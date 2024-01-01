Hüner Coşkuner

-
İçimde nice uzun yılların özlemi var
Bu gece efkârlıyım
Ağla, gitar
Çal, çal, çal, gitar
Çal, çal, çal, gitar
Bu gece efkârlıyım
Ağla, gitar
Çal, çal, çal, gitar
Çal, çal, çal, gitar
Bitmesin bu sarhoşluk
Sürsün sabaha kadar
Bu gece efkârlıyım
Ağla, gitar
Çal, çal, çal, gitar
Çal, çal, çal, gitar
-
Ayrılık ateşten bir ok
Nazlı yârdan hiç haber yok
***
Benim derdim herkesten çok
Benim derdim herkesten çok
Ben nasıl yan uyam
Dağlar, dağlar
Dağlar, dağlar
Dağlar, dağlar
Dağlar, off
***
Ben nasıl yan uyam
Dağlar, dağlar
Dağlar, dağlar
Dağlar, dağlar
Dağlar, off
-
Bu akşam yine dertlerimle
Başbaşa kaldım
Başbaşa kaldım
***
Sen gençliğimin katilisin
Çok geç anladım ah
Çok geç anladım
***
Sen gençliğimin katilisin
Çok geç anladım ah
Çok geç anladım
***
Ağlayan gözlerimle eski
Günlere daldı günlere daldım
***
Sen gençliğimin katilisin
Çok geç anladım ah
Çok geç anladım
-
Ömrümüzün son demi
Son baharıdır artık
Ömrümüzün son demi
Son baharıdır artık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
***
Küserek ayrılırsak
Olur inan ki yazık
Küserek ayrılırsak
Olur inan ki yazık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
-
Şarkılar seni söyler
Dillerde nağme adın
Dillerde nağme adın
***
Aşk gibi, sevda gibi
Huysuz ve tatlı kadın
Huysuz ve tatlı kadın
***
Aşk gibi, sevda gibi
Huysuz ve tatlı kadın
Huysuz ve tatlı kadın
***
En güzel günlerini
Demek ki bensiz yaşadın
Demek ki bensiz yaşadın
***
Aşk gibi, sevda gibi
Huysuz ve tatlı kadın
Huysuz ve tatlı kadın
-
Doymadım sana
Ağlarım
Ah ederek yana yana
Geç buldum, çabuk kaybettim
Hicran oldu hayat bana
Hicran oldu hayat bana
Geç buldum, çabuk kaybettim
Hicran oldu hayat bana
Hicran oldu hayat bana
Ah
Adı felek, çaresi yok
Acısın Allah bana
Geç buldum, çabuk kaybettim
Hicran oldu hayat bana
Hicran oldu hayat bana
-
Geçmesin günümüz
Sevgilim yasla
O güzel başını
Göğsüme yasla
Geçmesin günümüz
Sevgilim yasla
O güzel başını
Göğsüme yasla
Birleşebilir mi ah
Aşk ihtirasla
O güzel başını
Göğsüme yasla
Birleşebilir mi ah
Aşk ihtirasla
O güzel başını
Göğsüme yasla
Ela gözlerinde
Menevişler var
Kor gibi dudaklar
Ve kızıl saçlar
Ela gözlerinde
Menevişler var
Kor gibi dudaklar
Ve kızıl saçlar
Okşasam usanmam
Ta fecre kadar
O güzel başını
Göğsüme yasla
Okşasam usanmam
Ta fecre kadar
O güzel başını
Göğsüme yasla
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Dertleri zevk edindim
Bende neşe ne arar
Bende neşe ne arar
Elem dolu gönlümden
Gitmiyor
Gitmiyor hatıralar
Elem dolu kalbimden
Gitmiyor
Gitmiyor hatıralar
Maziden kalan her iz
Beni içten yaralar
Beni içten yaralar
Elem dolu kalbimden
Gitmiyor
Gitmiyor hatıralar
Elem dolu gönlümden
Gitmiyor
Gitmiyor hatıralar
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Rüya gibi uçan yıllar
Biraz durun, durun biraz
Biraz durun, durun, durun biraz
Kaybolan günlerim için
Kaybolan günlerim için
Hesap sorun, sorun biraz
Hesap sorun, sorun, sorun biraz
Güzel bir kumral uğruna
Küstüm esmer, beyazlara
Küstüm esmer, ah, beyazlara
Bu akılsız garip başa
Bu akılsız garip başa
Şimdi vurun, vurun biraz
Şimdi vurun, vurun, vurun biraz
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Açmam, açamam
Söyleyemem
Çünkü derin-, derinde
Dil yaresi var
Ki kanıyor
Kalp üzerin-, kalp üzerinde
Dil yaresi var
Ki kanıyor
Kalp üzerin-, kalp üzerinde
Billah' bu acı
Durduracak
Kalbi yerin-, yerinden
Dil yaresi var
Ki kanıyor
Kalp üzerin-, kalp üzerinde
-
-
İçimde nice uzun yılların özlemi var
Bu gece efkârlıyım
Ağla, gitar
Çal, çal, çal, gitar
Çal, çal, çal, gitar
Bu gece efkârlıyım
Ağla, gitar
Çal, çal, çal, gitar
Çal, çal, çal, gitar
Bitmesin bu sarhoşluk
Sürsün sabaha kadar
Bu gece efkârlıyım
Ağla, gitar
Çal, çal, çal, gitar
Çal, çal, çal, gitar