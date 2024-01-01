Geleceksen Gelme Yar Şarkı Sözleri
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Hüner Coşkuner
Geleceksen Gelme Yar
-
Yağmur gibi hissettim seni tenimde
Çıplak ayaklarımla aşkın selinde
Yürüyorum sana doğru senin sevgine
Tutsak ettim seni seni gönlüme
***
Günlere gecelere adını yazdım
Saatleri susturdum sensin artık zamanım
Ömrümü ben sana sana adadım
Sensiz inan sevgilim tadı yok bu hayatın
***
Sendeki güzelliği kimsede bulamadım
Belki gelirsin diye gönlümü oyaladım
Yoksun diye yanımda kaderime ağladım
Ben esirin olmuşum bunu şimdi anladım
-
Uzun yıllar bekledim
Hakikat oldu rüyam
Koklamaya kıyamam
Benim güzel manolyam
***
Nazlı çiçeğimsin sen
Sevdana dayanamam
Koklamaya kıyamam
Benim güzel manolyam
-
Geleceksen Gelme Yar
Şu gönlümde yanan ateş söndükten sonra
Geleceksen gelme gelme yar
Şu kalbimi saran sevda sustuktan sonra
Geleceksen gelme gelme yar
***
Şu dilimde coşan sevgi durduktan sonra
Geleceksen gelme gelme yar
Mezarımda yeşil otlar bittikten sonra
Geleceksen gelme gelme yar
-
Dünyada olmaz bırakmam seni
Sevildiğini bil öyle sev
Üç günlük dünyada aldatmam seni
Çok sevmesem söylemem
***
Bir daha böyle sevemem
Öyle büyük söz söylemem
Bir daha gelsem dünyaya
Yeminim var senin olmaya
***
Seni yazdım aşkla kalbime
Durmayınca silmek yok
Yemin ettik unutma sevdalım
Ölmek var dönmek yok
-
Avuçlarımda hala sıcaklığın, sıcaklığın
Sıcaklığın var inan
***
Avuçlarımda hala sıcaklığın, sıcaklığın
Sıcaklığın var inan
***
Unuttum dese dilim yalan, yalan
Yalan billahi yalan
***
Unuttum dese dilim yalan, yalan
Yalan billahi yalan
***
Hasretindir içimde hep alev, hep alev
Hep alev, alev yanan
***
Hasretindir içimde hep alev, hep alev
Hep alev, alev yanan
***
Unuttum dese dilim yalan, yalan
Yalan billahi yalan
***
Unuttum dese dilim yalan, yalan
Yalan billahi yalan
Vallahi yalan
-
Bu aşkın da sonu ayrılık olmasın
Umutlar bir başka bahara kalmasın
Varsın bu aşk beni kor gibi yaksın
Yeter ki sonunda hasret olmasın
***
Al gülüm ver gülüm
Gel kanıma gir gülüm
Elalem ne derse desin
Sen hep benim ol gülüm
***
Razıyım günlerim sensiz geçsede
Razıyım geceler sensiz bitsede
Razıyım umutlar boşa gitsede
Beklerim ben seni ömür bitsede
***
Al gülüm ver gülüm
Gel kanıma gir gülüm
Elalem ne derse desin
Sen hep benim ol gülüm
-
Artık yeşerecek bir dalım yok
Yağmurlar yağsada hoş, yağmasada
Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim
Yarınlar olsada hoş, olmasada
***
Paydos mutluluğa paydos artıkKaderim gülsede hoş, gülmesede
Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim
Yarınlar gelsede hoş, gelmesede
-
Anlatılmaz bin dert ile geçiyor ömrüm
Bir vefasız kederinden eriyor garip gönlüm
Şu simsiyah geceler mi acep ben mi öksüzüm
Bir vefasız kederinden eriyor garip gönlüm
-
Varsa yoksa sensin yok bir başkası
Yanımda sen varken hayat doluyum
Özlemin yeşermiş dört bir yanımda
Yaşamak için ben seni istiyorum
***
Terk edersen kurur aşkın pınarı
Karışır ömrümün yazı baharı
Yaşanmadan alma benden yılları Var olmak için ben seni istiyorum
***
Yalnızca seninle gülüyor yüzüm
Senden başkasına kör olmuş gözüm
Seninle anlamlı gecem gündüzüm
Yaşamak için ben seni istiyorum
-
El ele göz göze
Yanyana diz dize
Yanmışız biz bize
Kimene kimene
***
Geceler gün gibi
Seneler dün gibi
Dikenler gül gibi
Sevene sevene
***
Aşk acı çekmeyi
Kalbini vermeyi
Uğruna ölmeyi
Bilene bilene