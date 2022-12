Bir garip yolcuyum Hayat yolunda Yolunu kaybetmiş Perişanım ben *** Bir garip yolcuyum Hayat yolunda Yolunu kaybetmiş Perişanım ben *** Mecnun misali Gurbet ellerde Ümitsiz sevginin Kurbanıyım ben *** Mecnun misali Gurbet ellerde Ümitsiz sevginin Kurbanıyım ben *** Yalan dünya Her şey bomboş Hancı sarhoş Yolcu sarhoş *** Yalan dünya Her şey bomboş Hancı sarhoş Yolcu sarhoş *** Bir gün gibi sanki Geçti seneler Ümidim kayboldu Perişanım ben *** Bir gün gibi sanki Geçti seneler Ümidim kayboldu Perişanım ben *** Alın yazımmış Hayat yolunda Ümitsiz sevginin Kurbanıyım ben *** Alın yazımmış Hayat yolunda Ümitsiz sevginin Kurbanıyım ben *** Yalan dünya Her şey bomboş Hancı sarhoş Yolcu sarhoş *** Yalan dünya Her şey bomboş Hancı sarhoş Yolcu sarhoş