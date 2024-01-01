Hüner Coşkuner

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Çökertme'den çıktım da, Halil'im
Aman, başım selamet
Çökertme'den çıktım da, Halil'im
Aman, başım selamet
Bitez'de yalısına varmadan, Halil'im
Aman, koptu kıyamet
Bitez'de yalısına varmadan, Halil'im
Aman, koptu kıyamet
Arkadaşım İbra'm Çavuş
Allah'ıma emanet
Arkadaşım İbra'm Çavuş
Allah'ıma emanet
Burası da Asvat değil, Halil'im
Aman, Bitez yalısı
Yüreğime ateş saldı
Telli kurşun yarası
Burası da Asvat değil, Halil'im
Aman, Bitez yalısı
Yüreğime ateş saldı
Telli kurşun yarası
Gidelim, gidelim, Halil'im
Çökertme'ye varalım
Gidelim, gidelim, Halil'im
Çökertme'ye varalım
Kolcular gelince, Halil'im
Nerelere kaçalım?
Kolcular gelince, Halil'im
Nerelere kaçalım?
Teslim olmayalım, Halil'im
Aman, kurşun saçalım
Teslim olmayalım, Halil'im
Aman, kurşun saçalım
Burası da Asvat değil, Halil'im
Aman, Bitez yalısı
Yüreğime ateş saldı
Telli kurşun yarası
Burası da Asvat değil, Halil'im
Aman, Bitez yalısı
Yüreğime ateş saldı
Telli kurşun yarası
-
Elveda, meyhaneci
Artık kalamıyorum
Bir başkayım bu akşam
Sarhoş olamıyorum
***
Elveda, meyhaneci
Artık kalamıyorum
Bir başkayım bu akşam
Sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh, aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım, bu nasıl şey?
Sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh, aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım, bu nasıl şey?
Sarhoş olamıyorum
***
Ne gökte ne yerdeyim
Bir garip seferdeyim
Âşık mıyım, ben neyim?
Sarhoş olamıyorum
***
Ne gökte ne yerdeyim
Bir garip seferdeyim
Âşık mıyım, ben neyim?
Sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh, aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım, bu nasıl şey?
Sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh, aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım, bu nasıl şey?
Sarhoş olamıyorum
***
Sarhoş olamıyorum
Sarhoş olamıyorum
-
Bir sevda geldi başıma
Felek su kattı aşıma
Uyku girmiyor gözüme, ah
***
Unuttun beni, zalim
Unuttun beni, zalim
Unuttun beni, zalim
Unuttun beni, zalim
***
Gülüşün ince, kıvrak, şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum, seviyorum
Seviyorum seni, zalim
***
Gülüşün ince, kıvrak, şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum, seviyorum
Seviyorum seni, zalim
***
Bir gün ümit veriyorsun
Sonra gülüp kaçıyorsun
Sen beni öldürüyorsun, ah
***
Unuttun beni, zalim
Unuttun beni, zalim
Unuttun beni, zalim
Unuttun beni, zalim
***
Gülüşün ince, kıvrak, şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum, seviyorum
Seviyorum seni, zalim
***
Gülüşün ince, kıvrak, şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum, seviyorum
Seviyorum seni, zalim
***
Seviyorum seni, zalim
Seviyorum seni, zalim
-
Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin?
Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin?
Gözünde yaşlarınla
Belli, pişman gibisin
***
Nazar mı değdi bize?
Düştük bu hâle neden?
Kaderimiz böyleymiş
Ayrıldık istemeden
***
Nazar mı değdi bize?
Düştük bu hâle neden?
Kaderimiz böyleymiş
Ayrıldık istemeden
***
Alamaz hiç kimse bil kalbimdeki yerini
Alamaz hiç kimse bil kalbimdeki yerini
Rastlarsan bir gün bana
Gizleme gözlerini
***
Nazar mı değdi bize?
Düştük bu hâle neden?
