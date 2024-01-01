Hüner Coşkuner

Dertleri Zevk Edindim Dertleri zevk edindim Bende neşe ne arar Bende neşe ne arar Elem dolu gönlümden Gitmiyor Gitmiyor hatıralar Elem dolu kalbimden Gitmiyor Gitmiyor hatıralar Maziden kalan her iz Beni içten yaralar Beni içten yaralar Elem dolu kalbimden Gitmiyor Gitmiyor hatıralar Elem dolu gönlümden Gitmiyor Gitmiyor hatıralar

Ayrılık Ateşten Bir Ok Ayrılık ateşten bir ok Nazlı yârdan hiç haber yok *** Benim derdim herkesten çok Benim derdim herkesten çok Ben nasıl yan uyam Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, off *** Ben nasıl yan uyam Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, off

Sen Gençliğimin Katilisin Bu akşam yine dertlerimle Başbaşa kaldım Başbaşa kaldım *** Sen gençliğimin katilisin Çok geç anladım ah Çok geç anladım *** Sen gençliğimin katilisin Çok geç anladım ah Çok geç anladım *** Ağlayan gözlerimle eski Günlere daldı günlere daldım *** Sen gençliğimin katilisin Çok geç anladım ah Çok geç anladım

Ömrümüzün Son Demi Ömrümüzün son demi Son baharıdır artık Ömrümüzün son demi Son baharıdır artık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık *** Küserek ayrılırsak Olur inan ki yazık Küserek ayrılırsak Olur inan ki yazık *** Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık

Şarkılar Seni Söyler Şarkılar seni söyler Dillerde nağme adın Dillerde nağme adın *** Aşk gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın *** Aşk gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın *** En güzel günlerini Demek ki bensiz yaşadın Demek ki bensiz yaşadın *** Aşk gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın

Doymadım Sana Doymadım sana Ağlarım Ah ederek yana yana Geç buldum, çabuk kaybettim Hicran oldu hayat bana Hicran oldu hayat bana Geç buldum, çabuk kaybettim Hicran oldu hayat bana Hicran oldu hayat bana Ah Adı felek, çaresi yok Acısın Allah bana Geç buldum, çabuk kaybettim Hicran oldu hayat bana Hicran oldu hayat bana

Geçmesin Günümüz Geçmesin günümüz Sevgilim yasla O güzel başını Göğsüme yasla Geçmesin günümüz Sevgilim yasla O güzel başını Göğsüme yasla Birleşebilir mi ah Aşk ihtirasla O güzel başını Göğsüme yasla Birleşebilir mi ah Aşk ihtirasla O güzel başını Göğsüme yasla Ela gözlerinde Menevişler var Kor gibi dudaklar Ve kızıl saçlar Ela gözlerinde Menevişler var Kor gibi dudaklar Ve kızıl saçlar Okşasam usanmam Ta fecre kadar O güzel başını Göğsüme yasla Okşasam usanmam Ta fecre kadar O güzel başını Göğsüme yasla

Rüya Gibi Uçan Yıllar Rüya gibi uçan yıllar Biraz durun, durun biraz Biraz durun, durun, durun biraz Kaybolan günlerim için Kaybolan günlerim için Hesap sorun, sorun biraz Hesap sorun, sorun, sorun biraz Güzel bir kumral uğruna Küstüm esmer, beyazlara Küstüm esmer, ah, beyazlara Bu akılsız garip başa Bu akılsız garip başa Şimdi vurun, vurun biraz Şimdi vurun, vurun, vurun biraz

Açmam Açamam Açmam, açamam Söyleyemem Çünkü derin-, derinde Dil yaresi var Ki kanıyor Kalp üzerin-, kalp üzerinde Dil yaresi var Ki kanıyor Kalp üzerin-, kalp üzerinde Billah' bu acı Durduracak Kalbi yerin-, yerinden Dil yaresi var Ki kanıyor Kalp üzerin-, kalp üzerinde

Çal Gitar (Remix) İçimde nice uzun yılların özlemi var Bu gece efkârlıyım Ağla, gitar Çal, çal, çal, gitar Çal, çal, çal, gitar Bu gece efkârlıyım Ağla, gitar Çal, çal, çal, gitar Çal, çal, çal, gitar Bitmesin bu sarhoşluk Sürsün sabaha kadar Bu gece efkârlıyım Ağla, gitar Çal, çal, çal, gitar Çal, çal, çal, gitar