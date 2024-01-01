Beni Tek Sen Anlarsın Şarkı Sözleri
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Hüner Coşkuner
Beni Tek Sen Anlarsın
-
Seninle yıllardır bir aradayız
Şüphem yok sevgine güveniyorum
***
Heyecan duyarken biraz farklıyız
Ben seni daha çok çok seviyorum
***
Bir gün ayrı kalsak çıldırıyorum
Yıllar geçmiş gibi kahroluyorum
Anladım ki sensiz yapamıyorum
***
Olamıyorum çok seviyorum
***
Seninle yıllardır aynı yoldayız
Kalbimizde ortak duygularımız
***
Biraz farklı gibi adımlarımız
Ben seni daha çok çok seviyorum
***
Bir gün ayrı kalsak çıldırıyorum
Yıllar geçmiş gibi kahroluyorum
***
Anladım ki sensiz yapamıyorum
Olamıyorum çok seviyorum
-
Çogu zaman sen beni
Benden iyi tanırsın
İşte bu yüzden canım
Beni tek sen anlarsın
***
Bugun başım dumanlı
Yangındayım sanırsın
Gelde yağmur ol bana
Beni tek sen anlarsın
***
Canım bilmişim seni
Öylesine yakınsın
İstemem hiç kimseyi
Beni tek sen anlarsın
***
Bugun başım dumanlı
Yangındayım sanırsın
Gelde yağmur ol bana
Beni tek sen anlarsın
-
Yarabbim sen büyüksün
Yarabbim sen görürsün
Durdur geçen zamanı kulların gülsün
Bütün saatler dursun
Dert rüzgarları sussun
Aşk güneşi bahtıma gülerek doğsun
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
Meyler aşk şarabıdır
İçtiğim aşk şarabıdır
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönüle dolunca
***
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
***
Senden uzak yaşamak
İnan yaşamak değil
Aşkı anlatan hiçbir söz tamam değil
Bazı duygular var ki
Kelimelere sığmaz
Sevenler anlar ancak sevmeyen değil
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
Meyler aşk şarabıdır
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönüle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
-
Sevmeyi sevilmeyi her haliyle tadalım
Kollarına al beni sarmaş dolaş olalım
Saramş dolaş olalım aşkı gel biz bulalım
***
Korkmayalım sonundan mutluluğu bulalım
***
Korkmayalım sonundan sarmaş dolaş olalım
***
Kıskansın eller bizi kıskansın sevgimizi
Aşk sarsın kalbimizi sarmaş dolaş olalım
Saramş dolaş olalım aşkı gel biz bulalım
***
Korkmayalım sonundan mutluluğu bulalım
Korkmayalım sonundan sarmaş dolaş olalım
-
Bir bir kırılıyor tuttuğum dallar
Dağlarıma kar yağan değilde ne
***
Günbe gün büyüyor çaresizliğim
Yaşamak ölmekten zor değilde ne
***
Kara kara gölgelerden yalan yalan sevgilerden
Bıktım usandım Allah'ım terk edipte gidenlerden
***
Beni benden edenlerden ağlatıpta gülenlerden
***
Korkar oldum gündüzümden gecemdem
Korkar oldum yaşanacak günümden
Bir kurtaran yok mu beni bu yerden
***
Yaşamak ölmekten zor değilde ne
***
Kara kara gölgelerden yalan yalan sevgilerden
Bıktım usandım Allah'ım terk edipte gidenlerden
***
Beni benden edenlerden ağlatıpta gülenlerden
-
Çok uzun zamandır bir seni bekledim
Hiç farkına varmadın ah bilecektim ah bilecektim
Ne olursa olsun sevmeyecektim
Hata bende günah bende
***
Seni böyle ölümüne sevmeyecektim
***
Çok sever sanıyordum bir seni bekledim
Hiç sözünde durmadın ah bilecektim ah bilecektim
Ne olursa olsun sevmeyecektim
***
Hata bende günah bende
Seni böyle ölümüne sevmeyecektim
-
İçimde kanayan yaralarım
Dinmek bilmeyen sancılarım
Bitip tükenmeyen umutlarım
Sararmış solmuş anılarım
***
Senin yüzünden bu hale düştüm
Ben mi deliyim yoksa sen mi
***
Senin yüzünden bu hale düştüm
***
Ben mi çılgınım yoksa sen mi
***
Canıma tak etti yetti haykırışlar
Yalanlara gömdüm seni
Benden başka ben yok
Senden başka sen çok
***
Anladım senden fayda yok
Küskünüm gücüm yok
Günahın benden çok
Anladım senden fayda yok
-
Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın;
Sanma ki hikayesi şu titreyen dalların,
Düşen yaprakla biter;
***
Böyle bir kara sevda kara toprakla biter
***
Ağlama olma mahzûn, gülerek bak yarına;
Sanma ki güzelliğin, o ipek saçlarına
Dökülen akla biter;
Böyle bir kara sevda kara toprakla biter
-
Dudaklarında arzu kollarında yanlız ben
Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim
Gününe gecene eş gözünde yaş yine ben olayım
Sana aşık yanlız ben ben olayım sevgilim
***
Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilin ben
Benliğinde yanlız ben ben olayım sevgilim
Gününe gecene eş gözünde yaş yine ben
Sana aşık yanlız ben ben olayım sevgilim
-
O'nun olmaya hakkım yok
Sevda yolum taşla dolu
Onsuz olmama imkân yok
Yok mu bunun orta yolu Tanrı'm
***
Bir yaşadım bin ödedim
Bitmiyor sevdâ nöbetim
Hem yanımda hem hasretim
Yok mu bunun orta yolu Tanrı'm
***
Ya söküp al yüreğimi Tanrı'm Tanrı'm
Ya bana yaz sevdiğimi Tanrı'm Tanrı'm
***
Sevdim sevildim suç oldu
Sevgisiz hayât düş oldu
Hem geç oldu hem güç oldu
Yok mu bunun orta yolu Tanrı'm
***
Bir yaşadım bin ödedim
Bitmiyor sevdâ nöbetim
Hem yanımda hem hasretim
Yok mu bunun orta yolu Tanrı'm
***
Ya söküp al yüreğimi Tanrı'm Tanrı'm
Ya bana yaz sevdiğimi Tanrı'm Tanrı'm.
-
Aklım durdu düşünemez haldeyim
Seni artık affedermi yüreğim
***
Nasıl kıydı o sevgiye ellerin
Hayırsızlar kervanında sen de mi
***
Sendemi çaresiz bırakıp gittin sen de mi
Sonunda ihanet ettin
Sen de mi
***
Severken hayırsız çıktın sen de mi
Vurdun sen de mi
***
Yine yalan sözlerine kanmışım
Seviyorsun aldatmazsın sanmışım
***
Bir kez daha ayrılığı sarmısım
Hayırsızlar kervanında sen de mi
-
Aşkımız gizli kaldı bunu kimse bilmiyor
Kördüğüm oldu hayat gelmezsen çözülmüyor
***
Şimdi ben sensiz kaldım çaresizlik içinde
Ümidim sabrım bitti dayanılmaz biçimde
***
Mutluluk boyun bükmüş hasretinle yanarken
***
Kalbime ateş düştü göz yaşımla sönmüyor
***
Şimdi ben sensiz kaldım çaresizlik içinde
Ümidim sabrım bitti dayanılmaz biçimde
***
Seninle aşkı tattım senden başka sevmedim
Yokluğun çok acıymış ızdırabım dinmiyor
***
Şimdi ben sensiz kaldım çaresizlik içinde
Ümidim sabrım bitti dayanılmaz biçimde