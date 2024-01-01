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7/24 Dinle Klasikler 2

Klasikler 2 Şarkı Sözleri

Hüner Coşkuner Klasikler 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüner Coşkuner Klasikler 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Klasikler 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hüner Coşkuner

Hüner Coşkuner

Klasikler 2

  • Çırpınırdın Karadeniz

  • Elveda Meyhaneci

  • Unuttun Beni Zalim

  • Çatılmış Kaşlarınla

  • Bu Akşam Bütün Meyhaneleri Dolaştım İsta

  • Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim

  • Dinmiyor Hiç Bu Akşam Ne Gözyaşım Ne Acı

  • Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime

  • Çökertme

  • Neyleyim Neyleyim Ben Böyle Yari

  • Ağlamakla İnlemekle

  • Yine Bu Yıl Ada Sensiz

  • Sen Kimseyi Sevemezsin

  • Potpori 1-Ay Beyaz Deniz Mavi 2-Aşkım Ba

  • Kendim Ettim Kendim Buldum

  • Geceler Yarim Oldu

  • Benim Yarim Gelişinden Bellidir

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