Beklenen Şarkılar Şarkı Sözleri
Hüner Coşkuner Beklenen Şarkılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüner Coşkuner Beklenen Şarkılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beklenen Şarkılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hüner Coşkuner
Beklenen Şarkılar
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Avuçlarımda hala sıcaklığın, sıcaklığın
Sıcaklığın var inan
Avuçlarımda hala sıcaklığın, sıcaklığın
Sıcaklığın var inan
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Unuttum dese dilim yalan, yalan
Yalan billahi yalan
Unuttum dese dilim yalan, yalan
Yalan billahi yalan
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Hasretindir içimde hep alev, hep alev
Hep alev, alev yanan
Hasretindir içimde hep alev, hep alev
Hep alev, alev yanan
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Unuttum dese dilim yalan, yalan
Yalan billahi yalan
Unuttum dese dilim yalan, yalan
Yalan billahi yalan
Vallahi yalan
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