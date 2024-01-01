Hüner Coşkuner

Gecelere Adını Yazdım Yağmur gibi hissettim seni tenimde Çıplak ayaklarımla aşkın selinde Yürüyorum sana doğru senin sevgine Tutsak ettim seni seni gönlüme *** Günlere gecelere adını yazdım Saatleri susturdum sensin artık zamanım Ömrümü ben sana sana adadım Sensiz inan sevgilim tadı yok bu hayatın *** Sendeki güzelliği kimsede bulamadım Belki gelirsin diye gönlümü oyaladım Yoksun diye yanımda kaderime ağladım Ben esirin olmuşum bunu şimdi anladım

Manolyam Uzun yıllar bekledim Hakikat oldu rüyam Koklamaya kıyamam Benim güzel manolyam *** Nazlı çiçeğimsin sen Sevdana dayanamam Koklamaya kıyamam Benim güzel manolyam

Geleceksen Gelme Yar Geleceksen Gelme Yar Şu gönlümde yanan ateş söndükten sonra Geleceksen gelme gelme yar Şu kalbimi saran sevda sustuktan sonra Geleceksen gelme gelme yar *** Şu dilimde coşan sevgi durduktan sonra Geleceksen gelme gelme yar Mezarımda yeşil otlar bittikten sonra Geleceksen gelme gelme yar

Ölmek Var Dönmek Yok Dünyada olmaz bırakmam seni Sevildiğini bil öyle sev Üç günlük dünyada aldatmam seni Çok sevmesem söylemem *** Bir daha böyle sevemem Öyle büyük söz söylemem Bir daha gelsem dünyaya Yeminim var senin olmaya *** Seni yazdım aşkla kalbime Durmayınca silmek yok Yemin ettik unutma sevdalım Ölmek var dönmek yok

Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var Avuçlarımda hala sıcaklığın, sıcaklığın Sıcaklığın var inan *** Avuçlarımda hala sıcaklığın, sıcaklığın Sıcaklığın var inan *** Unuttum dese dilim yalan, yalan Yalan billahi yalan *** Unuttum dese dilim yalan, yalan Yalan billahi yalan *** Hasretindir içimde hep alev, hep alev Hep alev, alev yanan *** Hasretindir içimde hep alev, hep alev Hep alev, alev yanan *** Unuttum dese dilim yalan, yalan Yalan billahi yalan *** Unuttum dese dilim yalan, yalan Yalan billahi yalan Vallahi yalan

Al Gülüm Ver Gülüm Bu aşkın da sonu ayrılık olmasın Umutlar bir başka bahara kalmasın Varsın bu aşk beni kor gibi yaksın Yeter ki sonunda hasret olmasın *** Al gülüm ver gülüm Gel kanıma gir gülüm Elalem ne derse desin Sen hep benim ol gülüm *** Razıyım günlerim sensiz geçsede Razıyım geceler sensiz bitsede Razıyım umutlar boşa gitsede Beklerim ben seni ömür bitsede *** Al gülüm ver gülüm Gel kanıma gir gülüm Elalem ne derse desin Sen hep benim ol gülüm

Paydos Artık yeşerecek bir dalım yok Yağmurlar yağsada hoş, yağmasada Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim Yarınlar olsada hoş, olmasada *** Paydos mutluluğa paydos artıkKaderim gülsede hoş, gülmesede Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim Yarınlar gelsede hoş, gelmesede

Anlatılmaz Bin Dert İle Anlatılmaz bin dert ile geçiyor ömrüm Bir vefasız kederinden eriyor garip gönlüm Şu simsiyah geceler mi acep ben mi öksüzüm Bir vefasız kederinden eriyor garip gönlüm

Seni İstiyorum Varsa yoksa sensin yok bir başkası Yanımda sen varken hayat doluyum Özlemin yeşermiş dört bir yanımda Yaşamak için ben seni istiyorum *** Terk edersen kurur aşkın pınarı Karışır ömrümün yazı baharı Yaşanmadan alma benden yılları Var olmak için ben seni istiyorum *** Yalnızca seninle gülüyor yüzüm Senden başkasına kör olmuş gözüm Seninle anlamlı gecem gündüzüm Yaşamak için ben seni istiyorum