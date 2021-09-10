Hüner Coşkuner

Hüner Coşkuner 1 Nisan 1963'de İstanbul'da dünyaya geldi. Hüner Coşkuner, lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne gitti. Çok küçük yaşta sanat hayatına atılan Hüner Coşkuner sahne repertuvarını daha da genişletmek amacıyla yine çok değerli hocalardan feyz aldı. Bu hocalardan bazıları Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'dir ve sanatçının gelişimine çok katkı sunmuşlardır. Hüner Coşkuner İlk albümünü yirmi dört yaşında 1987 yılında Selami Şahin'in müzik yapım şirketi Şahinler Plak'tan çıkardı ardından 1989 yılında Çaçan Plak'tan çıkardığı “Sakın Dönme Geriye” adlı stüdyo albümüne imza atmıştır. Bu albüm halk tarafından çok beğenildi ve müzik otoriteleri tarafından sanatçının en başarılı albümlerinden biri olarak kabul edildi. Sonra sırasıyla “Beni Sevmeni İstiyorum”, “Gidemezsin”, “Haydi Tut Ellerimi”, “Gidiyor” ve “Olamaz” isimli stüdyo albümlerine imza attı. Yine 1993 yılında çıkan “Gidiyor” adlı albüm Hüner Coşkuner'in önemli projelerinden biri olmuştur. 1995 yılında Elenor Müziğe transfer olan sanatçı Elenor Müzik etiketi altında 10 adet stüdyo albümüne imza atmıştır. 2000 yılında çıkardığı “Klasikler 2” adlı albümü büyük yankı uyandırdı. 2015 yılında sözleri ve müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan “Seni Acele Görmem Lazım” adlı albümü çıkarmıştır. Coşkuner 4 Şubat 2021'de kemik iliği kanseri nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi 8 Şubat 2021'de Şakirin Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Hayatı boyunca sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Hüner Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler, Dünya Şizofrenliler Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı. Albüm ve şiir kitabı gelirlerinin bir kısmını bu vakıflara ve derneklere bağışladı. Bu faaliyetler halen dernekler tarafınca devam ettirilmektedir.