Kaderimiz böyleymiş
Ayrıldık istemeden
***
Nazar mı değdi bize?
Düştük bu hâle neden?
Kaderimiz böyleymiş
Ayrıldık istemeden
***
Ayrıldık istemeden
Ayrıldık istemeden
-
Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım istanbulun
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
Seni aradım ahh kadehlerdeki dudak izlerinde
Canım doya doya sarhoş olmak istiyordu
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
-
Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?
Aaaahhh ellerin olsunn diye mi sevdim?
Herşeyimi uğruna ben boş yere mi verdim?
Aaaahhh boş yere mi verdim?
Herşeyimi uğruna ben boş yere mi verdim?
Aaaahhh boş yere mi verdim?
Yalan sözlerle aldatıp seninim derdin
Yalan sözlerle aldatıp seninim derdin
Herşeyimi uğruna ben boş yere mi verdim?
Aaaahhh boş yere mi verdim?
Herşeyimi uğruna ben boş yere mi verdim?
Aaaahhh boş yere mi verdim?
-
Dinmiyor hiç bu akşam
Ne gözyaşım ne acım
Dinmiyor hiç bu akşam
Ne gözyaşım ne acım
Bu akşam her akşamdan
Sana pek çok muhtacım
Sana pek çok muhtacım
Bu akşam her akşamdan
Sana pek çok muhtacım
Sana pek çok muhtacım
Senden başka kimseye yok benim
Yok benim, yok benim ihtiyacım
Bu akşam her akşamdan
Sana pek çok muhtacım
Sana pek çok muhtacım
Bu akşam her akşamdan
Sana pek çok muhtacım
Sana pek çok muhtacım
-
Çırpınırdın, Karadeniz
Bakıp Türk'ün bayrağına
Çırpınırdın, Karadeniz
Bakıp Türk'ün bayrağına
Ah, ölmeden bir görseydim
Düşebilsem toprağına
Ah, ölmeden bir görseydim
Düşebilsem toprağına
Sırmalar saçsa soluna
İnciler dizsem yoluna
Sırmalar saçsa soluna
İnciler dizsem yoluna
Fırtınalar dursun yana
Yol ver Türk'ün bayrağına
Fırtınalar dursun yana
Selam Türk'ün bayrağına
Ayrı düşmüş dost elinden
Yıllar var ki çarpar sinem
Ayrı düşmüş dost elinden
Yıllar var ki çarpar sinem
Vefalı Türk geldi yine
Selam Türk'ün bayrağına
Vefalı Türk geldi yine
Selam Türk'ün bayrağına
-
kucuk yasta aldim sazi elime
dertli dertli vurdum sazin teline
uyma dedim uydu eller sozune
cihanda bilir benim sana yandigim amman
ellerin koyunde garip kaldigim amman
***
deli gonlu bir dilbere bagladim
dusundukce icin icin agladim
ne dedimse kar etmedi anladim
cihanda bilir benim sana yandigim amman
ellerin koyunde garip kaldigim amman
-
Neyleyim, neyleyim?
Ben böyle yâri
Neyleyim, neyleyim?
Ben böyle yâri
Ne ağlayabildim
Ne gülebildim
Ne ağlayabildim
Ne gülebildim
Gurbet ellerinde
Ah çeke çeke
Gurbet ellerinde
Ah çeke çeke
Ne huyuma göre
Yâr bulabildim
Ne huyuma göre
Yâr bulabildim
Yanarım, yanarım
Boşa yanarım
Ler sevdiğimi
Güler, oynarım
Yanarım, yanarım
Boşa yanarım
Ler sevdiğimi
Güler, oynarım
Elimi atmadık
Daller mi kaldı?
Elimi atmadık
Daller mi kaldı?
Başıma gelmedik
Hâller mi kaldı?
Başıma gelmedik
Hâller mi kaldı?
