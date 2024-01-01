Hüner Coşkuner

Çal Kanunum Gülmedi bahtım yine Bu sevda bitti yazık *** İkimizin aşkını Anlat kanunum anlat *** Çileli başım gibi Gönül sırdaşım gibi *** Akan göz yaşım gibi Çağla kanunum çağla *** Çal kanunum çal Derdini söyle bana *** Çal kanunum çal Aşkını anlat bana *** Arzular gönlümüzde Sitemler kalbimizde *** Ne kaldı elimizde Anlat kanunum anlat

Sonbahar Rüzgarları Düşen bir yaprak görürsen Beni hatırla demiştin Biliyorsun seni ben Sonbaharda sevmiştim *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma *** Rüzgarla düşen yapraklar Daima senin hayalin Yine bir sonbaharda Geleceksin sen bana *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma

Nerede Nerelerdeydin beni böyle habersiz bırakıp, Giden benim güzel gözlü sevgilim Bulamadım izini, günler oldu Bir kez olsun duyamadım sesini *** Nerede, nerede, nerede Nerede olursan ol Beni de, beni de, beni de Benide al yanına, yıllardır hasretim sana *** Belki duyup sesimi Anımsarsın o geceyi Mutluluğu, sevilmeyi, sevmeyi *** Bulamadım izini, günler oldu Bir kez olsun duyamadım sesin

Aşka Yakalandım Gözlerine bakmasamda sözlerine kanmasamda Ateşine yanmasamda aşka yakalındım ahh aşka yakalandım Aşka yakalandım ahh aşka yakalandım Olmaz deme olmaz olmaz kimselerin ahı kalmaz *** Sevdadır bu adres sormaz aşka yakalındım Ahh aşka yakalandım aşka yakalandım

Serseri Akşamlar Gemiler ardı ardına gider Rüzgarın feri kalır güzel koylarda Çapkın yıldız ayartır beni Uzaklardan çağırır beni en lüks akşamlar *** Serseri akşamlar alıp dağıtın beni koynunuzda Serseri akşamlar ateşleyin beni kollarınıza Serseri akşamlar bir buse dolaşır dudaklarımda *** İçimde kıpır kıpır bir ben daha Sanki yıkanmış yıllanmışım ben o şarapla Deseler rüzgar gibi geçiyor zaman Rüzgar olmuşum ben eserim durmadan *** Serseri akşamlar alıp dağıtın beni koynunuzda Serseri akşamlar ateşleyin beni kollarınıza Serseri akşamlar bir buse dolaşır dudaklarımda

Yalancı Duman duman aşkınla hep yansamda Sözlerine inan o hep kansamda Yağmur olup olup yüreğine yağsamda Daldan dala konarsın sen yalancı *** Her gün başka koldasın sen yalancı Yalancı yalancı neredesin yalancı Yalancı yalancı kiminlesin yalancı Petekte bal çiçekte dal olsamda *** Gecene ay gündüz güneş olsamda Yağmur olup olup yüreğine yağsamda Daldan dala konarsın sen yalancı Her gün başka koldasın sen yalancı *** Yalancı yalancı neredesin yalancı Yalancı yalancı kiminlesin yalancı