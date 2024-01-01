Hüner Coşkuner

Geceler Yarim Oldu Geceler yârim oldu Aman, aman, garibem Ağlamak kârım oldu Aman, aman, garibem Ağlamak kârım oldu Aman, aman, garibem Evvel böyle değildi Aman, aman, garibem Sebebim zalim oldu Aman, aman, garibem Sebebim zalim oldu Aman, aman, garibem Bayram mı gelmiş, neyime? Aman, aman garibem Kan damlar yüreğime Aman, aman, garibem Kan damlar yüreğime Aman, aman, garibem Yaralarım sızlıyor Aman, aman, garibem Gülmek benim neyime? Aman, aman, garibem Gülmek benim neyime? Aman, aman, garibem

Elveda Meyhaneci Elveda, meyhaneci Artık kalamıyorum Bir başkayım bu akşam Sarhoş olamıyorum *** Elveda, meyhaneci Artık kalamıyorum Bir başkayım bu akşam Sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh, aynı mey Bir tat alamıyorum Allah'ım, bu nasıl şey? Sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh, aynı mey Bir tat alamıyorum Allah'ım, bu nasıl şey? Sarhoş olamıyorum *** Ne gökte ne yerdeyim Bir garip seferdeyim Âşık mıyım, ben neyim? Sarhoş olamıyorum *** Ne gökte ne yerdeyim Bir garip seferdeyim Âşık mıyım, ben neyim? Sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh, aynı mey Bir tat alamıyorum Allah'ım, bu nasıl şey? Sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh, aynı mey Bir tat alamıyorum Allah'ım, bu nasıl şey? Sarhoş olamıyorum *** Sarhoş olamıyorum Sarhoş olamıyorum

Unuttun Beni Zalim Bir sevda geldi başıma Felek su kattı aşıma Uyku girmiyor gözüme, ah *** Unuttun beni, zalim Unuttun beni, zalim Unuttun beni, zalim Unuttun beni, zalim *** Gülüşün ince, kıvrak, şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum, seviyorum Seviyorum seni, zalim *** Gülüşün ince, kıvrak, şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum, seviyorum Seviyorum seni, zalim *** Bir gün ümit veriyorsun Sonra gülüp kaçıyorsun Sen beni öldürüyorsun, ah *** Unuttun beni, zalim Unuttun beni, zalim Unuttun beni, zalim Unuttun beni, zalim *** Gülüşün ince, kıvrak, şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum, seviyorum Seviyorum seni, zalim *** Gülüşün ince, kıvrak, şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum, seviyorum Seviyorum seni, zalim *** Seviyorum seni, zalim Seviyorum seni, zalim

Çatılmış Kaşlarınla Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin? Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin? Gözünde yaşlarınla Belli, pişman gibisin *** Nazar mı değdi bize? Düştük bu hâle neden? Kaderimiz böyleymiş Ayrıldık istemeden *** Nazar mı değdi bize? Düştük bu hâle neden? Kaderimiz böyleymiş Ayrıldık istemeden *** Alamaz hiç kimse bil kalbimdeki yerini Alamaz hiç kimse bil kalbimdeki yerini Rastlarsan bir gün bana Gizleme gözlerini *** Nazar mı değdi bize? Düştük bu hâle neden? Kaderimiz böyleymiş Ayrıldık istemeden *** Nazar mı değdi bize? Düştük bu hâle neden? Kaderimiz böyleymiş Ayrıldık istemeden *** Ayrıldık istemeden Ayrıldık istemeden

Bu Akşam Bütün Meyhaneleri Dolaştım İsta Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım istanbulun Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde Seni aradım ahh kadehlerdeki dudak izlerinde Canım doya doya sarhoş olmak istiyordu Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde

Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Aaaahhh ellerin olsunn diye mi sevdim? Herşeyimi uğruna ben boş yere mi verdim? Aaaahhh boş yere mi verdim? Herşeyimi uğruna ben boş yere mi verdim? Aaaahhh boş yere mi verdim? Yalan sözlerle aldatıp seninim derdin Yalan sözlerle aldatıp seninim derdin Herşeyimi uğruna ben boş yere mi verdim? Aaaahhh boş yere mi verdim? Herşeyimi uğruna ben boş yere mi verdim? Aaaahhh boş yere mi verdim?

Dinmiyor Hiç Bu Akşam Ne Gözyaşım Ne Acı Dinmiyor hiç bu akşam Ne gözyaşım ne acım Dinmiyor hiç bu akşam Ne gözyaşım ne acım Bu akşam her akşamdan Sana pek çok muhtacım Sana pek çok muhtacım Bu akşam her akşamdan Sana pek çok muhtacım Sana pek çok muhtacım Senden başka kimseye yok benim Yok benim, yok benim ihtiyacım Bu akşam her akşamdan Sana pek çok muhtacım Sana pek çok muhtacım Bu akşam her akşamdan Sana pek çok muhtacım Sana pek çok muhtacım

Çırpınırdın Karadeniz Çırpınırdın, Karadeniz Bakıp Türk'ün bayrağına Çırpınırdın, Karadeniz Bakıp Türk'ün bayrağına Ah, ölmeden bir görseydim Düşebilsem toprağına Ah, ölmeden bir görseydim Düşebilsem toprağına Sırmalar saçsa soluna İnciler dizsem yoluna Sırmalar saçsa soluna İnciler dizsem yoluna Fırtınalar dursun yana Yol ver Türk'ün bayrağına Fırtınalar dursun yana Selam Türk'ün bayrağına Ayrı düşmüş dost elinden Yıllar var ki çarpar sinem Ayrı düşmüş dost elinden Yıllar var ki çarpar sinem Vefalı Türk geldi yine Selam Türk'ün bayrağına Vefalı Türk geldi yine Selam Türk'ün bayrağına

Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime kucuk yasta aldim sazi elime dertli dertli vurdum sazin teline uyma dedim uydu eller sozune cihanda bilir benim sana yandigim amman ellerin koyunde garip kaldigim amman *** deli gonlu bir dilbere bagladim dusundukce icin icin agladim ne dedimse kar etmedi anladim cihanda bilir benim sana yandigim amman ellerin koyunde garip kaldigim amman

Çökertme Çökertme'den çıktım da, Halil'im Aman, başım selamet Çökertme'den çıktım da, Halil'im Aman, başım selamet Bitez'de yalısına varmadan, Halil'im Aman, koptu kıyamet Bitez'de yalısına varmadan, Halil'im Aman, koptu kıyamet Arkadaşım İbra'm Çavuş Allah'ıma emanet Arkadaşım İbra'm Çavuş Allah'ıma emanet Burası da Asvat değil, Halil'im Aman, Bitez yalısı Yüreğime ateş saldı Telli kurşun yarası Burası da Asvat değil, Halil'im Aman, Bitez yalısı Yüreğime ateş saldı Telli kurşun yarası Gidelim, gidelim, Halil'im Çökertme'ye varalım Gidelim, gidelim, Halil'im Çökertme'ye varalım Kolcular gelince, Halil'im Nerelere kaçalım? Kolcular gelince, Halil'im Nerelere kaçalım? Teslim olmayalım, Halil'im Aman, kurşun saçalım Teslim olmayalım, Halil'im Aman, kurşun saçalım Burası da Asvat değil, Halil'im Aman, Bitez yalısı Yüreğime ateş saldı Telli kurşun yarası Burası da Asvat değil, Halil'im Aman, Bitez yalısı Yüreğime ateş saldı Telli kurşun yarası

Neyleyim Neyleyim Ben Böyle Yari Neyleyim, neyleyim? Ben böyle yâri Neyleyim, neyleyim? Ben böyle yâri Ne ağlayabildim Ne gülebildim Ne ağlayabildim Ne gülebildim Gurbet ellerinde Ah çeke çeke Gurbet ellerinde Ah çeke çeke Ne huyuma göre Yâr bulabildim Ne huyuma göre Yâr bulabildim Yanarım, yanarım Boşa yanarım Ler sevdiğimi Güler, oynarım Yanarım, yanarım Boşa yanarım Ler sevdiğimi Güler, oynarım Elimi atmadık Daller mi kaldı? Elimi atmadık Daller mi kaldı? Başıma gelmedik Hâller mi kaldı? Başıma gelmedik Hâller mi kaldı? Gerek aleyhime Gerek lehime Gerek aleyhime Gerek lehime Bana söylenmedik, anam Diller mi kaldı? Bana söylenmedik Diller mi kaldı? Yanarım, yanarım Boşa yanarım Ler sevdiğimi Güler, oynarım Yanarım, yanarım Boşa yanarım Ler sevdiğimi Güler, oynarım

Ağlamakla İnlemekle Ağlamakla, inlemekle Ömrüm gelip geçiyor Ağlamakla, inlemekle Ömrüm gelip geçiyor Devası yok, garip gönlüm Günden güne, ah, eriyor Ah, devası yok, garip gönlüm Günden güne, ah, eriyor Feryadıma, efganıma Kimse bir ses vermiyor Devası yok, garip gönlüm Günden güne, ah, eriyor Devası yok, garip gönlüm Günden güne, ah, eriyor

Yine Bu Yıl Ada Sensiz Yine bu yıl ada sensiz İçime hiç sinmedi Dilde yalnız Dolaştım hep Gözyaşlarım dinmedi Dilde yalnız, ah Dolaştım hep Gözyaşlarım dinmedi Ben de şaştım, nasıl oldu Yüreğime inmedi Dilde yalnız Ah, dolaştım hep Gözyaşlarım dinmedi Dilde yalnız Dolaştım hep Gözyaşlarım dinmedi

Sen Kimseyi Sevemezsin Sen kimseyi sevemezsin Sevmeyeceksin Sevmeyeceksin Rüzgarlarin önünde Kuru bir yaprak gibi Sürüklenecek Sürükleneceksin Rüzgarlarin önünde Kuru bir yaprak gibi Sürüklenecek Sürükleneceksin Sefkat nedir ask nedir? Ömrünce bunu Bilmeyeceksin Bilmeyeceksin Rüzgarlarin önünde Ah, kuru bir yaprak gibi Sürüklenecek Sürükleneceksin

Kendim Ettim Kendim Buldum Karadır bu bahtım, kara Sözüm kâr etmiyor yâra Yaktın yüreğimi nâra (Eyvah, eyvah, eyvah ey) Kendim ettim, kendim buldum Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah ey Kendim ettim, kendim buldum Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah ey Bilmez yâr gönlümden, bilmez Akar gözyaşlarım, dinmez Bir kere yüzüme gülmez (Eyvah, eyvah, eyvah ey) Kendim ettim, kendim buldum Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah ey Kendim ettim, kendim buldum Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah ey