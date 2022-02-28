Hüner Coşkuner

Kısmet değilmiş mutluluk Unutmaya çalışırım Bir sevenim olur elbet Sevmesem de alışırım *** Kısmet değilmiş mutluluk Unutmaya çalışırım Bir sevenim olur elbet Sevmesem de alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım *** Hep aynı kalsa acılar İnsanoğlu nasıl yaşar? Bir gün küllenir anılar Yanmaya da alışırım *** Hep aynı kalsa acılar İnsanoğlu nasıl yaşar? Bir gün küllenir anılar Yanmaya da alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Sevmesem de alışırım Hasretine alışırım *** Sende açsam da gözümü Yok mu bu aşkın çözümü? Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım

Baharı bekleyen kumrular gibi Sende beni bekle sakın unutma Ellerin havada gözlerin yolda Bir tanrıyı birde beni sakın unutma *** Baharı bekleyen kumrular gibi Sende beni bekle sakın unutma Ellerin havada gözlerin yolda Bir tanrıyı birde beni sakın unutma *** Çınladın durdun kulaklarımda Süzülen yaşsın yanaklarımda Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim durdum Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim durdum *** Ben de unutamam geçsede yıllar Seviyorum seni dünyalar kadar Dudağımda ismin gözümde yaşlar Bir tanrıyı birde beni sakın unutma *** Ben de unutamam geçsede yıllar Seviyorum seni dünyalar kadar Dudağımda ismin gözümde yaşlar Bir tanrıyı birde beni sakın unutma *** Çınladın durdun kulaklarımda Süzülen yaşsın yanaklarımda Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim durdum Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim durdum *** Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim durdum Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim