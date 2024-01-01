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7/24 Dinle Geleceksen Gelme Yar

Geleceksen Gelme Yar Şarkı Sözleri

Hüner Coşkuner Geleceksen Gelme Yar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüner Coşkuner Geleceksen Gelme Yar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Geleceksen Gelme Yar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hüner Coşkuner

Hüner Coşkuner

Geleceksen Gelme Yar

  • Gecelere Adını Yazdım

  • Manolyam

  • Geleceksen Gelme Yar

  • Ölmek Var Dönmek Yok

  • Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var

  • Al Gülüm Ver Gülüm

  • Paydos

  • Anlatılmaz Bin Dert İle

  • Seni İstiyorum

  • Kime Ne

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