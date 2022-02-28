Hüner Coşkuner

Ayrılık Ateşten Bir Ok Ayrılık ateşten bir ok Nazlı yârdan hiç haber yok *** Benim derdim herkesten çok Benim derdim herkesten çok Ben nasıl yan uyam Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, off *** Ben nasıl yan uyam Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, off

Sen Gençliğimin Katilisin Bu akşam yine dertlerimle Başbaşa kaldım Başbaşa kaldım *** Sen gençliğimin katilisin Çok geç anladım ah Çok geç anladım *** Sen gençliğimin katilisin Çok geç anladım ah Çok geç anladım *** Ağlayan gözlerimle eski Günlere daldı günlere daldım *** Sen gençliğimin katilisin Çok geç anladım ah Çok geç anladım

Ömrümüzün Son Demi Ömrümüzün son demi Son baharıdır artık Ömrümüzün son demi Son baharıdır artık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık *** Küserek ayrılırsak Olur inan ki yazık Küserek ayrılırsak Olur inan ki yazık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık