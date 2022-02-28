Duydum Ki Unutmuşsun Şarkı Sözleri
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Hüner Coşkuner
Duydum Ki Unutmuşsun
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Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini
Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini
Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara
Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara
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Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı
Dizlerinin yerine ah, dayasaydım taşlara
Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı
Dizlerinin yerine ah, dayasaydım taşlara
***
Hani bendim yedi renk, hani tende can idim
Hani bendim yedi renk, hani tende can idim
Hani gündüz hayalin, geceler rüyan idim
Hani gündüz hayalin, geceler rüyan idim
***
Demek ki senin için aşk değil yalan idim
Acırım heder olan o en güzel yıllara
Demek ki senin için aşk değil yalan idim
Acırım heder olan o en güzel yıllara
***
Demek ki senin için aşk değil yalan idim
Acırım heder olan o en güzel yıllara