Hüner Coşkuner

Çatılmış Kaşlarınla Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin? Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin? Gözünde yaşlarınla Belli, pişman gibisin *** Nazar mı değdi bize? Düştük bu hâle neden? Kaderimiz böyleymiş Ayrıldık istemeden *** Nazar mı değdi bize? Düştük bu hâle neden? Kaderimiz böyleymiş Ayrıldık istemeden *** Alamaz hiç kimse bil kalbimdeki yerini Alamaz hiç kimse bil kalbimdeki yerini Rastlarsan bir gün bana Gizleme gözlerini *** Nazar mı değdi bize? Düştük bu hâle neden? Kaderimiz böyleymiş Ayrıldık istemeden *** Nazar mı değdi bize? Düştük bu hâle neden? Kaderimiz böyleymiş Ayrıldık istemeden *** Ayrıldık istemeden Ayrıldık istemeden

Elveda Meyhaneci Elveda, meyhaneci Artık kalamıyorum Bir başkayım bu akşam Sarhoş olamıyorum *** Elveda, meyhaneci Artık kalamıyorum Bir başkayım bu akşam Sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh, aynı mey Bir tat alamıyorum Allah'ım, bu nasıl şey? Sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh, aynı mey Bir tat alamıyorum Allah'ım, bu nasıl şey? Sarhoş olamıyorum *** Ne gökte ne yerdeyim Bir garip seferdeyim Âşık mıyım, ben neyim? Sarhoş olamıyorum *** Ne gökte ne yerdeyim Bir garip seferdeyim Âşık mıyım, ben neyim? Sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh, aynı mey Bir tat alamıyorum Allah'ım, bu nasıl şey? Sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh, aynı mey Bir tat alamıyorum Allah'ım, bu nasıl şey? Sarhoş olamıyorum *** Sarhoş olamıyorum Sarhoş olamıyorum