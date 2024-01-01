Hüner Coşkuner

Beni Tek Sen Anlarsın Çogu zaman sen beni Benden iyi tanırsın İşte bu yüzden canım Beni tek sen anlarsın *** Bugun başım dumanlı Yangındayım sanırsın Gelde yağmur ol bana Beni tek sen anlarsın *** Canım bilmişim seni Öylesine yakınsın İstemem hiç kimseyi Beni tek sen anlarsın *** Bugun başım dumanlı Yangındayım sanırsın Gelde yağmur ol bana Beni tek sen anlarsın

Ben Seni Daha Çok Seviyorum Seninle yıllardır bir aradayız Şüphem yok sevgine güveniyorum *** Heyecan duyarken biraz farklıyız Ben seni daha çok çok seviyorum *** Bir gün ayrı kalsak çıldırıyorum Yıllar geçmiş gibi kahroluyorum Anladım ki sensiz yapamıyorum *** Olamıyorum çok seviyorum *** Seninle yıllardır aynı yoldayız Kalbimizde ortak duygularımız *** Biraz farklı gibi adımlarımız Ben seni daha çok çok seviyorum *** Bir gün ayrı kalsak çıldırıyorum Yıllar geçmiş gibi kahroluyorum *** Anladım ki sensiz yapamıyorum Olamıyorum çok seviyorum

Yarabbim Yarabbim sen büyüksün Yarabbim sen görürsün Durdur geçen zamanı kulların gülsün Bütün saatler dursun Dert rüzgarları sussun Aşk güneşi bahtıma gülerek doğsun *** Şimdi aşk zamanıdır Aşk ömrün baharıdır Bırak sarhoş olalım Meyler aşk şarabıdır İçtiğim aşk şarabıdır *** Mevsim bahar olunca Aşk gönüle dolunca *** Sevenler kavuşunca Yaşamak ne güzel *** Senden uzak yaşamak İnan yaşamak değil Aşkı anlatan hiçbir söz tamam değil Bazı duygular var ki Kelimelere sığmaz Sevenler anlar ancak sevmeyen değil *** Şimdi aşk zamanıdır Aşk ömrün baharıdır Bırak sarhoş olalım Meyler aşk şarabıdır *** Mevsim bahar olunca Aşk gönüle dolunca Sevenler kavuşunca Yaşamak ne güzel

Sarmaş Dolaş Olalım Sevmeyi sevilmeyi her haliyle tadalım Kollarına al beni sarmaş dolaş olalım Saramş dolaş olalım aşkı gel biz bulalım *** Korkmayalım sonundan mutluluğu bulalım *** Korkmayalım sonundan sarmaş dolaş olalım *** Kıskansın eller bizi kıskansın sevgimizi Aşk sarsın kalbimizi sarmaş dolaş olalım Saramş dolaş olalım aşkı gel biz bulalım *** Korkmayalım sonundan mutluluğu bulalım Korkmayalım sonundan sarmaş dolaş olalım

Zor Değilde Ne Bir bir kırılıyor tuttuğum dallar Dağlarıma kar yağan değilde ne *** Günbe gün büyüyor çaresizliğim Yaşamak ölmekten zor değilde ne *** Kara kara gölgelerden yalan yalan sevgilerden Bıktım usandım Allah'ım terk edipte gidenlerden *** Beni benden edenlerden ağlatıpta gülenlerden *** Korkar oldum gündüzümden gecemdem Korkar oldum yaşanacak günümden Bir kurtaran yok mu beni bu yerden *** Yaşamak ölmekten zor değilde ne *** Kara kara gölgelerden yalan yalan sevgilerden Bıktım usandım Allah'ım terk edipte gidenlerden *** Beni benden edenlerden ağlatıpta gülenlerden

Ah Bilecektim Çok uzun zamandır bir seni bekledim Hiç farkına varmadın ah bilecektim ah bilecektim Ne olursa olsun sevmeyecektim Hata bende günah bende *** Seni böyle ölümüne sevmeyecektim *** Çok sever sanıyordum bir seni bekledim Hiç sözünde durmadın ah bilecektim ah bilecektim Ne olursa olsun sevmeyecektim *** Hata bende günah bende Seni böyle ölümüne sevmeyecektim

Senin Yüzünden İçimde kanayan yaralarım Dinmek bilmeyen sancılarım Bitip tükenmeyen umutlarım Sararmış solmuş anılarım *** Senin yüzünden bu hale düştüm Ben mi deliyim yoksa sen mi *** Senin yüzünden bu hale düştüm *** Ben mi çılgınım yoksa sen mi *** Canıma tak etti yetti haykırışlar Yalanlara gömdüm seni Benden başka ben yok Senden başka sen çok *** Anladım senden fayda yok Küskünüm gücüm yok Günahın benden çok Anladım senden fayda yok

Kara Sevda Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın; Sanma ki hikayesi şu titreyen dalların, Düşen yaprakla biter; *** Böyle bir kara sevda kara toprakla biter *** Ağlama olma mahzûn, gülerek bak yarına; Sanma ki güzelliğin, o ipek saçlarına Dökülen akla biter; Böyle bir kara sevda kara toprakla biter

Dudaklarında Arzu Dudaklarında arzu kollarında yanlız ben Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim Gününe gecene eş gözünde yaş yine ben olayım Sana aşık yanlız ben ben olayım sevgilim *** Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilin ben Benliğinde yanlız ben ben olayım sevgilim Gününe gecene eş gözünde yaş yine ben Sana aşık yanlız ben ben olayım sevgilim

Tanrım O'nun olmaya hakkım yok Sevda yolum taşla dolu Onsuz olmama imkân yok Yok mu bunun orta yolu Tanrı'm *** Bir yaşadım bin ödedim Bitmiyor sevdâ nöbetim Hem yanımda hem hasretim Yok mu bunun orta yolu Tanrı'm *** Ya söküp al yüreğimi Tanrı'm Tanrı'm Ya bana yaz sevdiğimi Tanrı'm Tanrı'm *** Sevdim sevildim suç oldu Sevgisiz hayât düş oldu Hem geç oldu hem güç oldu Yok mu bunun orta yolu Tanrı'm *** Bir yaşadım bin ödedim Bitmiyor sevdâ nöbetim Hem yanımda hem hasretim Yok mu bunun orta yolu Tanrı'm *** Ya söküp al yüreğimi Tanrı'm Tanrı'm Ya bana yaz sevdiğimi Tanrı'm Tanrı'm.

Sen demi Aklım durdu düşünemez haldeyim Seni artık affedermi yüreğim *** Nasıl kıydı o sevgiye ellerin Hayırsızlar kervanında sen de mi *** Sendemi çaresiz bırakıp gittin sen de mi Sonunda ihanet ettin Sen de mi *** Severken hayırsız çıktın sen de mi Vurdun sen de mi *** Yine yalan sözlerine kanmışım Seviyorsun aldatmazsın sanmışım *** Bir kez daha ayrılığı sarmısım Hayırsızlar kervanında sen de mi