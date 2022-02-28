Hüner Coşkuner

Baharı bekleyen kumrular gibi Sende beni bekle sakın unutma Ellerin havada gözlerin yolda Bir tanrıyı birde beni sakın unutma *** Baharı bekleyen kumrular gibi Sende beni bekle sakın unutma Ellerin havada gözlerin yolda Bir tanrıyı birde beni sakın unutma *** Çınladın durdun kulaklarımda Süzülen yaşsın yanaklarımda Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim durdum Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim durdum *** Ben de unutamam geçsede yıllar Seviyorum seni dünyalar kadar Dudağımda ismin gözümde yaşlar Bir tanrıyı birde beni sakın unutma *** Ben de unutamam geçsede yıllar Seviyorum seni dünyalar kadar Dudağımda ismin gözümde yaşlar Bir tanrıyı birde beni sakın unutma *** Çınladın durdun kulaklarımda Süzülen yaşsın yanaklarımda Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim durdum Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim durdum *** Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim durdum Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim