ben sana Candan yana yana Şu seven kalbimi dinle Baygınım ben sana Candan yana yana Şu seven kalbimi dinle Baygınım ben sana Candan yana yana Şu seven kalbimi dinle Baygınım ben sana Candan yana yana Şu seven kalbimi dinle Baygınım ben sana Candan yana yana Şu seven kalbimi dinle Baygınım ben sana Candan yana yana Şu seven kalbimi dinle