Bu Ne Sevgi Ah & Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında Şarkı Sözleri
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Hüner Coşkuner
Bu Ne Sevgi Ah & Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında
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Bu ne sevgi ah, bu ne ıstırap
Zavallı kalbim ne kadar harap
***
Nasibim olsun bir yudum şarap
Sun da içerim yarin elinden
***
Of-of-of-of-of-of-of
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Gezdiğim dikenli aşk yollarında
Elimden bir kırık saz geldi geçti
Gezdiğim dikenli aşk yollarında
Elimden bir kırık saz geldi geçti
***
Kara talihimden yine bu yılda
Bahar görmeden yaz geldi geçti
Kara talihimden yine bu yılda
Bahar görmeden yaz geldi geçti