Gerek aleyhime
Gerek lehime
Gerek aleyhime
Gerek lehime
Bana söylenmedik, anam
Diller mi kaldı?
Bana söylenmedik
Diller mi kaldı?
Yanarım, yanarım
Boşa yanarım
Ler sevdiğimi
Güler, oynarım
Yanarım, yanarım
Boşa yanarım
Ler sevdiğimi
Güler, oynarım
-
Ağlamakla, inlemekle
Ömrüm gelip geçiyor
Ağlamakla, inlemekle
Ömrüm gelip geçiyor
Devası yok, garip gönlüm
Günden güne, ah, eriyor
Ah, devası yok, garip gönlüm
Günden güne, ah, eriyor
Feryadıma, efganıma
Kimse bir ses vermiyor
Devası yok, garip gönlüm
Günden güne, ah, eriyor
Devası yok, garip gönlüm
Günden güne, ah, eriyor
-
Yine bu yıl ada sensiz
İçime hiç sinmedi
Dilde yalnız
Dolaştım hep
Gözyaşlarım dinmedi
Dilde yalnız, ah
Dolaştım hep
Gözyaşlarım dinmedi
Ben de şaştım, nasıl oldu
Yüreğime inmedi
Dilde yalnız
Ah, dolaştım hep
Gözyaşlarım dinmedi
Dilde yalnız
Dolaştım hep
Gözyaşlarım dinmedi
-
Sen kimseyi sevemezsin
Sevmeyeceksin
Sevmeyeceksin
Rüzgarlarin önünde
Kuru bir yaprak gibi
Sürüklenecek
Sürükleneceksin
Rüzgarlarin önünde
Kuru bir yaprak gibi
Sürüklenecek
Sürükleneceksin
Sefkat nedir ask nedir?
Ömrünce bunu
Bilmeyeceksin
Bilmeyeceksin
Rüzgarlarin önünde
Ah, kuru bir yaprak gibi
Sürüklenecek
Sürükleneceksin
-
-
Karadır bu bahtım, kara
Sözüm kâr etmiyor yâra
Yaktın yüreğimi nâra
(Eyvah, eyvah, eyvah ey)
Kendim ettim, kendim buldum
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah ey
Kendim ettim, kendim buldum
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah ey
Bilmez yâr gönlümden, bilmez
Akar gözyaşlarım, dinmez
Bir kere yüzüme gülmez
(Eyvah, eyvah, eyvah ey)
Kendim ettim, kendim buldum
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah ey
Kendim ettim, kendim buldum
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah ey
-
Geceler yârim oldu
Aman, aman, garibem
Ağlamak kârım oldu
Aman, aman, garibem
Ağlamak kârım oldu
Aman, aman, garibem
Evvel böyle değildi
Aman, aman, garibem
Sebebim zalim oldu
Aman, aman, garibem
Sebebim zalim oldu
Aman, aman, garibem
Bayram mı gelmiş, neyime?
Aman, aman garibem
Kan damlar yüreğime
Aman, aman, garibem
Kan damlar yüreğime
Aman, aman, garibem
Yaralarım sızlıyor
Aman, aman, garibem
Gülmek benim neyime?
Aman, aman, garibem
Gülmek benim neyime?
Aman, aman, garibem
-
Benim yârim gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
İbrişim kuşaklı ince bellidir
"İnce bellerini sar" dedi, bana
Gel, gel aman, gelişine
Gül, gül aman, gülüşüne
Hayran olayım
Gel, gel aman, gelişine
Gül, gül aman, gülüşüne
Hayran olayım
Mestine de, deli gönül, mestine
Âşık olan gül gönderir dostuna
İpek mendilini attı üstüme
"Terlersen, sevdiğim, sil" dedi, bana
Gel, gel aman, gelişine
Gül, gül aman, gülüşüne
Hayran olayım
Gel, gel aman, gelişine
Gül, gül aman, gülüşüne
Kurban olayım