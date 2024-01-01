Hüner Coşkuner

-
Her sözün aklımda senden hatıra
İçimde bir şeyler can çekişiyor
Yenildim sonunda bu son ayaza
Baharı yitirdim, gülüm soluyor
Yüreğim ardından düştü yollara
Kayboldum zifiri karanlıklarda
Yoruldum sonunda, bitti umudum
Vurdum kendimi yalnızlıklara
Geçmiyor günler, yâr, yâr, yâr
Geçmiyor günler
Ya bana sesin' duyur
Ya haber gönder
Geçmiyor günler, yâr, yâr, yâr
Geçmiyor günler
Ya bana sesin' duyur
Ya haber gönder
Yüreğim ardından düştü yollara
Kayboldum zifiri karanlıklardan
Yoruldum sonunda, bitti umudum
Vurdum kendimi yalnızlıklara
Geçmiyor günler, yâr, yâr, yâr
Geçmiyor günler
Ya bana sesin' duyur
Ya haber gönder
Geçmiyor günler, yâr, yâr, yâr
Geçmiyor günler
Ya bana sesin' duyur
Ya haber gönder
Geçmiyor günler, yâr, yâr, yâr
Geçmiyor günler
Ya bana sesin' duyur
Ya haber gönder
-
Kısmet değilmiş mutluluk
Unutmaya çalışırım
Bir sevenim olur elbet
Sevmesem de alışırım
***
Kısmet değilmiş mutluluk
Unutmaya çalışırım
Bir sevenim olur elbet
Sevmesem de alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Hep aynı kalsa acılar
İnsanoğlu nasıl yaşar?
Bir gün küllenir anılar
Yanmaya da alışırım
***
Hep aynı kalsa acılar
İnsanoğlu nasıl yaşar?
Bir gün küllenir anılar
Yanmaya da alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Sevmesem de alışırım
Hasretine alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yok mu bu aşkın çözümü?
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
-
Baharı bekleyen kumrular gibi
Sende beni bekle sakın unutma
Ellerin havada gözlerin yolda
Bir tanrıyı birde beni sakın unutma
***
Baharı bekleyen kumrular gibi
Sende beni bekle sakın unutma
Ellerin havada gözlerin yolda
Bir tanrıyı birde beni sakın unutma
***
Çınladın durdun kulaklarımda
Süzülen yaşsın yanaklarımda
Bir şarkı oldun dudaklarımda
Senin sevgini söyledim durdum
Bir şarkı oldun dudaklarımda
Senin sevgini söyledim durdum
***
Ben de unutamam geçsede yıllar
Seviyorum seni dünyalar kadar
Dudağımda ismin gözümde yaşlar
Bir tanrıyı birde beni sakın unutma
***
Ben de unutamam geçsede yıllar
Seviyorum seni dünyalar kadar
Dudağımda ismin gözümde yaşlar
Bir tanrıyı birde beni sakın unutma
***
Çınladın durdun kulaklarımda
Süzülen yaşsın yanaklarımda
Bir şarkı oldun dudaklarımda
Senin sevgini söyledim durdum
Bir şarkı oldun dudaklarımda
Senin sevgini söyledim durdum
***
Bir şarkı oldun dudaklarımda
Senin sevgini söyledim durdum
Bir şarkı oldun dudaklarımda
Senin sevgini söyledim
-
Dolmuyor, dolmuyor
Boşluğun dolmuyor
Sensizlik kader değil
Tesellisi olmuyor
Yüreğimde kasırgalar
Rahat vermez hatıralar
Ayrılıktan söz etmeye
İnan dilim varmıyor
Yüreğimde kasırgalar
Rahat vermez hatıralar
Ayrılıktan söz etmeye
İnan dilim varmıyor
Yokluğunun yasındayım
Acılarla fasıldayım
Ya duyarsın feryadımı
Ya da ben ölürüm
Sen hayatım, can yoldaşım
Sen ilk aşkım, son durağım
Ya geri dönersin bana
Ya da ben ölürüm
Yokluğunun yasındayım
Acılarla fasıldayım
Ya duyarsın feryadımı
Ya da ben ölürüm
Sen hayatım, can yoldaşım
Sen ilk aşkım, son durağım
Ya geri dönersin bana
Ya da ben ölürüm
Dolmuyor, dolmuyor
Boşluğun dolmuyor
Sensizlik kader değil
Tesellisi olmuyor
Yüreğimde kasırgalar
Rahat vermez hatıralar
Ayrılıktan söz etmeye
