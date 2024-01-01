Hüner Coşkuner

-
Ne çabuk tükendi olduğun günler
Yine mi hasretle yaşayacağım?
Dün gelmiş gibisin, doymadım sana
Ne olur, sevgilim, bir gün daha kal
Dün gelmiş gibisin, doymadım sana
Ne olur, sevgilim, bir gün daha kal
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Gitme, benim olursun
Gidersen geriye dönmeyeceksin
Bir daha yüzümü görmeyeceksin
Aşkından ölsem de bilmeyeceksin
Ne olur, sevgilim, bir gün daha kal
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
Son hatıran olsun n'olur bu gece
Ömrümce bu günü hatırlayayım
Gitmeyecekmiş gibi sen sev beni
Ne olur, sevgilim, bir gün daha kal
Gitmeyecekmiş gibi sen sev beni
Ne olur, sevgilim, bir gün daha kal
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
Gidersen geriye dönmeyeceksin
Bir daha yüzümü görmeyeceksin
Aşkından ölsem de bilmeyeceksin
Ne olur, sevgilim, bir gün daha kal
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Gitme, gitme
Benim olursun
Gitme, gitme
Gitme ne olursun
Ah, gitme, gitme
Benim olur...
-
Yıllar sonra bir gün adım anılmış
Hatırlamamışsın gücendim sana
Demek ki maziden bir şey kalmamış
Kimdi o demişsin gücendim sana
***
Gücendim sana gücendim sana
Kırıldım bir tanem gücendim sana
***
Sana kin tutamam laf söyleyemem
Nasıl unutursun nasıl diyemem
Benim ki yalnızca küçük bir sitem
Kırıldım bir tanem gücendim sana
***
Yıllardır varlığın tek tesellimdi
Senin mutluluğun sanki benimdi
Tanınmaz bilinmez mi olduk şimdi
Kimdi o demişsin gücendim sana
***
Gücendim sana gücendim sana
Kırıldım bir tanem gücendim sana
***
Sana kin tutamam laf söyleyemem
Nasıl unutursun nasıl diyemem
Benim ki yalnızca küçük bir sitem
Kırıldım bir tanem gücendim sana
-
Yitirilen yıllara, tükenen sevgilere soruyorum
Bitmeyecek sandığım, harcanan anılara soruyorum
Hesap ver! Ne oldu, olacak? Hesap ver!
Yaramı kim saracak? Hesap ver!
***
Acımı kim paylaşacak şimdi? Kim tutar yerini?
Hesap ver! Ne oldu, olacak? Hesap ver!
Yasımı kim tutacak? Hesap ver!
Avunmam hiç kimseyle şimdi, kim tutar yerini?
***
Söküp aldın benden yalanlarla hayatımı
Gidiyorsun şimdi hiçbir şey olmamış gibi
Çekip aldın benden ne var ne yok yaşadığım
Söyle bana, bunu hak edecek ne yaptım?
***
Çekip aldın sen kendini benden acımadan
Gidiyorsun rahat, gamsız ardına bakmadan
Kalmaz yerde inan kanayan gözyaşlarım
Söyle bana, bunu hak edecek ne yaptım?
Hesap ver!
***
Yitirilen yıllara, tükenen sevgilere soruyorum
Bitmeyecek sandığım, harcanan anılara soruyorum
Hesap ver! Ne oldu, olacak? Hesap ver!
Yaramı kim saracak? Hesap ver!
***
Acımı kim paylaşacak şimdi? Kim tutar yerini?
Hesap ver! Ne oldu, olacak? Hesap ver!
Yasımı kim tutacak? Hesap ver!
Avunmam hiç kimseyle şimdi, kim tutar yerini?
***
Söküp aldın benden yalanlarla hayatımı
Gidiyorsun şimdi hiçbir şey olmamış gibi
Çekip aldın benden ne var ne yok yaşadığım
Söyle bana, bunu hak edecek ne yaptım?
***
Çekip aldın sen kendini benden acımadan
Gidiyorsun rahat, gamsız ardına bakmadan
Kalmaz yerde inan kanayan gözyaşlarım
Söyle bana, bunu hak edecek ne yaptım?
Hesap ver!
-
Odalarda ışıksızım, katıksızım, viraneyim
Seni sensiz duvarlara yazan benim, divaneyim
Kanım aksın ki
Terk etmem seni, peşindeyim yar
***
Ellerimsin, bu gözlerimsin, inanmazsın yar
Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar
Bir ömür bu zindanlarda
Ellerimsin, gözlerimsin mahkumum sana
***
Davalı ben, davacı ben
Yorgunum bu celselerden
Dargınım sana
***
Posta posta hatıralar, voltalarda yar
Ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar
Posta posta hatıralar, voltalarda yar
Ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar
***
Odalarda ışıksızım, katıksızım, viraneyim
Seni sensiz duvarlara yazan benim, divaneyim
Kanım aksın ki
Terk etmem seni, peşindeyim yar
***
Ellerimsin, bu gözlerimsin, inanmazsın yar
Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar
Bir ömür bu zindanlarda
Ellerimsin, gözlerimsin mahkumum sana
***
Davalı ben, davacı ben
Yorgunum bu celselerden
Dargınım sana
***
Posta posta hatıralar, voltalarda yar
Ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar
Posta posta hatıralar, voltalarda yar
Ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar
-
Geçti aylar geçti yıllar
Ne bir mektup ne haber var
Ayırdı mı bizi yollar
Seni nerde bulacağım
Sensiz nasıl olacağım
***
Açmadığım fal kalmadı
Bakmadığım yol kalmadı
Sormadığım kul kalmadı
Seni nerde bulacağım
Sensiz nasıl olacağım
***
Esen rüzgarla yarıştım
Yağan yağmura karıştım
Diyar diyar hep dolaştım
Seni nerde bulacağım
Sensiz nasıl olacağım
***
Açmadığım fal kalmadı
Bakmadığım yol kalmadı
Sormadığım kul kalmadı
Seni nerde bulacağım
Sensiz nasıl olacağım
-
O güzel gözlerinde şimdi başka bir aşk var
Dilinde, sözlerinde hep bu yeni aşkın var
***
Unutma ki her insan ektiğini biçermiş
Sana bir çift sözüm var, son gülen iyi gülermiş
***
Er ya da geç başın dara düşecek
Er ya da geç yine benim ocağıma düşecek
***
Sen ne sandın kendini, aşk gözünü kör etmiş
Sana bir çift sözüm var, son gülen iyi gülermiş
***
İstemekle olmaz ki, her şey kader kısmetmiş
Boş ver duymadın mı hiç, son gülen iyi gülermiş
***
Er ya da geç başın dara düşecek
Er ya da geç yine benim ocağıma düşecek
-
Bugünlerde sen benim
Kalbimi kırıyorsun
Eğer bu aşk biterse
Üzülen, üzülen, üzülen sen olursun
***
Sana veda edersem
Geri dönmem gidersem
Başkasını seversem
Üzülen, üzülen, üzülen sen olursun
***
Sana veda edersem
Geri dönmem gidersem
Başkasını seversem
Üzülen, üzülen, üzülen sen olursun
***
Aşkımız bitti diye
Terk edip gitti diye
Yarım kalan sevgiye
Benimle küstün diye
Hasrete düştün diye
Susadıkça sevgiye
***
Aşkımız bitti diye
Terk edip gitti diye
Yarım kalan sevgiye
Benimle küstün diye
Hasrete düştün diye
Susadıkça sevgiye
***
Üzülen, üzülen, üzülen sen olursun
***
Sana veda edersem
Geri dönmem gidersem
Başkasını seversem
Üzülen, üzülen, üzülen sen olursun
***
Sana veda edersem
Geri dönmem gidersem
Başkasını seversem
Üzülen, üzülen, üzülen sen olursun
Üzülen sen olursun
Üzülen sen olursun
-
Baharı beklerken ömrüm kış oldu
Gözümde her zaman biraz yaş oldu
Baharı beklerken ömrüm kış oldu
Gözümde her zaman biraz yaş oldu
En güzel duygular bana düş oldu
***
Yorgunum dostlarım, yorgunum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
Yorgunum dostlarım, yoruldum artık
Vefasız yıllara darıldım artık
***
Tutmadı ellerim sıcak elleri
Duymadım aşk denen tatlı sözleri
Taşıdım gönlümde acı izleri
***
Yorgunum dostlarım, yorgunum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
Yorgunum dostlarım, yoruldum artık
Vefasız yıllara darıldım artık
***
İçimde ateşler söndü, kül oldu
Aşk bahçem kurudu, sanki çöl oldu
İçimde ateşler söndü, kül oldu
Aşk bahçem kurudu, sanki çöl oldu
Yâr bildim o bile bana el oldu
***
Yorgunum dostlarım, yorgunum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
Yorgunum dostlarım, yorgunum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
***
Tutmadı ellerim sıcak elleri
Duymadım aşk denen tatlı sözleri
Taşıdım gönlümde acı izleri
***
Yorgunum dostlarım, yorgunum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
Yorgunum dostlarım, yorgunum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
-
Ah, yüreğim kanıyor
Her gün biri gitmekte
Ah, ciğerim yanıyor
Her an bi' şey bitmekte
***,
Ah, ciğerim yanıyor
Her gün biri gitmekte
Ah, yüreğim kanıyor
Her an bi' şey bitmekte
***
Haklısın, ben de çok değiştim
Ya sen başkalarıyla nasıl seviştin?
