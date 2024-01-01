Hüner Coşkuner

Geçmiyor Günler Her sözün aklımda senden hatıra İçimde bir şeyler can çekişiyor Yenildim sonunda bu son ayaza Baharı yitirdim, gülüm soluyor Yüreğim ardından düştü yollara Kayboldum zifiri karanlıklarda Yoruldum sonunda, bitti umudum Vurdum kendimi yalnızlıklara Geçmiyor günler, yâr, yâr, yâr Geçmiyor günler Ya bana sesin' duyur Ya haber gönder Geçmiyor günler, yâr, yâr, yâr Geçmiyor günler Ya bana sesin' duyur Ya haber gönder Yüreğim ardından düştü yollara Kayboldum zifiri karanlıklardan Yoruldum sonunda, bitti umudum Vurdum kendimi yalnızlıklara Geçmiyor günler, yâr, yâr, yâr Geçmiyor günler Ya bana sesin' duyur Ya haber gönder Geçmiyor günler, yâr, yâr, yâr Geçmiyor günler Ya bana sesin' duyur Ya haber gönder Geçmiyor günler, yâr, yâr, yâr Geçmiyor günler Ya bana sesin' duyur Ya haber gönder

Alışırım Kısmet değilmiş mutluluk Unutmaya çalışırım Bir sevenim olur elbet Sevmesem de alışırım *** Kısmet değilmiş mutluluk Unutmaya çalışırım Bir sevenim olur elbet Sevmesem de alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım *** Hep aynı kalsa acılar İnsanoğlu nasıl yaşar? Bir gün küllenir anılar Yanmaya da alışırım *** Hep aynı kalsa acılar İnsanoğlu nasıl yaşar? Bir gün küllenir anılar Yanmaya da alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım *** Sende açsam da gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Sevmesem de alışırım Hasretine alışırım *** Sende açsam da gözümü Yok mu bu aşkın çözümü? Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım

Baharı Bekleyen Baharı bekleyen kumrular gibi Sende beni bekle sakın unutma Ellerin havada gözlerin yolda Bir tanrıyı birde beni sakın unutma *** Baharı bekleyen kumrular gibi Sende beni bekle sakın unutma Ellerin havada gözlerin yolda Bir tanrıyı birde beni sakın unutma *** Çınladın durdun kulaklarımda Süzülen yaşsın yanaklarımda Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim durdum Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim durdum *** Ben de unutamam geçsede yıllar Seviyorum seni dünyalar kadar Dudağımda ismin gözümde yaşlar Bir tanrıyı birde beni sakın unutma *** Ben de unutamam geçsede yıllar Seviyorum seni dünyalar kadar Dudağımda ismin gözümde yaşlar Bir tanrıyı birde beni sakın unutma *** Çınladın durdun kulaklarımda Süzülen yaşsın yanaklarımda Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim durdum Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim durdum *** Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim durdum Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim

Ben Ölürüm Dolmuyor, dolmuyor Boşluğun dolmuyor Sensizlik kader değil Tesellisi olmuyor Yüreğimde kasırgalar Rahat vermez hatıralar Ayrılıktan söz etmeye İnan dilim varmıyor Yüreğimde kasırgalar Rahat vermez hatıralar Ayrılıktan söz etmeye İnan dilim varmıyor Yokluğunun yasındayım Acılarla fasıldayım Ya duyarsın feryadımı Ya da ben ölürüm Sen hayatım, can yoldaşım Sen ilk aşkım, son durağım Ya geri dönersin bana Ya da ben ölürüm Yokluğunun yasındayım Acılarla fasıldayım Ya duyarsın feryadımı Ya da ben ölürüm Sen hayatım, can yoldaşım Sen ilk aşkım, son durağım Ya geri dönersin bana Ya da ben ölürüm Dolmuyor, dolmuyor Boşluğun dolmuyor Sensizlik kader değil Tesellisi olmuyor Yüreğimde kasırgalar Rahat vermez hatıralar Ayrılıktan söz etmeye İnan dilim varmıyor Yüreğimde kasırgalar Rahat vermez hatıralar Ayrılıktan söz etmeye İnan dilim varmıyor Yokluğunun yasındayım Acılarla fasıldayım Ya duyarsın feryadımı Ya da ben ölürüm Sen hayatım, can yoldaşım Sen ilk aşkım, son durağım Ya geri dönersin bana Ya da ben ölürüm Yokluğunun yasındayım Acılarla fasıldayım Ya duyarsın feryadımı Ya da ben ölürüm Sen hayatım, can yoldaşım Sen ilk aşkım, son durağım Ya geri dönersin bana Ya da ben ölürüm Yokluğunun yasındayım Acılarla fasıldayım Ya duyarsın feryadımı Ya da ben ölürüm Sen hayatım, can yoldaşım Sen ilk aşkım, son durağım Ya geri dönersin bana Ya da ben ölürüm

Dert Bende Dert bende derman sende Aşk bende ferman sende Öldüren, güldüren Her gün ağlatan kalp sende Mevsimler gelip geçse de Aşk beni benden etse de Dünyada hayat bitse de Yine ölümsüz aşk bende İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma leke sürülsün Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim İstemem baharda yaprak dökülsün Aşkın alevse hasterin bir kor Senin yokluğunu kalbime sor Dünyaya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor Sev demem sevme demem Sen de benim gibi sev diyemem Ömrümün neşesini seninle buldum kaybedemem Nerelerdeydin sevgilim Seni kader mi sakladı Yıllardır beklenen huzur Şimdi beni kucakladı İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma leke sürülsün Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim İstemem baharda yaprak dökülsün Aşkın alevse hasterin bir kor Senin yokluğunu kalbime sor Dünyaya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor

Gitme Ne çabuk tükendi olduğun günler Yine mi hasretle yaşayacağım? Dün gelmiş gibisin, doymadım sana Ne olur, sevgilim, bir gün daha kal Dün gelmiş gibisin, doymadım sana Ne olur, sevgilim, bir gün daha kal Gitme, gitme Gitme ne olursun Gitme, gitme Gitme, benim olursun Gidersen geriye dönmeyeceksin Bir daha yüzümü görmeyeceksin Aşkından ölsem de bilmeyeceksin Ne olur, sevgilim, bir gün daha kal Gitme, gitme Gitme ne olursun Gitme, gitme Benim olursun Son hatıran olsun n'olur bu gece Ömrümce bu günü hatırlayayım Gitmeyecekmiş gibi sen sev beni Ne olur, sevgilim, bir gün daha kal Gitmeyecekmiş gibi sen sev beni Ne olur, sevgilim, bir gün daha kal Gitme, gitme Gitme ne olursun Gitme, gitme Benim olursun Gidersen geriye dönmeyeceksin Bir daha yüzümü görmeyeceksin Aşkından ölsem de bilmeyeceksin Ne olur, sevgilim, bir gün daha kal Gitme, gitme Gitme ne olursun Gitme, gitme Benim olursun Gitme, gitme Gitme ne olursun Gitme, gitme Benim olursun Gitme, gitme Gitme ne olursun Ah, gitme, gitme Benim olur...

Sevemem Bir başka sevgiliyi sevemem sevemem sevemem Dudakların ne sıcak diyemem diyemem diyemem Şu kalbi başkasına veremem veremem veremem Bir başka sevgiliyi sevemem sevemem sevemem O gül dudaklarını öpeyim öpeyim öpeyim Güzel yanaklarını seveyim seveyim seveyim Şu kalbimi sana ben vereyim vereyim vereyim Bıraksana meleğim diyeyim diyeyim diyeyim Bir başka sevgiliyi sevemem sevemem sevemem Dudakların ne sıcak diyemem diyemem diyemem Şu kalbi başkasına veremem veremem veremem Bir başka sevgiliyi sevemem sevemem sevemem O gül dudaklarını öpeyim öpeyim öpeyim Güzel yanaklarını seveyim seveyim seveyim Şu kalbimi sana ben vereyim vereyim vereyim Bıraksana meleğim diyeyim diyeyim diyeyim Bir başka sevgiliyi sevemem sevemem sevemem Dudakların ne sıcak diyemem diyemem diyemem Şu kalbi başkasına veremem veremem veremem Bir başka sevgiliyi sevemem sevemem sevemem O gül dudaklarını öpeyim öpeyim öpeyim Güzel yanaklarını seveyim seveyim seveyim Şu kalbimi sana ben vereyim vereyim vereyim Bıraksana meleğim diyeyim diyeyim diyeyim Şu kalbimi sana ben vereyim vereyim vereyim Bıraksana meleğim diyeyim diyeyim diyeyim Şu kalbimi sana ben vereyim vereyim vereyim Bıraksana meleğim diyeyim diyeyim diyeyim

Yalnız Beni Sev Eski öpüşleri Sil dudağından Yalnız beni düşün Yalnız beni sev Sil tüm bakışları Bakışlarından Yalnız beni düşün Yalnız beni sev Sil tüm bakışları Bakışlarından Yalnız beni düşün Yalnız beni sev Yalnız, yalnız Yalnız beni sev Yalnız, yalnız Yalnız beni sev Yalnız, yalnız Yalnız beni sev Yalnız, yalnız Yalnız beni sev İstersen dağlardan Kar getireyim İstersen bağrımdan Kor getireyim Yanan yüreğimi Dur, getireyim Yalnız beni düşün Yalnız beni sev Yanan yüreğimi Dur, getireyim Yalnız beni düşün Yalnız beni sev Yalnız, yalnız Yalnız beni sev Yalnız, yalnız Yalnız beni sev Yalnız, yalnız Yalnız beni sev Yalnız, yalnız Yalnız beni sev Yalnız

Ah Vefasızım Bir gittin, kalbimden vuruldu umutlarım Bir gittin, silindi gözümden uykularım Bir gittin, ardından çıldırdı akşamlarım *** Ah vefasızım, ah yürek sızım Düşürdün beni, beni çıkmaz yollara Ah vefasızım, ah yürek sızım Düşürdün beni, beni çıkmaz yollara *** Bu şehrin ışıkları içimde yanıp söner Gelir ta yüreğime, acı hasretin çöker Bir değirmen misali döner bu başım, döner *** Ah vefasızım, ah yürek sızım Düşürdün beni, beni çıkmaz yollara Ah vefasızım, ah yürek sızım Düşürdün beni, beni kör kuyulara *** Bir dönsen hayata dönecek umutlarım Bir dönsen ömrümce dinecek gözyaşlarım Bir dönsen seninle can bulur yarınlarım *** Ah vefasızım, ah yürek sızım Düşürdün beni, beni çıkmaz yollara Ah vefasızım, ah yürek sızım Düşürdün beni, beni kör kuyulara *** Bu şehrin ışıkları içimde yanıp söner Gelir ta yüreğime, acı hasretin çöker Bir değirmen misali döner bu başım, döner *** Ah vefasızım, ah yürek sızım Düşürdün beni, beni çıkmaz yollara Ah vefasızım, ah yürek sızım Düşürdün beni, beni çıkmaz yollara *** Ah vefasızım, ah yürek sızım Düşürdün beni, beni çıkmaz yollara Ah vefasızım, ah yürek sızım Düşürdün beni, beni kör kuyulara