İnan dilim varmıyor
Yüreğimde kasırgalar
Rahat vermez hatıralar
Ayrılıktan söz etmeye
İnan dilim varmıyor
Yokluğunun yasındayım
Acılarla fasıldayım
Ya duyarsın feryadımı
Ya da ben ölürüm
Sen hayatım, can yoldaşım
Sen ilk aşkım, son durağım
Ya geri dönersin bana
Ya da ben ölürüm
Yokluğunun yasındayım
Acılarla fasıldayım
Ya duyarsın feryadımı
Ya da ben ölürüm
Sen hayatım, can yoldaşım
Sen ilk aşkım, son durağım
Ya geri dönersin bana
Ya da ben ölürüm
Yokluğunun yasındayım
Acılarla fasıldayım
Ya duyarsın feryadımı
Ya da ben ölürüm
Sen hayatım, can yoldaşım
Sen ilk aşkım, son durağım
Ya geri dönersin bana
Ya da ben ölürüm
-
Dert bende derman sende
Aşk bende ferman sende
Öldüren, güldüren
Her gün ağlatan kalp sende
Mevsimler gelip geçse de
Aşk beni benden etse de
Dünyada hayat bitse de
Yine ölümsüz aşk bende
İstemem ayrılık boynumu büksün
İstemem aşkıma leke sürülsün
Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim
İstemem baharda yaprak dökülsün
Aşkın alevse hasterin bir kor
Senin yokluğunu kalbime sor
Dünyaya seninle gelmiş gibiyim
Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor
Sev demem sevme demem
Sen de benim gibi sev diyemem
Ömrümün neşesini seninle buldum kaybedemem
Nerelerdeydin sevgilim
Seni kader mi sakladı
Yıllardır beklenen huzur
Şimdi beni kucakladı
İstemem ayrılık boynumu büksün
İstemem aşkıma leke sürülsün
Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim
İstemem baharda yaprak dökülsün
Aşkın alevse hasterin bir kor
Senin yokluğunu kalbime sor
Dünyaya seninle gelmiş gibiyim
Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor
-
Ne çabuk tükendi olduğun günler
Yine mi hasretle yaşayacağım?
Dün gelmiş gibisin, doymadım sana
Ne olur, sevgilim, bir gün daha kal
Dün gelmiş gibisin, doymadım sana
Ne olur, sevgilim, bir gün daha kal
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Gitme, benim olursun
Gidersen geriye dönmeyeceksin
Bir daha yüzümü görmeyeceksin
Aşkından ölsem de bilmeyeceksin
Ne olur, sevgilim, bir gün daha kal
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
Son hatıran olsun n'olur bu gece
Ömrümce bu günü hatırlayayım
Gitmeyecekmiş gibi sen sev beni
Ne olur, sevgilim, bir gün daha kal
Gitmeyecekmiş gibi sen sev beni
Ne olur, sevgilim, bir gün daha kal
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
Gidersen geriye dönmeyeceksin
Bir daha yüzümü görmeyeceksin
Aşkından ölsem de bilmeyeceksin
Ne olur, sevgilim, bir gün daha kal
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Ah, gitme, gitme
Benim olur...
-
Bir başka sevgiliyi sevemem sevemem sevemem
Dudakların ne sıcak diyemem diyemem diyemem
Şu kalbi başkasına veremem veremem veremem
Bir başka sevgiliyi sevemem sevemem sevemem
O gül dudaklarını öpeyim öpeyim öpeyim
Güzel yanaklarını seveyim seveyim seveyim
Şu kalbimi sana ben vereyim vereyim vereyim
Bıraksana meleğim diyeyim diyeyim diyeyim
Bir başka sevgiliyi sevemem sevemem sevemem
Dudakların ne sıcak diyemem diyemem diyemem
Şu kalbi başkasına veremem veremem veremem
Bir başka sevgiliyi sevemem sevemem sevemem
O gül dudaklarını öpeyim öpeyim öpeyim
Güzel yanaklarını seveyim seveyim seveyim
Şu kalbimi sana ben vereyim vereyim vereyim
Bıraksana meleğim diyeyim diyeyim diyeyim
Bir başka sevgiliyi sevemem sevemem sevemem
Dudakların ne sıcak diyemem diyemem diyemem
