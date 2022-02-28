Hüner Coşkuner

Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara *** Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı Dizlerinin yerine ah, dayasaydım taşlara Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı Dizlerinin yerine ah, dayasaydım taşlara *** Hani bendim yedi renk, hani tende can idim Hani bendim yedi renk, hani tende can idim Hani gündüz hayalin, geceler rüyan idim Hani gündüz hayalin, geceler rüyan idim *** Demek ki senin için aşk değil yalan idim Acırım heder olan o en güzel yıllara Demek ki senin için aşk değil yalan idim Acırım heder olan o en güzel yıllara *** Demek ki senin için aşk değil yalan idim Acırım heder olan o en güzel yıllara