Hüner Coşkuner

Dertleri zevk edindim Bende neşe ne arar Bende neşe ne arar Elem dolu gönlümden Gitmiyor Gitmiyor hatıralar Elem dolu kalbimden Gitmiyor Gitmiyor hatıralar Maziden kalan her iz Beni içten yaralar Beni içten yaralar Elem dolu kalbimden Gitmiyor Gitmiyor hatıralar Elem dolu gönlümden Gitmiyor Gitmiyor hatıralar

Ayrılık ateşten bir ok Nazlı yârdan hiç haber yok *** Benim derdim herkesten çok Benim derdim herkesten çok Ben nasıl yan uyam Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, off *** Ben nasıl yan uyam Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, off