Şu kalbi başkasına veremem veremem veremem
Bir başka sevgiliyi sevemem sevemem sevemem
O gül dudaklarını öpeyim öpeyim öpeyim
Güzel yanaklarını seveyim seveyim seveyim
Şu kalbimi sana ben vereyim vereyim vereyim
Bıraksana meleğim diyeyim diyeyim diyeyim
Şu kalbimi sana ben vereyim vereyim vereyim
Bıraksana meleğim diyeyim diyeyim diyeyim
Şu kalbimi sana ben vereyim vereyim vereyim
Bıraksana meleğim diyeyim diyeyim diyeyim
-
Eski öpüşleri
Sil dudağından
Yalnız beni düşün
Yalnız beni sev
Sil tüm bakışları
Bakışlarından
Yalnız beni düşün
Yalnız beni sev
Sil tüm bakışları
Bakışlarından
Yalnız beni düşün
Yalnız beni sev
Yalnız, yalnız
Yalnız beni sev
Yalnız, yalnız
Yalnız beni sev
Yalnız, yalnız
Yalnız beni sev
Yalnız, yalnız
Yalnız beni sev
İstersen dağlardan
Kar getireyim
İstersen bağrımdan
Kor getireyim
Yanan yüreğimi
Dur, getireyim
Yalnız beni düşün
Yalnız beni sev
Yanan yüreğimi
Dur, getireyim
Yalnız beni düşün
Yalnız beni sev
Yalnız, yalnız
Yalnız beni sev
Yalnız, yalnız
Yalnız beni sev
Yalnız, yalnız
Yalnız beni sev
Yalnız, yalnız
Yalnız beni sev
Yalnız
-
Bir gittin, kalbimden vuruldu umutlarım
Bir gittin, silindi gözümden uykularım
Bir gittin, ardından çıldırdı akşamlarım
***
Ah vefasızım, ah yürek sızım
Düşürdün beni, beni çıkmaz yollara
Ah vefasızım, ah yürek sızım
Düşürdün beni, beni çıkmaz yollara
***
Bu şehrin ışıkları içimde yanıp söner
Gelir ta yüreğime, acı hasretin çöker
Bir değirmen misali döner bu başım, döner
***
Ah vefasızım, ah yürek sızım
Düşürdün beni, beni çıkmaz yollara
Ah vefasızım, ah yürek sızım
Düşürdün beni, beni kör kuyulara
***
Bir dönsen hayata dönecek umutlarım
Bir dönsen ömrümce dinecek gözyaşlarım
Bir dönsen seninle can bulur yarınlarım
***
Ah vefasızım, ah yürek sızım
Düşürdün beni, beni çıkmaz yollara
Ah vefasızım, ah yürek sızım
Düşürdün beni, beni kör kuyulara
***
Bu şehrin ışıkları içimde yanıp söner
Gelir ta yüreğime, acı hasretin çöker
Bir değirmen misali döner bu başım, döner
***
Ah vefasızım, ah yürek sızım
Düşürdün beni, beni çıkmaz yollara
Ah vefasızım, ah yürek sızım
Düşürdün beni, beni çıkmaz yollara
***
Ah vefasızım, ah yürek sızım
Düşürdün beni, beni çıkmaz yollara
Ah vefasızım, ah yürek sızım
Düşürdün beni, beni kör kuyulara
-
Aklımda sen
Fikrimde sen
Kalbimde, ruhumda sen
Aklımda sen
Fikrimde sen
Kalbimde, ruhumda sen
Baygınım ben sana
Candan yana yana
Şu seven kalbimi dinle
Baygınım ben sana
Candan yana yana
Şu seven kalbimi dinle
Benimle gel
Kıskansın el
Bitsin artık bu elem
Benimle gel
Kıskansın el
Bitsin artık bu elem
Baygınım ben sana
Candan yana yana
Şu seven kalbimi dinle
Baygınım ben sana
Candan yana yana
Şu seven kalbimi dinle
Cana yakın
Sözlerin var
Ne güzel gözlerin var
Cana yakın
Sözlerin var
Ne güzel gözlerin var
Sanki bir meleksin
Sevimli bebeksin
Beni sen öldüreceksin
Sanki bir meleksin
Sevimli bebeksin
Sen beni öldüreceksin
Benimle gel
Kıskansın el
Bitsin artık bu elem
Benimle gel
Kıskansın el
Bitsin artık bu elem
Baygınım ben sana
Candan yana yana
Şu seven kalbimi dinle
Baygınım ben sana
Candan yana yana
Şu seven kalbimi dinle
Baygınım ben sana
Candan yana yana
Şu seven kalbimi dinle
Baygınım ben sana
Candan yana yana
Şu seven kalbimi dinle
Baygınım ben sana
Candan yana yana
Şu seven kalbimi dinle
Baygınım ben sana
Candan yana yana
Şu seven kalbimi dinle