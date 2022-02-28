Ben Ölürüm Şarkı Sözleri
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Hüner Coşkuner
Ben Ölürüm
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Baharı bekleyen kumrular gibi
Sende beni bekle sakın unutma
Ellerin havada gözlerin yolda
Bir tanrıyı birde beni sakın unutma
***
Baharı bekleyen kumrular gibi
Sende beni bekle sakın unutma
Ellerin havada gözlerin yolda
Bir tanrıyı birde beni sakın unutma
***
Çınladın durdun kulaklarımda
Süzülen yaşsın yanaklarımda
Bir şarkı oldun dudaklarımda
Senin sevgini söyledim durdum
Bir şarkı oldun dudaklarımda
Senin sevgini söyledim durdum
***
Ben de unutamam geçsede yıllar
Seviyorum seni dünyalar kadar
Dudağımda ismin gözümde yaşlar
Bir tanrıyı birde beni sakın unutma
***
Ben de unutamam geçsede yıllar
Seviyorum seni dünyalar kadar
Dudağımda ismin gözümde yaşlar
Bir tanrıyı birde beni sakın unutma
***
Çınladın durdun kulaklarımda
Süzülen yaşsın yanaklarımda
Bir şarkı oldun dudaklarımda
Senin sevgini söyledim durdum
Bir şarkı oldun dudaklarımda
Senin sevgini söyledim durdum
***
Bir şarkı oldun dudaklarımda
Senin sevgini söyledim durdum
Bir şarkı oldun dudaklarımda
Senin sevgini söyledim
-
Kısmet değilmiş mutluluk
Unutmaya çalışırım
Bir sevenim olur elbet
Sevmesem de alışırım
***
Kısmet değilmiş mutluluk
Unutmaya çalışırım
Bir sevenim olur elbet
Sevmesem de alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Hep aynı kalsa acılar
İnsanoğlu nasıl yaşar?
Bir gün küllenir anılar
Yanmaya da alışırım
***
Hep aynı kalsa acılar
İnsanoğlu nasıl yaşar?
Bir gün küllenir anılar
Yanmaya da alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Sevmesem de alışırım
Hasretine alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yok mu bu aşkın çözümü?
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
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