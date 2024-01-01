Hüner Coşkuner

Bak ayrılık geldi yine Bir yaprak düştü dalından O eşsiz güzelliğine hasretim artık her zaman Sevdim seni çiçek çiçek Gönle doldun petek petek İster acı ister tatlı İçimde bu aşk tütecek Ağlıyorum, ağlıyorum Ağlıyorum, ağlıyorum Tut ellerimden bırakma Beni hasretinle yakma Dudaklarımda şarkısın Sen ömrümün tek aşkısın Aşkımız kalmasın yarım N'olur hiç ayrılmayalım Dudaklarımda şarkısın Sen ömrümün tek aşkısın Aşkımız kalmasın yarım N'olur hiç ayrılmayalım Sensiz nasıl yaşarım ben Ufkumda gülen ışıksın Bin güzel geçse gönlümden Sen ömrümün tek aşkısın Sevdim seni çiçek çiçek Gönle doldun petek petek İster acı ister tatlı İçimde bu aşk tütecek Ağlıyorum, ağlıyorum Ağlıyorum, ağlıyorum Tut ellerimden bırakma Beni hasretinle yakma Dudaklarımda şarkısın Sen ömrümün tek aşkısın Aşkımız kalmasın yarım N'olur hiç ayrılmayalım Dudaklarımda şarkısın Sen ömrümün tek aşkısın Aşkımız kalmasın yarım N'olur hiç ayrılmayalım Dudaklarımda şarkısın Sen ömrümün tek aşkısın Aşkımız, aşkımız kalmasın yarım N'olur hiç ayrılmayalım Dudaklarımda şarkısın Sen ömrümün tek aşkısın Aşkımız kalmasın yarım N'olur hiç ayrılmayalım Dudaklarımda şarkısın Sen ömrümün tek aşkısın Aşkımız kalmasın yarım N'olur hiç ayrılmayalım