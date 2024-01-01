Dudaklarımda Şarkısın Şarkı Sözleri
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Hüner Coşkuner
Dudaklarımda Şarkısın
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Bak ayrılık geldi yine
Bir yaprak düştü dalından
O eşsiz güzelliğine hasretim artık her zaman
Sevdim seni çiçek çiçek
Gönle doldun petek petek
İster acı ister tatlı
İçimde bu aşk tütecek
Ağlıyorum, ağlıyorum
Ağlıyorum, ağlıyorum
Tut ellerimden bırakma
Beni hasretinle yakma
Dudaklarımda şarkısın
Sen ömrümün tek aşkısın
Aşkımız kalmasın yarım
N'olur hiç ayrılmayalım
Dudaklarımda şarkısın
Sen ömrümün tek aşkısın
Aşkımız kalmasın yarım
N'olur hiç ayrılmayalım
Sensiz nasıl yaşarım ben
Ufkumda gülen ışıksın
Bin güzel geçse gönlümden
Sen ömrümün tek aşkısın
Sevdim seni çiçek çiçek
Gönle doldun petek petek
İster acı ister tatlı
İçimde bu aşk tütecek
Ağlıyorum, ağlıyorum
Ağlıyorum, ağlıyorum
Tut ellerimden bırakma
Beni hasretinle yakma
Dudaklarımda şarkısın
Sen ömrümün tek aşkısın
Aşkımız kalmasın yarım
N'olur hiç ayrılmayalım
Dudaklarımda şarkısın
Sen ömrümün tek aşkısın
Aşkımız kalmasın yarım
N'olur hiç ayrılmayalım
Dudaklarımda şarkısın
Sen ömrümün tek aşkısın
Aşkımız, aşkımız kalmasın yarım
N'olur hiç ayrılmayalım
Dudaklarımda şarkısın
Sen ömrümün tek aşkısın
Aşkımız kalmasın yarım
N'olur hiç ayrılmayalım
Dudaklarımda şarkısın
Sen ömrümün tek aşkısın
Aşkımız kalmasın yarım
N'olur hiç ayrılmayalım