Hayret, hep aynı şey, hata ner'de?
Neden vedalarla dolu geçmişim?
***
Ah, ciğerim yanıyor
Her gün biri gitmekte
Ah, yüreğim kanıyor
Her an bi' şey bitmekte
***
Ah, ciğerim yanıyor
Her gün biri gitmekte
Ah, yüreğim kanıyor
Her an bi' şey bitmekte
-
Başıboş saatlerde
Alırım koynuma sevgilimi
Başıboş saatlerde
Çözülür ipleri dünyanın
***
Başıboş saatlerde
Kararır gözleri sevdanın
Başıboş saatlerde
Alırım koynuma sevgilimi
Onsuz olmaz, çok alıştım
Dayanamam, çok çalıştım
***
Bir gün olmazsa
Bir gün mutlaka
Bir gün olmazsa
Bir gün mutlaka
***
Başıboş saatlerde
Alırım koynuma sevgilimi
Başıboş saatlerde
Çözülür ipleri dünyanın
***
Başıboş saatlerde
Kararır gözleri sevdanın
Başıboş saatlerde
Alırım koynuma sevgilimi
***
Onsuz olmaz, çok alıştım
Dayanamam, çok çalıştım
***
Bir gün olmazsa
Bir gün mutlaka
Bir gün olmazsa
Bir gün mutlaka
***
Başıboş saatlerde
Alırım koynuma sevgilimi
Başıboş saatlerde
Çözülür ipleri dünyanın
***
Başıboş saatlerde
Kararır gözleri sevdanın
Başıboş saatlerde
Alırım koynuma sevgilimi
***
Onsuz olmaz, çok alıştım
Dayanamam, çok çalıştım
***
Ah, onsuz olmaz, çok alıştım
Dayanamam, çok çalıştım
***
Bir gün olmazsa
Bir gün mutlaka
Bir gün olmazsa
Bir gün mutlaka
-
İsmini kağıda yazamıyorum
Gün gelir yerlere atılır diye
Gün gelir yerlere atılır diye
***
İsmini kağıda yazamıyorum
Gün gelir yerlere atılır diye
Gün gelir yerlere atılır diye
***
Ellerim tutmuyor çizemiyorum
Resmini görenler tutulur diye
Tutulur diye
Resmini görenler tutulur diye
***
Uğrunda kaç kalbi kırık bıraktım
Kırk yıllık dostları uğruna yaktım
Tek senin incinip küsmenden korktum
O hilal kaşların çatılır diye çatılır diye
O hilal kaşların çatılır diye
Allahım saklasın kem gözden seni
Korkarım ay yüzün tutulur diye
***
Korkarım ay yüzün tutulur diye
Allahım saklasın kem gözden seni
Korkarım ay yüzün tutulur diye
Korkarım ay yüzün tutulur diye
Allahım korusun kem sözden seni
Korkarım iftira atılır diye
***
Uğrunda kaç kalbi kırık bıraktım
Kırk yıllık dostları uğruna yaktım
Tek senin incinip küsmenden korktum
O hilal kaşların çatılır diye çatılır diye
O hilal kaşların çatılır diye
O hilal kaşların çatılır diye
-
Bu güzellik sende varken
Can mı kalır yürekler de
Mutluluğun bana düşmez
Senin gözün yüksekler de
***
Mutluluğun bana düşmez
Senin gözün yüksekler de
***
Sözlerinden caydırmak zor
Bir kararda durdurmak zor
Sözlerinden caydırmak zor
Bir kararda durdurmak zor
***
Şu gönlünü doldurmak zor
Senin gözün yüksekler de
Şu gönlünü doldurmak zor
Senin gözün yüksekler de
***
Aşk yolunda hep öndesin
Her sevginin peşindesin
Bilinmez ki kiminlesin
Senin gözün yüksekler de
Bilinmez ki kiminlesin
***
Senin gözün yüksekler de
Sözlerinden caydırmak zor
Bir karar da durdurmak zor
Sözlerinden caydırmak zor
Bir karar da durdurmak zor
Şu gönlünü doldurmak zor
Senin gözün yüksekler de
***
Şu gönlünü doldurmak zor
Senin gözün yüksekler de
Senin gözün yüksekler de
Senin gözün yüksekler de